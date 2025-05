DXRacer s'associe au tireur légendaire kennyS pour écrire un nouveau chapitre de l'héritage de l'esport

KennyS X DXRACER Collaboration Martian Pro KennyS Legend Sniper DXRACER

— Rendre hommage aux classiques avec savoir-faire, embrasser l'avenir grâce à l'innovation.

PARIS, PARIS, FRANCE, May 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- [Alliance Légendaire : Une Fusion de Gloire Suprême et d'Artisanat Magistral]​​

DXRacer a officiellement annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique mondial avec la légende de CS:GO, champion du Major 2015 et dix fois MVP, kennyS (Kenny Schrub) — marquant sa nomination en tant que tout premier ambassadeur mondial de la marque DXRacer, représentant l'ensemble de la gamme de chaises gaming et de bureaux de la marque.

Cette collaboration ne réunit pas seulement deux icônes qui ont marqué leur époque ; elle rend aussi hommage à dix années de nostalgie esportive.

En tant que l'un des snipers les plus dominants de l'histoire de l'esport, kennyS se distingue par ses tirs rapides comme l'éclair et son style de jeu agressif. Il redéfinit les tactiques au AWP et fait craindre les rifleurs, même à courte portée.

En 2006, DXRacer crée la catégorie des chaises gaming professionnelles. Depuis, la marque révolutionne sans cesse les standards ergonomiques pour l'esport compétitif.

​[Chaise gaming électrique-série Martian-Pro]​​

Ce partenariat lance la chaise gaming électrique-série Martian-Pro, première innovation motorisée du secteur. DXRacer redéfinit ainsi l'excellence du gaming haut de gamme.

​1. Premier réglage motorisé dans l'industrie

Inclinaison motorisée d’un simple bouton, de 90° à 135°, avec verrouillage instantané à l'angle optimal pour viser avec précision ou attaquer pleinement.

​2. Soutien lombaire zoné 4D

Adapte chaque zone à la courbure du dos et élimine la fatigue pendant les sessions prolongées.

​3. Batterie Li-ion haute capacité

Assure 360 heures d'autonomie sans fil et libère les joueurs des limites de branchement.

​4. Accoudoirs 4D magnétiques multidirectionnels

Offrent un soutien total, que l'on joue au clavier, à la souris ou à la manette.

​5. Système de ventilation intelligent

Diffuse l'air rapidement grâce au ventilateur en vortex et design alvéolé de flux d’air, pour un confort prolongé.

​6. Chauffage à trois niveaux

Avec des réglages doux, moyen ou fort, il adoucit les raideurs liées au froid et maintient la dextérité tactique.

​7. Matrice de massage lombaire

Offre un massage ciblé grâce à huit points vibrants et six modes, pour soulager les muscles en profondeur.

​​[Une décennie de synergie : des débuts modestes à la domination mondiale]​​

DXRacer a noué une alliance stratégique avec kennyS dès l'époque pionnière de l'esport. Le prodige français a remporté, quatre mois après avoir enfilé le maillot de Team EnVyUs, le trophée mondial le plus prestigieux. Depuis ses débuts dans les qualifications en cybercafés jusqu'à son ascension comme « Dieu de l'AWP » sur les scènes majeures, DXRacer l'a soutenu sans faille. Qu'il s'agisse d'ajuster méticuleusement son équipement ou de vibrer aux acclamations triomphantes sous les projecteurs, la marque s'est tenue à ses côtés à chaque moment décisif.

​Au début, l'industrie considérait les chaises gaming comme de simples « périphériques de jeu ». Nous avons établi des normes ergonomiques au niveau des tournois professionnels d'esport.

​Aujourd'hui, dans cette ère obsédée par les stratégies marketing éphémères, nous collaborons avec kennyS pour raviver la flamme des souvenirs esportifs d’une génération.

Pour nous, l'héritage ne consiste pas à reproduire le passé — mais à laisser l'histoire éclairer l'avenir.

​​[À propos de DXRacer]​​

​1. Créateur de la catégorie des chaises gaming​

DXRacer, issu de l'héritage du sport automobile, s’est forgé une expertise dans les sièges de course certifiés FIA, développée en collaboration avec des marques automobiles prestigieuses. Après trois ans de recherche et développement et au cours de plus de 10 000 tests, nous avons transformé cette technologie en fauteuils gaming ergonomiques. En 2006, la série pionnière Formula a lancé l'ère des chaises gaming.

​2. Marque indépendante reconnue dans l'esport​

DXRacer reste une marque totalement indépendante. Nous maîtrisons la recherche, le développement, ainsi que la production conforme aux normes FIA. Nos sièges obtiennent des certifications internationales. Forts de vingt ans d'expérience, nous garantissons une qualité inégalée en broderie, travail du cuir et durabilité.

​3. Préférence mondiale des joueurs

DXRacer s'associe aux grandes ligues internationales, dont WCG, StarsWar et XPL, ainsi qu'à de nombreuses équipes à travers le monde. La marque reste le siège officiel des principales compétitions d'esport en Chine.

​4. Créateur de la catégorie chaise gaming, référence en confort

Reconnaissants envers tous les joueurs, nous considérons nos succès comme un début. DXRacer poursuivra ses innovations pour construire l'écosystème ultime de l'esport.



