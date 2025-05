(L to R) MeaTech’s Faisal A Al-Ruwaih (Managing Partner), Kenan Boztaş, (Managing Partner), Girair Artinian (Co-Founding Partner), and Murat Atıcı, CEO of Bimser

بيمسر ومياتيك يبرمان شراكة استراتيجية لدفع عجلة التحول الرقمي في الشرق الأوسط وأفريقيا

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 30, 2025 / EINPresswire.com / -- دبي، الإمارات العربية المتحدة / إسطنبول، تركيا – 20 مايو ,2025 — أعلنت شركة بيمسر التركية المتخصصة في البرمجيات المؤسسية، والتي تضم أكثر من 2500 عميل عالمي ولديها خبرة تمتد لربع قرن، عن شراكة استراتيجية إقليمية مع مياتيك، المتخصصة في تكامل الأنظمة والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تمثل هذه الشراكة خطوة هامة في استراتيجية النمو التي تركز على الشركاء في المنطقة.بموجب الاتفاقية، تصبح مياتيك شريكًا رسميًا لعدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ستتولى الشركة قيادة المبيعات والتنفيذ والدعم الأولي لمجموعة منتجات بيمسر، بما في ذلك منصة "سينيجري" منخفضة الأكواد، وحل إدارة الجودة والامتثال "كيو دي إم إس"، وأداة إدارة الأصول "بي إيه إم"، ونظام إدارة الأداء "إنسامبل"، وأداة الحوكمة والامتثال "كيو جي آر سي"، ومنصة سير العمل المؤسسي "إي بي إيه+".قال مراد آتيجي، الرئيس التنفيذي لشركة بيمسر : "هذه الشراكة مع مياتيك هي خطوة طبيعية في توسيع وجودنا في المنطقة. بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي المعقدة، ستلعب مياتيك دورًا محوريًا في مساعدتنا على تقديم حلول قابلة للتوسع ومتوافقة محليًا، تمكّن كلًا من القطاعين الحكومي والخاص."ستساعد الخبرة المحلية لمياتيك وحضورها الإقليمي في ضمان تقديم الدعم والتطبيقات المتخصصة لحلول بيمسر، بما في ذلك التوطين والجهود المشتركة للتسويق. تركّز هذه الشراكة على جغرافيات محددة وتكمل النظام البيئي الأوسع لشركاء بيمسر، دون التأثيرعلى الاتفاقات الحالية مع الشركاء الإقليميين.قال كينان بوزتاش، الشريك الإداري في مياتيك: "يسعى عملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل متزايد إلى منصات رقمية مرنة وقابلة للتوسع يمكنها التكيف مع المتطلبات المحلية والتنظيمية. لذلك مجموعة منتجات بيمسر هي الأنسب لهذه الاحتياجات - قوية، بديهية، ومبنية للتحديات التجارية الواقعية، هذه الشراكة تتيح لنا تقديم رحلة تحول رقمي أكثر تكاملاً، مدعومة بالخبرة المحلية والتكنولوجيا العالمية."تأتي هذه الشراكة بعد افتتاح بيمسر مؤخرًا لمكتب إقليمي في دبي، الذي يعد مركزًا للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع خطط لزيادة عدد شركائها النشطين في الخليج بمقدار ثلاثة أضعاف بنهاية العام، تسرّع بيمسر حضورها في مجال البرمجيات المؤسسية من خلال تحالفات استراتيجية واستثمارات في الأسواق المحلية.

