Conteo para el Mundial de Clubes FIFA 2025™: ¡Menos de mes para arrancar!

MIAMI, FL, UNITED STATES, May 29, 2025 /EINPresswire.com/ -- • Este innovador torneo presentará a 32 de los mejores clubes de futbol global adorados por billones de aficionados alrededor del mundo.

• Los productos oficiales de hospitality con entradas para la Copa Mundial FIFA 2025™ se encuentran disponibles en: fifaclubworldcup.com/hospitality.

• Una oferta de hospitality casual, premium y de lujo están disponibles a lo largo de 12 sedes y 63 partidos incluyendo ambas semifinales y la final en el Estadio de MetLife en Nueva York / Nueva Jersey.

29 de mayo del 2025 – Miami, Florida

“A menos de un mes de que comience el Mundial de Clubes FIFA 2025™, crece la emoción por el partido inaugural entre el Al Ahly FC de Egipto y el héroe local, Inter Miami CF, en el estadio Hard Rock en Miami, Florida.”

La FIFA y el Proveedor Oficial de Hospitality BEYOND Hospitality – así como todo el equipo del estadio y un incontable número de proveedores especializados – están trabajando en los preparativos para este emocionante y nuevo formato de torneo de clubes que incluye adaptaciones específicas en las sedes, pruebas de menú y la logística para los días de partidos. El Mundial de Clubes FIFA 2025™ presenta a 32 de los mejores clubes de futbol del mundo desde el 14 de junio hasta el 13 de julio del 2025 a lo largo de 12 estadios dentro de los Estados Unidos de América dándole la oportunidad a aficionados recurrentes y nuevos de vivir este hermoso juego en unas sedes icónicas. Ésta será una prueba más del porque el futbol – con toda la pasión que genera – sigue siendo el deporte más popular del planeta y poder ser testigos de un histórico torneo en estadios monumentales dignas para la ocasión.

BEYOND Hospitality fue designado como el Proveedor de Hospitality Oficial para esta edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025™ este pasado diciembre 2024. FIFA confía que este torneo será el más inclusivo dentro de cualquier competencia de clubes – el torneo que lleva los clubes al mundo – y BEYOND Hospitality está invitando a todo el mundo a que hagan de este evento lo más épico asegurando su Hospitality Oficial para el torneo.

Seattle Sounders FC y el Inter Miami CF representarán a E.U.A., compitiendo por la máxima gloria contra clubes icónicos tales como el Chelsea FC, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, Boca Juniors, Rayados de Monterrey entre muchos otros grandes.

Miles de boletos ya han sido adquiridos por aficionados a lo largo del calendario de partidos y aún quedan diferentes categorías de hospitality con entrada incluida para una extraordinaria experiencia de futbol este verano.



Hospitality Oficial del mayor nivel

Todos los productos del Hospitality Oficial para el Mundial de Clubes FIFA 2025™ incluyen entradas al partido, así como el acceso a suites o lounges dentro del estadio, increíbles asientos y una excelente oferta en alimentos y bebidas con un servicio de primera característico de BEYOND Hospitality que maximizará la experiencia de todos nuestros clientes, invitados y aficionados por igual.

Distintas categorías del Hospitality Oficial están disponibles que abarcan desde lo casual y relajado hasta lo más sofisticado y lujoso:

• El Flagship Lounge situada en la cima de nuestra oferta, ofrece lo más lujoso en un espacio comercial de hospitality compartido con una oferta gastronómica de seis tiempos y mucho más.

• Suites Privadas exclusivas con sus asientos allí mismo, un área de recepción y un menú de cinco tiempos.

• Suites Compartidas con acceso directo a sus asientos y una espectacular oferta gastronómica.

• VIP Lounge que incluye una sofisticada experiencia en ubicaciones privilegiadas dentro de un hospitality compartido con los VIPs de la FIFA.

• Premier Lounge que ofrece un confort único, vistas excelentes y un menú de cuatro tiempos.

• Club Plus con un lounge compartido dentro del estadio, asientos preferenciales y una oferta de alimentos estilo delicatessen.

• Club Seat ofrece asientos premium dentro de los partidos elegidos, así como vouchers que podrán canjearse para distintas opciones en alimentos y bebidas.

Se encuentran también disponibles Paquetes tales como el Venue Series que permite a los aficionados escoger su estadio base o el Final Round Series que ofrece a los aficionados la opción de asegurar su lugar en las semifinales y la final.

El presidente ejecutivo de BEYOND Hospitality, Jaime Byrom, comentó: “Estamos listos y emocionados de darle la bienvenida a todos nuestros clientes e invitados al Mundial de Clubes FIFA 2025™ el siguiente mes. Este torneo será el perfecto escaparate del increíble talento del futbol mundial donde veremos a los mejores clubes de alrededor del mundo competir como nunca antes visto. Así mismo, será la perfecta oportunidad de mostrar un servicio de hospitality único; estamos listos y emocionados de abrir las puertas a una increíble oferta de hospitality oficial que hemos creado y producido para todos ustedes, los verdaderos aficionados del futbol de clubes.”

Aficionados e invitados podrán asegurar su lugar con los paquetes de hospitality oficial con entradas incluidas para el Mundial de Clubes FIFA 2025™ en-línea dentro de fifaclubworldcup.com/hospitality o a través de nuestros agentes de ventas autorizados.

Para más información, visite fifaclubworldcup.com/hospitality o contacte a BEYOND Hospitality en FCWC25.Hospitality@beyond-hospitality.com

– FIN –

Contacto para medios: sofia.navarro@thewilful.com (+447513 721 611); beyond@thewilful.com; o media@beyond-hospitality.com.



Acerca de BEYOND Hospitality

No solo ofrecemos hospitality, lo redefinimos.

BEYOND Hospitality Group fue fundado en 2023 por visionarios y expertos en el ámbito del hospitality deportivo, que suman décadas de experiencia y una trayectoria reconocida con el fin de reinventar eventos extraordinarios. BEYOND es más que un socio operativo: llevamos a cabo desde la creación, organización de programas de hospitality para los organizadores de eventos y estrategia, hasta el desarrollo de productos y presupuesto, gestión del inventario, ventas, marketing y mucho más. En conjunto, nuestros servicios culminan en extraordinarias experiencias de hospitality deportivo en todo el mundo, para usuarios finales y propietarios, organizadores y promotores de eventos.

Para más información, visite www.beyond-hospitality.com

Todos los productos de Hospitality y series están sujetos a disponibilidad y serán comercializados de acuerdo a los Términos y Condiciones comerciales del Mundial de Clubes FIFA 2025™ y en los niveles de servicio de BEYOND Hospitality.

