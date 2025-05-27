Элит Капитал и Кº назначена управляющим Фонда промышленного развития NextGen по 10-летнему соглашению

Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- Г-н Джордж Матхару, президент и генеральный директор компании Elite Capital & Co. Limited, сегодня объявил, что Elite Capital & Co. назначена эксклюзивным управляющим Фонда промышленного развития следующего поколения® на следующее десятилетие, начиная с 1 мая 2025 года. Этот стратегический переход стал результатом тщательной оценки Советом попечителей Фонда, подчеркивая подтвержденный опыт Elite Capital в области крупномасштабного промышленного финансирования и устойчивого развития.

«Это партнерство знаменует собой ключевой сдвиг в стимулировании промышленного роста в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и за его пределами. Объединяя инновационную модель финансирования на основе акционерного капитала NextGen с нашим глобальным финансовым опытом, мы переопределяем разделение рисков и расширение возможностей предпринимателей. Наша тройная сертификация по стандартам ISO (ISO 9001, 27001 и 37001) гарантирует прозрачность, безопасность и соответствие антикоррупционным требованиям, что крайне важно для укрепления доверия в высокорисковых промышленных проектах», — заявил г-н Джордж Матхару.

Фонд NextGen представляет собой смену парадигмы в промышленном финансировании благодаря уникальному подходу «акционерный капитал, а не долг», который устраняет традиционные барьеры, такие как требования к залогу и хищнические кредиты, исторически способствующие 72% уровню неудач среди промышленных стартапов на развивающихся рынках (данные Всемирного банка, 2023). Под управлением Elite Capital Фонд расширит свою миссию, включая:

1. Строительство заводов через партнерства с разделением акционерного капитала, покрывающие землю, инфраструктуру и лицензирование.
2. Использование логистических преимуществ региона Ближнего Востока и Северной Африки, сокращающих затраты на цепочки поставок на 30% по сравнению с маршрутами Азия-Европа (McKinsey, 2024).
3. Ускорение бюрократических процессов, сокращение 18-месячных задержек в лицензировании благодаря сотрудничеству с правительствами (данные МВФ).

Доктор Файсал Хаззаль, председатель компании Elite Capital & Co. Limited и руководитель Программы государственного финансирования будущего 2030®, добавил: «Это соответствует нашему видению "финансирования без суверенных обременений". Так же, как Программа государственного финансирования будущего 2030 финансирует 80% национальных проектов без суверенного долга, модель NextGen позволяет предпринимателям процветать без личных гарантий. Наше партнерство с правительствами региона Ближнего Востока и Северной Африки обеспечивает совместное владение заводами местными заинтересованными сторонами, сочетая государственный надзор с частными инновациями».

Десятилетие трансформации под управлением Elite Capital будет сосредоточено на:

- Разделении рисков: партнеры сохраняют 100% ранней прибыли; убытки распределяются взаимно.
- Кросс-граничных решениях: надежные партнерские счета NextGen в USD/EUR снижают валютные риски для международных продаж.
- Устойчивости: заводы проектируются с учетом соответствия стандартам ESG, от энергосетей до центров исследований и разработок.

Г-н Джордж Матхару завершил свое заявление словами: «Для каждого предпринимателя, которому говорили, что "ваш сектор не привлекателен для банков", NextGen является доказательством обратного. Мы не просто финансируем заводы — мы создаем наследие. Промышленная революция XXI века начинается здесь».

NextGen Industrial Development Fund – Contact Details –

Suite RA01, 64 Nile Street
London, N1 7SR
United Kingdom

Website: nidfund.org

Elite Capital & Co. – Contact Details –

Elite Capital & Co. Limited
33 St. James Square
London, SW1Y4JS
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 203 709 5060
SWIFT Code: ELCTGB21
LEI Code: 254900NNN237BBHG7S26

Website: ec.uk.com

NNNN

Mr. George Matharu, MBA.
Elite Capital & Co. Limited
+44 20 3709 5060
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Элит Капитал и Кº назначена управляющим Фонда промышленного развития NextGen по 10-летнему соглашению

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Mr. George Matharu, MBA.
Elite Capital & Co. Limited
+44 20 3709 5060
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Elite Capital & Co. Limited
33 St. James Square
London, SW1Y 4JS
United Kingdom
+44 20 3709 5060
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About

Elite Capital & Co. Limited is a private limited company that provides project related services including Management, Consultancy and Funding, particularly for large infrastructure and commercial projects. Elite Capital & Co. Limited has its head office in London (UK), with our Board Members, Staff and Agents being located across the Europe, Middle East, Asia and Africa. The company offers a wealth of experience in Banking & Financial transactions, and has a range of specialized advisory services for private, SME or corporate clients. When required Elite Capital & Co. can also customize and structure their products and services to meet the specific needs of the clients and continue to implement innovative funding products and services as the need requires. Elite Capital & Co. Limited has made strategic alliances with several organizations and companies which have given them access to international markets in Europe, Asia, Africa, Middle East and GCC regions. This has given Elite Capital & Co. a substantial foundation of clients to build on, in addition to access to the markets that are most in need of the products and services we offer.

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Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure
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