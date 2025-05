Elite Capital & Co., NextGen Endüstriyel Kalkınma Fonu'nun Özel Yöneticisi Olarak Atandı: 10 Yıllık Dönüm Anlaşması

Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Elite Capital & Co. Limited Başkanı ve CEO'su Bay George Matharu, bugün yaptığı açıklamada, Elite Capital & Co.'nun NextGen Endüstriyel Kalkınma Fonu'nun özel yöneticisi olarak 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle atandığını duyurdu. Bu stratejik geçiş, Fon'un Mütevelli Heyeti tarafından yapılan titiz bir değerlendirmenin ardından gerçekleşti ve Elite Capital'in büyük ölçekli endüstriyel finansman ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki kanıtlanmış uzmanlığını vurguladı.Bay George Matharu, "Bu ortaklık, MENA bölgesi ve ötesinde endüstriyel büyümenin nasıl tetiklendiği konusunda bir dönüm noktasıdır. NextGen'in yenilikçi sermaye tabanlı modelini küresel finansal birikimimizle birleştirerek, risk paylaşımını ve girişimci güçlendirmeyi yeniden tanımlıyoruz. ISO üçlü sertifikalı yönetişimimiz (ISO 9001, 27001 ve 37001), yüksek riskli endüstriyel projelerde güven oluşturmak için kritik olan şeffaflığı, güvenliği ve rüşvetle mücadele uyumluluğunu garanti ediyor," dedi.NextGen Fonu'nun benzersiz "borç değil, sermaye" yaklaşımı, geleneksel teminat gereksinimleri ve yırtıcı krediler gibi engelleri ortadan kaldırarak endüstriyel finansmanda bir paradigma değişimi sunuyor. Bu engeller, gelişmekte olan pazarlardaki endüstriyel girişimlerin %72'sinin başarısız olmasına neden oluyor (Dünya Bankası, 2023). Elite Capital'in yönetimi altında, Fon aşağıdaki misyonlarını genişletecek:1. Arazi, altyapı ve lisanslamayı kapsayan ortak sermaye ortaklıklarıyla fabrikalar inşa etmek.2. MENA'nın lojistik avantajını kullanarak, Asya-Avrupa rotalarına kıyasla tedarik zinciri maliyetlerini %30 azaltmak (McKinsey, 2024).3. Hükümet ittifakları aracılığıyla bürokratik süreçleri hızlandırarak 18 aylık lisans gecikmelerini ortadan kaldırmak (IMF verileri).Elite Capital & Co. Limited Yönetim Kurulu Başkanı ve Hükümet Gelecek Finansmanı 2030 ProgramıBaşkanı Dr. Faisal Khazaal, "Bu, 'egemenlik yükü olmayan finansman' vizyonumuzla uyumludur. Tıpkı Hükümet Gelecek Finansmanı 2030 Programı'nın ulusal projelerin %80'ini egemen borç olmadan finanse etmesi gibi, NextGen'in modeli de girişimcilerin kişisel teminat olmadan başarılı olmalarını sağlıyor. MENA hükümetleriyle ortaklığımız, fabrikaların yerel paydaşlar tarafından ortaklaşa sahip olunmasını garanti ederek kamu denetimi ile özel sektör yeniliğini birleştiriyor," dedi.Elite Capital'in 10 yıllık dönüşüm dönemi şu alanlara odaklanacak:- Risk paylaşımı: Ortaklar, erken karların %100'ünü elde eder; kayıplar karşılıklıdır.- Sınır ötesi çözümler: NextGen'in güvenilir ortak USD/EUR hesapları, uluslararası satışlar için döviz risklerini azaltır.- Sürdürülebilirlik: Enerji şebekelerinden Ar-Ge merkezlerine kadar ESG uyumlu fabrikalar tasarlanmıştır.Bay George Matharu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "'Sektörünüz banka edilebilir değil' denilen her girişimciye, NextGen aksini kanıtlıyor. Biz sadece fabrikaları finanse etmiyoruz; miraslar inşa ediyoruz. 21. yüzyılın endüstriyel devrimi burada başlıyor."NextGen Industrial Development Fund – Contact Details –Suite RA01, 64 Nile StreetLondon, N1 7SRUnited KingdomWebsite: nidfund.org Elite Capital & Co. – Contact Details –Elite Capital & Co. Limited33 St. James SquareLondon, SW1Y4JSUnited KingdomTelephone: +44 (0) 203 709 5060SWIFT Code: ELCTGB21LEI Code: 254900NNN237BBHG7S26Website: ec.uk.com NNNN

