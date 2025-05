Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- O Sr. George Matharu, Presidente e CEO da Elite Capital & Co. Limited, anunciou hoje que a Elite Capital & Co. foi nomeada como gestora exclusiva do Fundo NextGen de Desenvolvimento Industrialpara a próxima década, com efeitos a partir de 1 de maio de 2025. Esta transição estratégica segue uma avaliação rigorosa pelo Conselho de Curadores do Fundo, destacando a comprovada expertise da Elite Capital em financiamento industrial de grande escala e desenvolvimento sustentável."Esta parceria marca uma mudança pivotal na forma como o crescimento industrial é impulsionado na região MENA e além. Ao unir o modelo inovador baseado em capital próprio da NextGen com a nossa expertise financeira global, estamos a redefinir a partilha de riscos e o empoderamento empresarial. A nossa governança triplamente certificada pela ISO (ISO 9001, 27001 e 37001) garante transparência, segurança e conformidade anticorrupção, críticas para fomentar confiança em projetos industriais de alto risco", afirmou o Sr. George Matharu.Uma mudança de paradigma no financiamento industrial, a abordagem única "capital próprio, não dívida" do Fundo NextGen elimina barreiras tradicionais como exigências de garantias e empréstimos predatórios, que historicamente contribuem para uma taxa de falência de 72% entre startups industriais em mercados emergentes (Banco Mundial, 2023). Sob a gestão da Elite Capital, o Fundo expandirá a sua missão para:1. Construir fábricas através de parcerias de capital partilhado, cobrindo terrenos, infraestruturas e licenciamentos.2. Aproveitar a vantagem logística da região MENA, reduzindo custos da cadeia de abastecimento em 30% comparado com rotas Ásia-Europa (McKinsey, 2024).3. Agilizar processos burocráticos, encurtando atrasos de licenciamento de 18 meses através de parcerias governamentais (dados do FMI).O Dr. Faisal Khazaal, Presidente da Elite Capital & Co. Limited e Líder do Programa Governo de Financiamento do Futuro 2030, acrescentou: "Isto alinha-se com a nossa visão de 'financiamento sem ônus soberanos'. Assim como o Programa Governo de Financiamento do Futuro 2030 financia 80% dos projetos nacionais sem dívida soberana, o modelo da NextGen permite que empreendedores prosperem sem garantias pessoais. A nossa parceria com governos da MENA garante que as fábricas sejam co-propriedade de partes interessadas locais, combinando supervisão pública com inovação privada."Na década de transformação, o mandato da Elite Capital focar-se-á em:- **Partilha de riscos:** Parceiros retêm 100% dos lucros iniciais; perdas são mútuas.- **Soluções transfronteiriças:** Contas confiáveis em USD/EUR da NextGen mitigam riscos cambiais para vendas internacionais.- **Sustentabilidade:** Fábricas projetadas para conformidade ESG, desde redes energéticas a centros de I&D.O Sr. George Matharu concluiu: "A todos os empreendedores que ouviram 'o seu setor não é bancável', a NextGen prova o contrário. Não financiamos fábricas; construímos legados. A revolução industrial do século XXI começa aqui."NextGen Industrial Development Fund – Contact Details –Suite RA01, 64 Nile StreetLondon, N1 7SRUnited KingdomWebsite: nidfund.org Elite Capital & Co. – Contact Details –Elite Capital & Co. Limited33 St. James SquareLondon, SW1Y4JSUnited KingdomTelephone: +44 (0) 203 709 5060SWIFT Code: ELCTGB21LEI Code: 254900NNN237BBHG7S26Website: ec.uk.com NNNN

