¡Viva España! pintura de Antonio Muñoz Degrain encabeza la subasta de arte internacional del 6 de junio en Quinn’s

¡Viva España! de Antonio Muñoz Degrain. Estimado:: $8,000-$10,000 Senza Titolo, 1983. Escultura en bronce del maestro moderno italiano Mimmo Paladino. Estimado: $7,000–$9,000.

También: Numerosas obras españolas adicionales y una escultura en bronce del maestro italiano contemporáneo Mimmo Paladino

Viva España es un himno visual. En una época en la que España buscaba sentido tras la pérdida de su imperio, Degrain empleó luz, color y palabra para dirigirse directamente al espíritu español.” — Matthew Quinn, Vicepresidente ejecutivo, Galerías de Subastas de Quinn

FALLS CHURCH, VA, UNITED STATES, May 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Cada uno de los casi 500 lotes en la subasta de Bellas Artes y Artes Decorativas de Quinn’s, que se celebrará el 6 de junio, refleja a su manera el gusto refinado y la riqueza cultural de las colecciones del área metropolitana de Washington, D.C., y de la región del Atlántico Medio. Desde raras pinturas europeas y esculturas en bronce hasta máscaras tribales vibrantes y diseño moderno, la subasta ofrece una fascinante visión del arte global a través de los siglos.Uno de los lotes más destacados es una pintura impactante de 1909 del artista Antonio Muñoz Degrain (España, 1840–1924) titulada ¡Viva España!. Un amanecer geométrico en tonos dorados se despliega sobre un cielo rosa y púrpura, con la frase patriótica “¡Viva España!” brillando en el firmamento. Debajo, el mar tranquilo refleja el cielo en un instante de simetría poética. Enmarcada en un elaborado marco dorado del siglo XIX y firmada en la esquina inferior derecha, esta obra es tanto una carta de amor a España como un himno visual de orgullo cultural. Se espera que supere con creces su estimación de $8,000–$12,000.A principios del siglo XX, España afrontaba la pérdida de su imperio, crisis de identidad nacional y tensiones sociales tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Este periodo dio lugar al movimiento cultural conocido como la “Generación del 98”, en el que artistas, escritores e intelectuales intentaron renovar el orgullo patrio y redefinir el alma española.En este contexto, ¡Viva España! de Muñoz Degrain se erige como algo más que un paisaje: es una luminosa declaración de resiliencia cultural. Con su radiante amanecer y la inscripción patriótica cruzando el cielo, la pintura capta un momento de esperanza e idealismo en tiempos inciertos. Representa el espíritu de un país que mira hacia dentro, pero también hacia el futuro — una metáfora visual del renacimiento nacional de la mano de uno de los más respetados pintores académicos de España.“No es solo un cuadro: es un himno visual”, afirma Matthew Quinn, de Quinn’s Auction Galleries. “En una época en la que España buscaba sentido tras la pérdida de su imperio, Degrain empleó luz, color y palabra para dirigirse directamente al espíritu español. Es una obra emotiva, audaz y profundamente ligada a su tiempo”.Además de ¡Viva España!, la subasta incluirá varias otras obras españolas excepcionales procedentes de una destacada colección privada del área de Washington, D.C. Transmitida de generación en generación, esta colección ofrece una ventana única al legado de una familia con raíces en Sevilla, Madrid y otras regiones del mundo hispanohablante. Rica en procedencia y detalles culturales, reúne imágenes religiosas, figuras históricas, referencias literarias y celebraciones regionales, con muchas piezas heredadas directamente por línea materna.Más sobre el Lote 213 – ¡Viva España! de Antonio Muñoz Degrain:Otros Lotes Destacados:• Juan Martínez Abades, Escena en el Muelle con Barcos Vacíos, 1902. Estimado: $3,000–$5,000.Lote 220: https://www.liveauctioneers.com/item/207332327_juan-martinez-abades-pier-scene-oc • Juan Martínez Abades, Playa de Mataroi, 1902. Estimado: $3,000–$5,000.Lote 221: https://www.liveauctioneers.com/item/207332326_juan-martinez-abades-playa-de-mataroi-oc • Mariano Guerrero (México, Virreinato de Nueva España, siglo XVIII), Mater Dolorissima, Ora Pro Nobis. Óleo sobre cobre en marco de plata. Estimado: $6,000–$8,000.Lote 205: https://www.liveauctioneers.com/item/207332323_mariano-guerrero-mater-dolorissima • Ángel Lizcano y Esteban (España, 1846–1929), Escena de Muelle Costero, 1891. Estimado: $1,200–$1,800.Lote 210: https://www.liveauctioneers.com/item/207332328_angel-lizcano-y-esteban-seaside-pier-oc • Roman Navarro García (España, 1854–1928), El Rey Alfonso XIII y la Reina Victoria a Caballo, 1891. Estimado: $400–$600.Lote 206: https://www.liveauctioneers.com/item/207332324_garcia-king-alphonse-xiii-and-queen-victoria-oc • Escuela Española, San Jerónimo Extrayendo una Espina a un León, siglo XVIII. Óleo sobre tabla. Estimado: $1,200–$1,600.Lote 214: https://www.liveauctioneers.com/item/207332332_st-jerome-op-18th-c • Bargueño Colonial Español sobre Mesa, siglo XIX. Con veintiséis paneles de marquetería representando escenas de Don Quijote. Estimado: $2,500–$3,500.Lote 309: https://www.liveauctioneers.com/item/207341964_spanish-bargueno-desk-on-table-19th-c Más Obras a Destacar:• Escuela de Bartolomé Esteban Murillo, Virgen María Rodeada de Ángeles, siglo XVII. Estimado: $1,000–$2,000.Lote 215: https://www.liveauctioneers.com/item/207332333_school-of-murillo-virgin-and-angels-oc • Crucifijo Colonial Español, siglos XVII–XVIII. Madera con corpus de marfil e incrustaciones de nácar. Estimado: $1,200–$1,800.Lote 202: https://quinnsauction.hibid.com/lot/247977949/spanish-colonial-crucifix-with-corpus-17th-18th-c-?ref=catalog • Mimmo Paladino, Senza Titolo, 1983. Escultura en bronce del maestro moderno italiano. Estimado: $7,000–$9,000.Lote 203: https://www.liveauctioneers.com/item/207332321_mimmo-paladino-senza-titolo-1983-bronze En línea: https://www.quinnsauction.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.