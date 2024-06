100.000 Italiani: Il tormentone estivo 2024 scritto da loro

Michele Fariselli autore del tormentone "ringiovanito" con l'aiuto dell'intelligenza artificiale

Annunciamo il lancio del primo tormentone estivo scritto insieme al pubblico Italiano grazie a un innovativo sondaggio social.

BOLOGNA, BO, ITALIA, June 3, 2024 / EINPresswire.com / -- Un Progetto CollettivoIl progetto, denominato "Chissà poi perché", è nato dall'idea di coinvolgere direttamente i fan nella creazione di un brano che rappresentasse al meglio lo spirito dell'estate 2024. Attraverso un sondaggio online, migliaia di persone hanno avuto l'opportunità di contribuire con le proprie idee per il testo, il ritmo e lo stile musicale. In particolare, sono stati utilizzati i voti di 100.000 italiani per scegliere le parole della canzone, rendendo il brano un vero e proprio prodotto della creatività collettiva. Il risultato è una canzone che rispecchia fedelmente le preferenze e le aspettative del pubblico, con un ritornello accattivante e melodie che evocano le emozioni e l'energia dell'estate.Il Tormentone Zero ProduzioneQuesta la denominazione del tormentone 2024 : nessun investimento, nessuna produzione, tutto registrato in house, il video realizzato con un cellulare. Una sfida alle super produzioni del mercato discografico. Chi vincerà quest'estate?Il Creatore Michele FariselliIl creatore di questo progetto è Michele Fariselli, un artista e innovatore noto per la sua capacità di coinvolgere la gente con la musica, spesso con temi sociali. Questa volta Fariselli ha lanciato una provocazione: perché sono sempre le case discografiche a decidere quali canzoni dobbiamo ascoltare per l'estate? Perché non far scegliere alle persone? Con questa idea, ha chiamato a raccolta i bolognesi per aiutarlo a scrivere la canzone che avrebbero voluto, una sorta di canzone collaborativa. Michele ha poi utilizzato l'intelligenza artificiale per ringiovanire durante il video musicale, creando un'esperienza visiva che sfida le convenzioni e cattura l'essenza dell'estate in modo fresco e dinamico.Un Messaggio di Inclusività e InnovazioneQuesta iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella democratizzazione della produzione musicale, dimostrando come gli strumenti social possano essere utilizzati per amplificare la creatività collettiva. "Chissà poi perché" non è solo una canzone, ma un simbolo di inclusività e innovazione, unendo persone di ogni età e background attraverso la musica.

MICHELE FARISELLI - Chissà poi perché (Official video)