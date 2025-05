Élite Capital & Cie nommée gestionnaire exclusif du Fonds industriel NextGen pour un mandat historique de 10 ans

Elite Capital & Co. Appointed as Exclusive Manager of NextGen Industrial Development Fund in Landmark 10-Year Tenure

LONDON, UNITED KINGDOM, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- M. George Matharu, président et directeur général d'Élite Capital & Cie Limited, a annoncé aujourd'hui qu'Élite Capital & Cie a été désignée comme gestionnaire exclusif du Fonds de développement industriel NextGenpour la prochaine décennie, à compter du 1er mai 2025. Cette transition stratégique fait suite à une évaluation rigoureuse par le conseil d'administration du Fonds, soulignant l'expertise avérée d'Élite Capital dans le financement industriel à grande échelle et le développement durable.« Ce partenariat marque un tournant décisif dans la stimulation de la croissance industrielle à travers la région MENA et au-delà. En associant le modèle innovant basé sur les capitaux propres de NextGen à notre savoir-faire financier mondial, nous redéfinissons le partage des risques et l'autonomisation entrepreneuriale. Notre gouvernance triple certifiée ISO (ISO 9001, 27001 et 37001) garantit transparence, sécurité et conformité anti-corruption, des éléments essentiels pour instaurer la confiance dans les projets industriels à haut risque », a déclaré M. George Matharu.Le Fonds NextGen représente un changement de paradigme dans le financement industriel grâce à son approche unique « fonds propres, pas dette », éliminant les obstacles traditionnels tels que les exigences de garantie et les prêts prédateurs, qui contribuent historiquement à un taux d'échec de 72 % parmi les startups industrielles dans les marchés émergents (Banque mondiale, 2023). Sous la direction d'Élite Capital, le Fonds intensifiera sa mission pour :1. Construire des usines via des partenariats à capitaux partagés, couvrant terrain, infrastructures et licences.2. Exploiter l'avantage logistique de la région MENA, réduisant les coûts de la chaîne d'approvisionnement de 30 % par rapport aux routes Asie-Europe (McKinsey, 2024).3. Accélérer les processus bureaucratiques, réduisant les délais de licence de 18 mois grâce à des alliances gouvernementales (données du FMI).Le Dr Faisal Khazaal, président d'Élite Capital & Cie Limited et responsable du Programme gouvernemental de financement futur 2030, a ajouté : « Cela s'aligne sur notre vision d'un "financement sans fardeaux souverains". Tout comme le Programme gouvernemental de financement futur 2030 finance 80 % des projets nationaux sans dette souveraine, le modèle NextGen permet aux entrepreneurs de prospérer sans garanties personnelles. Notre partenariat avec les gouvernements de la région MENA garantit que les usines seront co-détenues par les parties prenantes locales, alliant supervision publique et innovation privée. »Une décennie de transformation : le mandat d'Élite Capital se concentrera sur :- Partage des risques : les partenaires conservent 100 % des bénéfices initiaux ; les pertes sont mutualisées.- Solutions transfrontalières : les comptes en USD/EUR de partenaires fiables de NextGen atténuent les risques de change pour les ventes internationales.- Durabilité : des usines conçues pour la conformité ESG, des réseaux énergétiques aux centres de R&D.M. George Matharu a conclu son allocution en déclarant : « À tout entrepreneur à qui on a dit "votre secteur n'est pas bancable", NextGen prouve le contraire. Nous ne finançons pas simplement des usines ; nous bâtissons des héritages. La révolution industrielle du 21e siècle commence ici. »NextGen Industrial Development Fund – Contact Details –Suite RA01, 64 Nile StreetLondon, N1 7SRUnited KingdomWebsite: nidfund.org Elite Capital & Co. – Contact Details –Elite Capital & Co. Limited33 St. James SquareLondon, SW1Y4JSUnited KingdomTelephone: +44 (0) 203 709 5060SWIFT Code: ELCTGB21LEI Code: 254900NNN237BBHG7S26Website: ec.uk.com NNNN

