Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Herr George Matharu, Präsident und CEO von Elite Capital & Co. Limited, gab heute bekannt, dass Elite Capital & Co. zum exklusiven Manager des NextGen Industrial Development Fundfür das nächste Jahrzehnt ernannt wurde, wirksam ab dem 1. Mai 2025. Dieser strategische Übergang folgt einer rigorosen Bewertung durch den Stiftungsrat des Fonds und unterstreicht die nachgewiesene Expertise von Elite Capital im Bereich der groß angelegten Industriefinanzierung und nachhaltigen Entwicklung.„Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Wandel in der Förderung des industriellen Wachstums in der MENA-Region und darüber hinaus. Indem wir NextGens innovatives eigenkapitalbasiertes Modell mit unserem globalen Finanz-Know-how kombinieren, definieren wir Risikoteilung und unternehmerische Ermächtigung neu. Unsere ISO-Dreifachzertifizierung (ISO 9001, 27001 und 37001) gewährleistet Transparenz, Sicherheit und Compliance in Bezug auf Anti-Korruption, was entscheidend ist, um Vertrauen in hochriskante Industrieprojekte zu fördern“, sagte Herr George Matharu.Ein Paradigmenwechsel in der Industriefinanzierung: Der einzigartige „Eigenkapital-statt-Schulden“-Ansatz des NextGen-Fonds beseitigt traditionelle Hindernisse wie Sicherheitsanforderungen und räuberische Kredite, die historisch gesehen zu einer Ausfallrate von 72 % bei Industrie-Startups in Schwellenmärkten beitragen (Weltbank, 2023). Unter der Führung von Elite Capital wird der Fonds seine Mission ausweiten, um:1. Fabriken durch partnerschaftliche Eigenkapitalmodelle zu bauen, die Grundstücke, Infrastruktur und Lizenzierung abdecken.2. Den logistischen Vorteil der MENA-Region zu nutzen, wodurch die Lieferkettenkosten im Vergleich zu Asien-Europa-Routen um 30 % gesenkt werden (McKinsey, 2024).3. Bürokratische Prozesse zu beschleunigen und 18-monatige Lizenzverzögerungen durch Regierungsallianzen zu verkürzen (IWF-Daten).Dr. Faisal Khazaal, Vorsitzender von Elite Capital & Co. Limited und Leiter des Government Future Financing 2030 Program, fügte hinzu: „Dies steht im Einklang mit unserer Vision einer ‚Finanzierung ohne souveräne Belastungen‘. Genau wie das Government Future Financing 2030 Program 80 % der nationalen Projekte ohne Staatsverschuldung finanziert, ermöglicht NextGens Modell Unternehmern, ohne persönliche Garantien zu florieren. Unsere Partnerschaft mit den MENA-Regierungen stellt sicher, dass Fabriken im Mitbesitz lokaler Stakeholder sind und öffentliche Aufsicht mit privater Innovation verbinden.“Ein Jahrzehnt der Transformation: Die Amtszeit von Elite Capital wird sich auf folgende Schwerpunkte konzentrieren:- Risikoteilung: Partner behalten 100 % der frühen Gewinne; Verluste werden gemeinsam getragen.- Grenzüberschreitende Lösungen: NextGens vertrauenswürdige Partnerkonten in USD/EUR mindern Währungsrisiken für internationale Verkäufe.- Nachhaltigkeit: Fabriken, die ESG-Konformität von Energienetzen bis zu Forschungszentren gewährleisten.Herr George Matharu schloss seine Aussage mit den Worten: „An alle Unternehmer, denen gesagt wurde ‚Ihre Branche ist nicht bankfähig‘ – NextGen ist der Beweis des Gegenteils. Wir finanzieren nicht nur Fabriken; wir schaffen Vermächtnisse. Die industrielle Revolution des 21. Jahrhunderts beginnt hier.“NextGen Industrial Development Fund – Contact Details –Suite RA01, 64 Nile StreetLondon, N1 7SRUnited KingdomWebsite: nidfund.org Elite Capital & Co. – Contact Details –Elite Capital & Co. Limited33 St. James SquareLondon, SW1Y4JSUnited KingdomTelephone: +44 (0) 203 709 5060SWIFT Code: ELCTGB21LEI Code: 254900NNN237BBHG7S26Website: ec.uk.com NNNN

