Circle Club e DiBeat presentano la Summer Lineup 2025: una stagione leggendaria per il 18º compleanno di DiBeat

Circle Club Soverato

Circle Club e DiBeat celebrano 18 anni con una lineup estiva esplosiva 2025 e lanciano l’esclusivo abbonamento stagionale Insider’s Pass.

SOVERATO, CATANZARO, ITALY, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Circle Club DiBeat presentano la Summer Lineup 2025: una stagione leggendaria per il 18º compleanno di DiBeatL’estate è pronta a decollare: il Circle Club di Soverato, in collaborazione con DiBeat, è entusiasta di annunciare la lineup ufficiale della stagione estiva 2025—un calendario straordinario che celebra 18 anni di musica, cultura club e visione elettronica. Un traguardo importante per DiBeat, che dal 2007 è protagonista della scena musicale italiana e internazionale.Dal venerdì 18 luglio fino a venerdì 29 agosto, ogni settimana ospiterà eventi imperdibili con alcuni dei DJ e producer più acclamati al mondo. Il culmine arriverà durante la settimana di Ferragosto, con due serate consecutive ad altissima intensità.“Questo diciottesimo compleanno non è solo una celebrazione—è una dichiarazione d’intenti,” dichiara Claudio Battaglia, fondatore di DiBeat. “Siamo cresciuti con il nostro pubblico, abbiamo modellato un suono e costruito un movimento. L’estate 2025 è il nostro modo per dire: siamo solo all’inizio.”Lineup Estate 2025Venerdì 18 luglio – Opening PartyNeverdogs – Da VidVenerdì 25 luglioSante Sansone – Gianni SabatoVenerdì 1 agostoPaco OsunaVenerdì 8 agostoFranky RizardoGiovedì 14 agosto – Ferragosto Warm UpSeth Troxler – DjProteinVenerdì 15 agosto – Ferragosto EditionLoco DiceVenerdì 22 agostoIlario AlicanteVenerdì 29 agosto – Closing PartyUn mix esplosivo tra leggende dell’elettronica, talenti consolidati e voci chiave del sound contemporaneo per un’estate che si preannuncia indimenticabile.Immerso in una location mozzafiato affacciata sul Golfo di Squillace, con un sound system d’avanguardia e una community fedele che cresce anno dopo anno, DiBeat — attraverso la rassegna Suono in collaborazione con Circle Club — conferma il proprio ruolo di epicentro della club culture nel Sud Italia.Novità 2025: arriva la DiBeat Insider’s PassPer la prima volta in assoluto, DiBeat lancia la Insider’s Pass: un abbonamento stagionale in edizione limitata che permette l’accesso a tutti gli eventi della stagione estiva. Pensato per i veri fan del club, il pass sarà in vendita nelle prossime settimane. Quantità limitate: chi prima arriva, meglio balla.18 anni di DiBeatIl 2025 segna il diciottesimo anniversario di DiBeat, un percorso che sarà celebrato per tutta l’estate con installazioni immersive, ospiti speciali, merchandising in edizione limitata e performance esclusive.Preparatevi a un’estate di libertà, musica e connessioni autentiche.La leggenda continua.INFO & PREVENDITEInstagram: @dibeat | @circleclub_

