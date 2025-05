"موريا" تؤكد التزامها بالتنمية وتعزيز مكانة عُمان في السياحة والعقارات من خلال معرض عُمان العقاري " OREX 2025"

تعكس مشاركتنا في OREX 2025 التزام موريا الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة المستدامة والاستثمار العقاري. ” — المهندس وائل اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة موريا

MUSCAT, OMAN, May 28, 2025 / EINPresswire.com / -- شاركت شركة "موريا"، المطور للمجتمعات السكنية المميزة "جبل السيفة" و "هوانا صلالة" و الرائدة في تطوير المجتمعات السياحية المتكاملة في السلطنة، في معرض عُمان العقاري (OREX 2025) ، الذي أُقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض خلال شهر مايو الجاري، حيث أكدت التزامها المستمر بدعم رؤية عُمان 2040 من خلال مشاريع تجمع بين جودة الحياة والاستدامة.وشهد جناح "موريا" خلال المعرض اهتمامًا لافتًا من الزوار والمستثمرين، حيث تم استعراض اثنتين من أبرز وجهات الشركة. فقد لفتت "هوانا صلالة" الأنظار باعتبارها أكبر وجهة سياحية متكاملة في منطقة ظفار، بمساحة تتجاوز 13.6 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 1200 غرفة فندقية، بالإضافة إلى أول حديقة مائية في السلطنة، ومارينا تحتوي على 170 مرسى، إلى جانب وحدات سكنية مطلة مباشرة على البحر. كما قدّمت الشركة ايضاً أبرز التطورات في مشروع "جبل السيفة"، الذي يُعد أكثر من مجرد وجهة بحرية فاخرة، إذ يقع على بُعد 40 دقيقة فقط من مسقط، ويحتضن فندق بوتيك "سيفاوي"، وملعب جولف بتصميم عالمي، ومارينا متكاملة، مما يجعله من أبرز المجتمعات السكنية من حيث جودة الحياة في السلطنة.وفي تعليقه على المشاركة، قال المهندس وائل اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة موريا:” تعكس مشاركتنا في OREX 2025 التزام موريا الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسياحة المستدامة والاستثمار العقاري. نحرص من خلال هذا الحدث على تسليط الضوء على أبرز وجهاتنا، مثل ’ هوانا صلالة‘ و’جبل السيفة‘، وهي مشاريع بالشراكة بين أوراسكم للتنمية و العمران، اللتين تجسّدان رؤيتنا في تطوير مجتمعات سياحية متكاملة التي تجمع بين المياه اللازوردية والجبال الشامخة، و تحتفي بجمال الطبيعة العُمانية وتدعم مسار التنويع الاقتصادي."وأضاف اللواتي:"نحن لا نشارك فقط لاستعراض مشاريع عقارية، بل لإبراز أثرها الحقيقي على أرض الواقع، بدءًا من خلق فرص عمل نوعية، مرورًا بتمكين المجتمعات المحلية، ووصولا الى تعزيز البنية التحتية السياحية في السلطنة التي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم ".كما أشار أيضاً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في مسيرة موريا، قائلاً:"نفخر بشراكتنا مع أوراسكوم القابضة للتنمية، بخبرتها العالمية، وشركة عُمران، الذراع الحكومية لتطوير السياحة، وهي شراكات أثمرت عن تطوير أكثر من 1,200 غرفة فندقية، وتوفير ما يزيد على 1,100 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب دعم مستمر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال المحليين."واختتم اللواتي تصريحه بالتأكيد على الهوية العُمانية كمصدر إلهام رئيسي في جميع مشاريع الشركة قائلاً:"إن التراث العُماني يشكّل جوهر كل ما نقوم به، وهو حاضر في التصميمات المعمارية، وفي تكامل التجربة السكنية مع البيئة المحيطة، ليكون كل مشروع انعكاسًا صادقًا لثقافة هذا الوطن وتفرّده."جدير بالذكر أن "موريا" شددت خلال مشاركتها على أن الاستدامة ليست مجرد توجه إداري في الشركة، بل ركيزة جوهرية في فلسفتها التطويرية. ويتمثل هذا الالتزام في اعتماد تصاميم صديقة للبيئة، وتنفيذ برامج تنموية بالشراكة مع مؤسسة "إنجاز عُمان" لدعم التعليم وبناء المهارات لدى الشباب، إلى جانب تنظيم فعاليات رياضية وصحية تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتُشجع على نمط معيشي نشط داخل المجتمعات التي تطورها الشركة.

