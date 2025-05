EBC Financial Group dan Brokeree Solution Jalin Kemitraan Strategis untuk Meningkatkan Literasi Komunitas Trader Global

EBC Financial Group dan Brokeree Solutions mengumumkan kemitraan strategis berbasis pengetahuan yang menyatukan keahlian trading dan inovasi fintech untuk memberdayakan komunitas trader di seluruh dunia.

(London, Inggris Raya, 29 Mei 2025) – EBC Financial Group (EBC), pemimpin global dalam bidang pialang keuangan dan manajemen aset, dengan bangga mengumumkan kemitraan pengetahuan strategis dengan Brokeree Solutions, penyedia teknologi mutakhir yang melayani pialang multi-aset di seluruh dunia. Kolaborasi ini menandai tonggak penting dalam misi EBC untuk membangun komunitas investasi yang transparan dan berbasis edukasi, dengan mempertemukan dua pemimpin industri untuk berbagi keahlian, teknologi inovatif, dan wawasan yang dapat ditindaklanjuti demi kepentingan para pedagang dan investor di seluruh dunia.

Inti dari kemitraan ini adalah komitmen bersama untuk berbagi pengetahuan, dengan fokus kuat pada perdagangan salinan, ruang yang berkembang pesat yang memberdayakan pedagang pemula dan berpengalaman. EBC dan Brokeree akan bersama-sama mengembangkan konten edukasi dan wawasan praktis yang disesuaikan untuk pedagang, pialang, dan penyedia sinyal, membantu mereka menerapkan alat manajemen risiko yang efektif, mengadopsi praktik terbaik, dan meningkatkan kinerja perdagangan mereka secara keseluruhan.

“Di EBC Financial Group, misi kami adalah membangun komunitas investasi yang transparan dan inklusif, tempat para pedagang diberdayakan melalui akses ke berbagai alat, wawasan, dan pendidikan yang tepat,” kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd. “Kemitraan pengetahuan dengan Brokeree Solutions ini melampaui teknologi — ini tentang memanfaatkan keahlian bersama untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih meyakinkan dan berorientasi pada hasil. Bersama-sama, kami membangun platform tempat para pedagang baru dan berpengalaman dapat belajar, tumbuh, dan berkembang.”

Kolaborasi Berbasis Teknologi untuk Edukasi Trader

Brokeree Solutions menghadirkan sistem investasi Social Trading yang siap pakai (turnkey), memungkinkan pengguna untuk mendaftar sebagai trader profesional maupun pengikut (follower) langsung melalui platform broker. Sistem ini dilengkapi dengan fitur stop-loss dan take-profit lanjutan, penyalinan transaksi secara proporsional, serta penyaringan sinyal berdasarkan simbol, yang semuanya dirancang untuk mendukung aktivitas trading yang aman dan fleksibel.

EBC Financial Group melengkapi kolaborasi ini dengan keahlian pasar global, pendekatan yang berfokus pada kebutuhan investor, serta komitmen terhadap transparansi. Tujuannya adalah untuk membantu trader memahami dan memanfaatkan copy trading tidak hanya sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang efektif, terutama di tengah kondisi pasar finansial yang semakin kompleks. Dengan membuat fitur-fitur trading profesional menjadi lebih mudah diakses, kemitraan ini menjadikan copy trading sebagai gerbang awal untuk pengembangan keterampilan dan partisipasi lebih luas di pasar keuangan.

Konten dan Webinar Edukasi untuk Menguatkan Pengetahuan Trading

Sebagai bagian dari kolaborasi yang berfokus pada edukasi, EBC Financial Group dan Brokeree Solutions akan meluncurkan seri artikel bulanan mulai Mei ini, yang membahas berbagai topik seputar trading dan investasi. Artikel-artikel ini dirancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi trader dan menawarkan strategi praktis untuk meningkatkan performa, pengendalian risiko, dan pengambilan keputusan. Setiap artikel akan menggabungkan wawasan dari kedua perusahaan, dan akan dipublikasikan secara digital agar bisa menjangkau komunitas trader yang lebih luas.

Tak hanya itu, kolaborasi ini juga mencakup webinar kuartalan yang menghadirkan trader, broker, dan penyedia sinyal dalam diskusi mendalam tentang topik-topik berdampak besar. Webinar perdana yang akan segera diluncurkan akan mengangkat tema Manajemen Risiko—topik penting bagi trader individu maupun institusi. Sesi ini akan membahas teknik praktis, alat bantu risiko yang tersedia di platform, serta best practice untuk membantu peserta memperkuat disiplin trading dan melindungi modal. Inisiatif ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan edukasi, tetapi juga untuk membangun keterlibatan dan dialog aktif dalam komunitas trader memastikan aliran pengetahuan dua arah, dari para ahli kepada pengguna, dan sebaliknya, dari pengalaman pengguna kepada pengembang teknologi dan strategi.

"Kami menghargai kepercayaan klien kami terhadap teknologi dan keahlian kami. Kemitraan ini akan memberikan kesempatan kepada para pedagang dan penyedia sinyal di seluruh dunia untuk menguji fitur-fitur copy trading tingkat lanjut yang akan membantu menyesuaikan strategi copy trading dan meningkatkan efisiensi alat manajemen risiko yang diterapkan,” kata Tatiana Pilipenko, Kepala Pengembangan Bisnis Regional (APAC, Inggris, Amerika) di Brokeree Solutions. "Platform ini memberdayakan para pialang untuk mengembangkan lingkungan perdagangan yang lebih inklusif dan berwawasan risiko, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan memperkuat hubungan dengan komunitas perdagangan."

Kolaborasi edukatif ini menegaskan visi bersama EBC dan Brokeree: membangun masa depan dunia trading yang ditopang oleh teknologi, pendidikan, dan transparansi. Di tengah semakin kompleksnya pasar keuangan, kemitraan ini hadir untuk membekali trader baik pemula maupun professional, dengan alat, kepercayaan diri, dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi.

Melalui kerja sama ini, EBC dan Brokeree tidak hanya mendorong perkembangan copy trading, tetapi juga membangun pondasi komunitas investasi yang lebih terhubung, cerdas, dan tangguh.

Untuk informasi lebih lanjut tentang EBC dan Brokeree, silakan kunjungi https://www.ebc.site. dan brokeree.com

Penafian:

Perdagangan Kontrak untuk Perbedaan (CFD) mengandung risiko besar berupa kerugian finansial yang cepat karena leverage, sehingga tidak cocok untuk semua investor; oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap tujuan investasi, keahlian, dan selera risiko Anda sangat penting sebelum terlibat.

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor di pusat-pusat keuangan utama—termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar-pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika, EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.



Diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC ); EBC Financial (MU) Ltd terotorisasi dan teregulasi oleh Komisi Layanan Keuangan Mauritius (FSC).



Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.



Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan United to Beat Malaria, perusahaan ini berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan sosial utama, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.



https://www.ebc.com/

Tentang Brokeree Solutions

Didirikan pada tahun 2013, Brokeree Solutions secara konsisten telah meningkatkan teknologi untuk pialang multi-aset di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan pengalaman yang luas, perusahaan ini berkontribusi pada bidang fintech dalam industri perdagangan daring dengan mengembangkan solusi inovatif, menyederhanakan prosedur operasional, dan menyiapkan sistem manajemen risiko yang canggih.



Brokeree meliputi Social Trading lintas platform, Prop Pulse, Liquidity Bridge, dan PAMM lintas server. Selain itu, Brokeree menyediakan lebih dari 50 solusi dan alat yang dirancang untuk membantu broker meningkatkan operasi mereka di berbagai bidang seperti manajemen akun, manajemen risiko, dan manajemen likuiditas, yang dapat diakses oleh broker yang menggunakan platform perdagangan CFD MT4, MT5, cTrader , dan DXtrade .

brokeree.com

