Martin Christian Herisson: de Nápoles a Madrid para reescribir las reglas de las finanzas globales

MADRID, SPAIN, May 26, 2025 / EINPresswire.com / -- En el corazón de una de las universidades más prestigiosas e innovadoras de Europa, un joven italiano está listo para reescribir las reglas del juego. Con tan solo 19 años, Martin Christian Herisson , originario de Nápoles y actualmente estudiante en IE University de Madrid, ha conquistado el primer lugar en el Portfolio Investment Game 2025, una simulación financiera avanzada integrada en el curso de Capital Markets, diseñada para poner a prueba las competencias técnicas y estratégicas de los estudiantes.En apenas tres meses, Martin registró una rentabilidad simulada del +6523,82%, transformando un capital virtual de 1 millón de euros en más de 66 millones. Un récord absoluto y un resultado extraordinario que lo sitúa entre los perfiles emergentes más prometedores del panorama financiero internacional. Una señal contundente, un reconocimiento de prestigio y una nueva etapa en un recorrido que, iniciado en Nápoles, apunta sin complejos a la excelencia global en finanzas e innovación.Portfolio Investment Game 2025: IE University, una fábrica de excelenciaEl Portfolio Investment Game forma parte del curso de Capital Markets, impartido por el profesor Carlos Gallo Villoria en IE University. Se trata de una de las simulaciones académicas más avanzadas de Europa, donde los estudiantes operan con datos reales, desarrollan estrategias de inversión complejas y gestionan riesgos en contextos de mercado cambiantes.En este entorno altamente competitivo, Martin logró un resultado sin precedentes, consolidándose como el mejor participante de la edición 2025 y estableciendo un nuevo estándar para toda la universidad. Un claro ejemplo de la misión de IE University: formar a los líderes globales del mañana a través de la educación experiencial e internacional.Un comienzo temprano: experiencia real y formación académica de excelenciaDetrás del éxito de Martin hay mucho más que talento natural: formación rigurosa, dedicación constante y un enfoque académico de alto nivel. A los 18 años, participó en el Summer Analyst Programme de AmplifyME , una de las principales plataformas europeas de formación financiera aplicada, acreditada por el London Institute of Banking & Finance (LIBF).Allí obtuvo el prestigioso Level 6 Diploma in Applied Finance con calificación de “Distinction”, y ganó una competición entre más de 100 participantes, destacándose por su claridad operativa, visión estratégica y capacidad para actuar bajo presión—habilidades escasas y esenciales en las finanzas contemporáneas.Simultáneamente, adquirió experiencia en diversas entidades internacionales:IE Strategy Lab – Consultor temporal para empresas e instituciones realesVirya VC – Business Development Associate, con foco en Web3, gaming e inteligencia artificialCrunch Equation – Analyst especializado en due diligence y análisis de mercadoInnovis VC – De Trainee a Analyst, trabajando con startups en etapa tempranaPresente: emprendimiento y visión a largo plazoEn marzo de 2025, Martin fundó Cambridge Zenith Global Ltd, una empresa con sede en el Reino Unido especializada en inversiones tecnológicas de alto impacto. La compañía nació con el objetivo de identificar y respaldar ideas audaces y sostenibles, construyendo puentes entre el capital y la innovación global.Su lema, “Investing in what’s next. Partnering with what’s bold” (“Invertir en lo que viene. Asociarse con lo audaz”), es toda una declaración de principios: no solo invertir, sino orientar y construir el futuro.Martin también forma parte de Nova Talent, una comunidad internacional que selecciona al 3% superior de jóvenes con alto potencial en todo el mundo, conectándolos con líderes, CEO y responsables de políticas a nivel global.Mirando al futuro: finanzas, impacto y sostenibilidadEl próximo objetivo? Expandir Cambridge Zenith Global y consolidar un ecosistema de inversiones de alto impacto en sectores estratégicos como la inteligencia artificial aplicada, la sostenibilidad ambiental y las tecnologías emergentes.Martin busca combinar el rigor financiero con una visión ética, contribuyendo a la construcción de una economía más inclusiva, responsable y orientada al largo plazo. Para él, las finanzas no son solo cifras, sino una herramienta para generar valor real y sostenible.Este verano, participará en la prestigiosa Summer School de la London School of Economics (LSE) durante nueve semanas, donde profundizará su formación financiera a través de tres cursos intensivos:FM200: Principles of Finance, que introduce los fundamentos teóricos y prácticos de las finanzas modernasFM202: Analysis and Management of Financial Risk, centrado en la identificación y gestión de riesgos financieros realesFM230: Alternative Investments, dedicado a instrumentos como hedge funds, private equity y materias primasEsta experiencia académica de alto nivel enriquecerá aún más su camino formativo y profesional en el mundo financiero.“El futuro no se espera. Se construye. Y yo quiero ser parte activa de él, con valentía y competencia.”Esta declaración de Martin resume no solo su ambición personal, sino también la visión de un joven líder italiano decidido a dejar su huella.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.