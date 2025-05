CRPK i Fuelarts publikują Polski raport o startupach kreatywnych 2025

Ponad 400 startupów i 201 mln USD inwestycji — Polska staje się jednym z najdynamiczniej rozwijających się hubów Creative Tech w Europie.

WARSAW, MAZOWIECKIE , POLAND, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Creative Tech łączy obszary, które jeszcze niedawno wydawały się niemożliwe do połączenia. Sztuka, kultura i technologia to filary, na których coraz częściej budowane są skuteczne biznesy. Jak wskazuje najnowszy raport CRPK Fuelarts , w Polsce działa ponad 400 firm związanych z branżą Creative Tech, a łączna wartość inwestycji w tym sektorze osiągnęła już 201 mln dolarów, z czego blisko 37% przypada na ostatnie pięć lat. Choć udział sektora kultury i kreatywnego w polskim PKB (2%) jest niższy niż średnia unijna (4,4%), to tempo rozwoju, silne fundamenty technologiczne i eksportowe pokazują, że Polska ma potencjał, by stać się w najbliższych latach jednym z liderów branży kreatywnej w Europie.Powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2022 roku Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz skoncentrowana na globalnej branży Creative Tech organizacja Fuelarts połączyły siły, by kompleksowo zbadać kondycję polskiego sektora kreatywnego. Szczególną uwagę poświęcono startupom, które dziś najbardziej napędzają rozwój tej branży. – „Startupy odgrywają kluczową rolę w tym sektorze, łącząc innowacje z dynamicznym i praktycznym podejściem do technologii i kultury. Bez wątpienia wnoszą świeże perspektywy na globalny rynek Creative Tech. Wiele z nich tworzy narzędzia i platformy, które zmieniają sposób, w jaki tworzymy, dystrybuujemy i doświadczamy treści kultury. Rozwiązania te powstają w Polsce i jak wskazuje nasz raport, mamy szansę stać się jednym z europejskich liderów tego sektora” – mówi Aleksandra Szymańska, Dyrektorka CRPK.Zagraniczne inwestycje w polskie innowacjePolska branża kreatywna, mimo że pod względem bezpośredniego wkładu w PKB znajduje się poniżej średniej unijnej, może z sukcesem konkurować na rynku międzynarodowym. Z danych zawartych w Polskim raporcie o startupach kreatywnych 2025 wynika, że w latach 2020–2024 w polskie startupy kreatywne zainwestowano łącznie 74 mln dolarów, co stanowi aż 36,8% wszystkich inwestycji sektorowych w tym czasie. Tylko w 2024 roku wartość inwestycji wyniosła 5,7 mln dolarów, z czego 76,5% trafiło do startupów, które wcześniej już pozyskały finansowanie. Co szczególnie istotne, blisko dwie trzecie tych środków pochodziło od inwestorów zagranicznych. – „Ostatnie lata pokazały, że Polska staje się dynamicznym centrum innowacji w sektorze Creative Tech. Dzięki utalentowanym przedsiębiorcom i wsparciu instytucji takich jak CRPK czy PARP rośnie zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Coraz więcej funduszy i aniołów biznesu zauważa, że kraj ten oferuje unikalne możliwości rozwoju. Z kolei znaczący poziom inwestycji w dojrzałe projekty potwierdza rosnącą skalowalność firm. To wszystko tworzy solidne fundamenty do dalszego rozwoju i globalnych sukcesów” – zauważa Denis Belkevich, General Partner Fuelarts.Przemysł kreatywny wyGRYwaCreative Tech w Polsce dynamicznie odpowiada na trendy rynkowe i skutecznie łączy technologię z kreatywnością. Jednym z najsilniejszych segmentów na rodzimej scenie CCI, cieszącym się uznaniem na całym świecie, są gry wideo. Na czele branży znajdziemy m.in. CD Projekt, który dzięki sukcesom serii Wiedźmin i gry Cyberpunk 2077 stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych studiów na świecie. Wśród globalnych liderów tego rynku jest też wywodzący się z Polski Techland, autor cenionego Dying Light. Jak wynika z raportu, sam rynek gier wideo w Polsce wart jest około 900 mln euro i rośnie w tempie 15% rocznie. Podobny rozwój widać w obszarze design oraz produkcji audiowizualnej, gdzie innowacyjne technologie, takie jak wirtualna produkcja, zmieniają sposób tworzenia treści. – „Z satysfakcją obserwuję, jak polska scena Creative Tech dynamicznie się rozwija, oferując przestrzeń dla innowacji i współpracy między kulturą a technologią. W Dream-n-Vision na co dzień widzimy jak kreatywne pomysły, wspierane przez odpowiednie inwestycje i partnerstwa, przekształcają się w skalowalne produkty i usługi. To właśnie synergia innowacji i kultury napędza rozwój całego sektora” – mówi Agnieszka Cichocka, CEO Dream-n-Vision.Człowiek – zasób deficytowyPomimo dynamicznego rozwoju sektora Creative Tech w Polsce branża nie jest wolna od wyzwań.Jak pokazuje raport CRPK i Fuelarts, aż 50% startupów wskazuje rosnące koszty pracy jako główne wyzwanie operacyjne. Kolejne 18% zmaga się z deficytem wykwalifikowanych talentów, konkurując z większymi firmami, które oferują wyższe wynagrodzenia i większą stabilność. Dodatkowo fundusze publiczne i prywatne, choć coraz bardziej obecne, wciąż nie zaspokajają w pełni potrzeb rozwijających się firm. 65% firm napotyka trudności w pozyskaniu kapitału początkowego, zwłaszcza poza dużymi miastami, gdzie infrastruktura pozostaje słabo rozwinięta. Między innymi z tych powodów głównymi ośrodkami CCI są Warszawa (46,1%), Kraków i Wrocław, gdzie zarówno dostęp do wykwalifikowanych pracowników, jak i potencjalnych inwestorów jest największy. Choć wiele polskich startupów osiąga sukcesy lokalne, brakuje im doświadczenia i sieci kontaktów, by skutecznie skalować działalność międzynarodowo. Co prawda 46% firm deklaruje ambicje ekspansji zagranicznej, ale większość z nich potrzebuje do tego dodatkowego wsparcia. – „W ramach działalności CRPK staramy się to wsparcie zapewniać, choć potrzeby są znacznie większe niż nasze zasoby. Naszym celem jest tworzenie warunków sprzyjających innowacjom, wspieranie talentów i ułatwianie dostępu do finansowania. Jestem przekonana, że konieczna jest współpraca sektora publicznego i prywatnego jeśli Polska chce wzmacniać dalej pozycję w Europie” – komentuje Aleksandra Szymańska.Przyszłość Creative Tech w PolscePolska ma wszystkie atuty, by stać się wiodącym centrum Creative Tech w Europie Środkowo-Wschodniej. Dynamicznie rozwijające się startupy, wsparcie instytucjonalne i rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów pokazują, że ten sektor ma ogromny potencjał. Jednak aby go w pełni wykorzystać kluczowe będzie dalsze inwestowanie w infrastrukturę, rozwój talentów oraz ułatwianie dostępu do finansowania. Raport CRPK i Fuelarts to nie tylko przegląd obecnej sytuacji, ale także plan dla przedsiębiorców, inwestorów i decydentów. Polska kreatywność, wspierana przez nowoczesne technologie, może stać się jednym z najważniejszych motorów innowacji w regionie. Przyszłość zależy od współpracy, odwagi inwestycyjnej i świadomego budowania ekosystemu, który pozwoli polskim startupom podbijać globalne rynki.Polski Raport o startupach kreatywnych 2025 dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: www.fuelarts.com/polandreport

