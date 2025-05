Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Г-н Джордж Матхару, президент и генеральный директор компании Elite Capital & Co. Limited, сегодня объявил, что Elite Capital & Co. назначена эксклюзивным управляющим Фонда промышленного развития следующего поколенияна следующее десятилетие, начиная с 1 мая 2025 года. Этот стратегический переход стал результатом тщательной оценки Советом попечителей Фонда, подчеркивая подтвержденный опыт Elite Capital в области крупномасштабного промышленного финансирования и устойчивого развития.«Это партнерство знаменует собой ключевой сдвиг в стимулировании промышленного роста в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и за его пределами. Объединяя инновационную модель финансирования на основе акционерного капитала NextGen с нашим глобальным финансовым опытом, мы переопределяем разделение рисков и расширение возможностей предпринимателей. Наша тройная сертификация по стандартам ISO (ISO 9001, 27001 и 37001) гарантирует прозрачность, безопасность и соответствие антикоррупционным требованиям, что крайне важно для укрепления доверия в высокорисковых промышленных проектах», — заявил г-н Джордж Матхару.Фонд NextGen представляет собой смену парадигмы в промышленном финансировании благодаря уникальному подходу «акционерный капитал, а не долг», который устраняет традиционные барьеры, такие как требования к залогу и хищнические кредиты, исторически способствующие 72% уровню неудач среди промышленных стартапов на развивающихся рынках (данные Всемирного банка, 2023). Под управлением Elite Capital Фонд расширит свою миссию, включая:1. Строительство заводов через партнерства с разделением акционерного капитала, покрывающие землю, инфраструктуру и лицензирование.2. Использование логистических преимуществ региона Ближнего Востока и Северной Африки, сокращающих затраты на цепочки поставок на 30% по сравнению с маршрутами Азия-Европа (McKinsey, 2024).3. Ускорение бюрократических процессов, сокращение 18-месячных задержек в лицензировании благодаря сотрудничеству с правительствами (данные МВФ).Доктор Файсал Хаззаль, председатель компании Elite Capital & Co. Limited и руководитель Программы государственного финансирования будущего 2030, добавил: «Это соответствует нашему видению "финансирования без суверенных обременений". Так же, как Программа государственного финансирования будущего 2030 финансирует 80% национальных проектов без суверенного долга, модель NextGen позволяет предпринимателям процветать без личных гарантий. Наше партнерство с правительствами региона Ближнего Востока и Северной Африки обеспечивает совместное владение заводами местными заинтересованными сторонами, сочетая государственный надзор с частными инновациями».Десятилетие трансформации под управлением Elite Capital будет сосредоточено на:- Разделении рисков: партнеры сохраняют 100% ранней прибыли; убытки распределяются взаимно.- Кросс-граничных решениях: надежные партнерские счета NextGen в USD/EUR снижают валютные риски для международных продаж.- Устойчивости: заводы проектируются с учетом соответствия стандартам ESG, от энергосетей до центров исследований и разработок.Г-н Джордж Матхару завершил свое заявление словами: «Для каждого предпринимателя, которому говорили, что "ваш сектор не привлекателен для банков", NextGen является доказательством обратного. Мы не просто финансируем заводы — мы создаем наследие. Промышленная революция XXI века начинается здесь».NextGen Industrial Development Fund – Contact Details –Suite RA01, 64 Nile StreetLondon, N1 7SRUnited KingdomWebsite: nidfund.org Elite Capital & Co. – Contact Details –Elite Capital & Co. Limited33 St. James SquareLondon, SW1Y4JSUnited KingdomTelephone: +44 (0) 203 709 5060SWIFT Code: ELCTGB21LEI Code: 254900NNN237BBHG7S26Website: ec.uk.com NNNN

