Elite Capital & Co. designada como gestora exclusiva del Fondo de Desarrollo Industrial NextGen en un hito de 10 años

LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- El Sr. George Matharu, Presidente y Director Ejecutivo de Elite Capital & Co. Limited, anunció hoy que Elite Capital & Co. ha sido designada como gestora exclusiva del Fondo de Desarrollo Industrial NextGendurante la próxima década, a partir del 1 de mayo de 2025. Esta transición estratégica sigue a una evaluación rigurosa por parte de la Junta de Fideicomisarios del Fondo, destacando la reconocida experiencia de Elite Capital en financiación industrial a gran escala y desarrollo sostenible."Esta asociación marca un cambio pivotal en cómo se cataliza el crecimiento industrial en la región MENA y más allá. Al combinar el modelo innovador basado en capital de NextGen con nuestra experiencia financiera global, estamos redefiniendo el reparto de riesgos y el empoderamiento empresarial. Nuestra gobernanza triple certificada por ISO (ISO 9001, 27001 y 37001) garantiza transparencia, seguridad y cumplimiento contra el soborno, elementos críticos para fomentar la confianza en proyectos industriales de alto riesgo", declaró el Sr. George Matharu.Un cambio de paradigma en la financiación industrial, el enfoque único de "capital, no deuda" del Fondo NextGen elimina barreras tradicionales como los requisitos de garantía y los préstamos predatorios, factores que históricamente contribuyen a una tasa de fracaso del 72% entre las startups industriales en mercados emergentes (Banco Mundial, 2023). Bajo la dirección de Elite Capital, el Fondo ampliará su misión para:1. Construir fábricas mediante asociaciones de capital compartido, cubriendo terrenos, infraestructura y licencias.2. Aprovechar la ventaja logística de MENA, reduciendo los costos de la cadena de suministro en un 30% en comparación con las rutas Asia-Europa (McKinsey, 2024).3. Agilizar procesos burocráticos, reduciendo demoras de 18 meses en licencias mediante alianzas gubernamentales (datos del FMI).El Dr. Faisal Khazaal, Presidente de Elite Capital & Co. Limited y Director del Programa de Financiamiento Gubernamental Futuro 2030, añadió: "Esto se alinea con nuestra visión de 'financiación sin cargas soberanas'. Así como el Programa de Financiamiento Gubernamental Futuro 2030 financia el 80% de los proyectos nacionales sin deuda soberana, el modelo de NextGen permite a los emprendedores prosperar sin garantías personales. Nuestra asociación con los gobiernos de MENA asegura que las fábricas sean copropiedad de actores locales, combinando supervisión pública con innovación privada".En una década de transformación, el mandato de Elite Capital se centrará en:- **Reparto de riesgos:** Los socios retienen el 100% de las ganancias iniciales; las pérdidas son mutuas.- **Soluciones transfronterizas:** Las cuentas en USD/EUR de socios confiables de NextGen mitigan los riesgos cambiarios en ventas internacionales.- **Sostenibilidad:** Fábricas diseñadas para cumplir con ESG, desde redes energéticas hasta centros de I+D.El Sr. George Matharu concluyó su declaración diciendo: "Para todo emprendedor a quien le han dicho 'tu sector no es bancable', NextGen es la prueba de lo contrario. No solo financiamos fábricas; construimos legados. La revolución industrial del siglo XXI comienza aquí".NextGen Industrial Development Fund – Contact Details –Suite RA01, 64 Nile StreetLondon, N1 7SRUnited KingdomWebsite: nidfund.org Elite Capital & Co. – Contact Details –Elite Capital & Co. Limited33 St. James SquareLondon, SW1Y4JSUnited KingdomTelephone: +44 (0) 203 709 5060SWIFT Code: ELCTGB21LEI Code: 254900NNN237BBHG7S26Website: ec.uk.com NNNN

