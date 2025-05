DXRacer startet Partnerschaft mit E-Sport-Legende KennyS und schreibt ein neues Kapitel in der E-Sport-Geschichte

KennyS X DXRACER Collaboration Martian Pro KennyS Legend Sniper DXRACER

– Klassiker bewahren durch Handwerkskunst, Zukunft gestalten durch Innovation –

BERLIN, BERLIN, GERMANY, May 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- [Legendäre Allianz: Wenn E-Sport-Ruhm auf Spitzenhandwerk trifft]

DXRacer hat heute eine globale strategische Partnerschaft mit CS:GO-Legende Kenny Schrub – Major-Champion von 2015 und zehnfacher MVP - angekündigt . Im Rahmen dieser Zusammenarbeit übernimmt er die Rolle des ersten weltweiten Markenbotschafters von DXRacer und repräsentiert das gesamte Portfolio an Gaming-Stühlen und -Tischen.

Diese Partnerschaft vereint zwei prägende Ikonen ihrer Ära und ist zugleich eine Hommage an ein Jahrzehnt voller E-Sport-Nostalgie.

KennyS zählt zu den dominantesten Snipern der E-Sport-Geschichte. Mit blitzschnellen Reaktionen und einem kompromisslosen Spielstil hat er die AWP-Taktik neu definiert und Gegner selbst auf kurze Distanz eingeschüchtert.

Seit der Einführung des ersten professionellen Gaming-Stuhls im Jahr 2006 setzt DXRacer kontinuierlich neue ergonomische Maßstäbe für den kompetitiven E-Sport.

[Martian-Pro Serie – Der elektrische Gaming-Stuhl]

Mit dieser Partnerschaft feiert die Martian-Pro Serie ihre Premiere – DXRacers erste motorisierte Innovation, die neue Maßstäbe für erstklassiges Gaming setzt.

Branchenweit erste motorisierte Verstellung

Rückenlehne per Knopfdruck flexibel von 90° bis 135° einstellbar – für präzises Snipen oder aggressives Gameplay.

4D zonierte Lendenwirbelstütze

Anpassbare Bereiche folgen der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule und reduzieren Ermüdung bei langen Sitzphasen.

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku

Bis zu 360 Stunden kabelloses Spielen pro Ladung – befreit Spieler von Strombegrenzungen.

4D-multidirektionale magnetische Armlehnen

Volle Unterstützung in jeder Sitzhaltung – beim Tippen, bei der Maussteuerung oder beim Spielen mit dem Controller.

Intelligentes Belüftungssystem

Vortex-Lüfter kombiniert mit Wabengitter-Design sorgt für schnelle Kühlung und anhaltenden Komfort.

Dreistufige Heizfunktion

Niedrig, mittel und hoch – drei Wärmestufen gegen Kälte und Verspannung und erhält taktische Beweglichkeit.

Lordosenmassage-Matrix

8-Punkt-Vibrationssystem mit sechs Modi für gezielte Muskelentspannung.



[Eine gemeinsame Reise – von den Anfängen zur Weltspitze]

Die Verbindung zwischen DXRacer und kennyS begann bereits in der frühen Phase des E-Sports. Als das französische Ausnahmetalent zum ersten Mal das Trikot von Team EnVyUs trug und nur vier Monate später den weltweit renommiertesten Titel gewann, entstand eine unzertrennliche Allianz.

Von den LAN-Café-Qualifikationen über die großen Major-Bühnen, vom Feintuning der Ausrüstung bis zu den Siegesjubeln im Rampenlicht – DXRacer stand ihm bei jedem entscheidenden Match als stiller Begleiter zur Seite.

Damals, als die Branche Gaming-Stühle noch als bloßes Zubehör abtat, setzte DXRacer bereits ergonomische Maßstäbe auf Turnierniveau.

Heute, in einer Zeit voller kurzlebiger Marketingtricks, setzen wir mit kennyS ein starkes Zeichen und wecken die Erinnerungen einer ganzen E-Sport-Generation neu.

Für uns bedeutet Vermächtnis nicht die Wiederholung der Vergangenheit – sondern den Wegweiser für die Zukunft.

[Über DXRacer]

Erfinder des Gaming-Stuhls

Aus dem Motorsport stammend, spezialisierte sich der Vorläufer von DXRacer auf FIA-zertifizierte Rennsitze und arbeitete mit führenden Automobilmarken zusammen. Nach drei Jahren Entwicklung und über 10.000 Tests entstand 2006 mit der Formula Serie der erste ergonomische Gaming-Stuhl.

Unabhängige Autorität im E-Sport

Als vollständig unabhängige Marke mit eigener Forschung, Entwicklung, Fertigung und FIA-konformer Produktion erfüllt DXRacer internationale Qualitätsstandards. Unsere 20-jährige Erfahrung garantiert erstklassige Stickereien, Lederverarbeitung und Haltbarkeit.

Die erste Wahl für Gamer weltweit

In Zusammenarbeit mit führenden Ligen wie WCG, StarsWar und XPL sowie internationalen Teams ist DXRacer offizieller Sitz der wichtigsten E-Sport-Turniere in China.

Gaming-Stuhl erfunden, Komfort neu definiert

Wir danken Gamerinnen und Gamern auf der ganzen Welt. Für uns sind bisherige Erfolge nur der Anfang. DXRacer wird weiterhin Innovationen vorantreiben – für ein E-Sport-Erlebnis, das Gaming und Lebensstil vereint.

