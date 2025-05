Caton Technology、APB+アワードを受賞 - 信頼性に優れたAI搭載のIPライブ映像配信プラットフォーム

Caton Technology Wins APB+ Award for Caton Media XStream Caton Media XStream - Revolutionary IP Broadcast Solution Powered By AI Caton - Revolutionary AI Technology

オリンピックやスポーツ中継に多数採用された、低遅延・高信頼・高コストパフォーマンスのIP伝送ソリューションとして高評価

「放送事業者が私たちを選ぶのは、“言い訳”ではなく“確信”が必要だからです。」” — 創業者兼 CEO、Ray Huang

JAPAN, May 29, 2025 / EINPresswire.com / -- Caton Technology は、AI 技術を活用した IP ネットワークによるライブ映像配信プラットフォーム Caton Media XStream CMXS )で、Asia-Pacific Broadcasting+ Awards 2025 の「 IP 放送ソリューション部門 」を受賞しました。この受賞は、従来の衛星や専用線からの脱却を図る放送業界に向けた、より信頼性が高く、柔軟性と費用対効果に優れた次世代IP配信インフラの構築を評価するものです。この受賞は、アジア太平洋地域の放送・メディア業界の専門家によって審査され、業界に実質的な価値をもたらす技術とプロジェクトが表彰されます。「この受賞は私たちにとって誇らしいだけでなく、業界がよりスマートでより強靭なライブ配信にシフトしている兆しでもあると言えます」Caton Technology 創業者兼 CEO、Ray Huang(レイ・ホアン)<<単なる接続ではなく「確実性」のためのソリューション>>放送業界において「稼働率・低遅延・コスト効率」は極めて重要です。CMXS は、専用線、衛星、従来のIPプロトコルに代わる実証済みの選択肢として機能します。CMXS の特長:• 99.9999% 以上の可用性 — 衛星や専用線よりも高い安定性• 超低遅延 — スポーツ中継、リモートプロダクション、ニュースに最適• 最大 50% のコスト削減 — AIルーティングとクラウドベースのグローバルメッシュネットワークで、公共インターネットを有効活用多くの IP ソリューションが基本的なエラーハンドリングしか提供しないのに対し、CMXS は専用回線の堅牢性とクラウド技術の拡張性を兼ね備えています。主な技術要素:• AI スマートルーティング:機械学習とリアルタイム分析で最適な経路を自動選択し、混雑や障害を回避• グローバルメッシュネットワーク:世界中の PoP(接続拠点)を組み合わせ、ISP のバイアスを回避• Caton Transport Protocol(CTP):最大50%のパケットロスを補完、ネットワークが不安定でも高品質を維持• ネットワーク性能監視・分析(NPMD):リアルタイムでの可視化、予兆アラート、履歴管理による完全な運用制御「放送事業者が私たちを選ぶのは、“言い訳”ではなく“確信”が必要だからです。」「CMXS は、配信が成功することを“願う”のではなく、“確信できる”技術です。」<<世界のライブ中継現場での導入実績>>【パリオリンピック 2024】公共インターネットで実現したオリンピック級の信頼性CMXS は、パリから香港(HOY TV)へ 16 本の HD ライブ映像を公共インターネット経由で伝送し、99.9999% の信頼性とゼロCCエラーを実現。専用線と比較してコストも大幅に削減しました。【DAZN – AI ルーティングでスポーツ配信を安定化】台湾で開催された FIBA 3X3 World Tour では、CMXSがリアルタイムのネットワーク混雑に自動対応し、安定した中継を実現しました。【MLB 台湾 – 5シーズン継続中の低遅延配信】CMXS は、台湾における MLB(メジャーリーグ)中継で5シーズンにわたり採用されており、高ビットレートかつ低遅延のライブストリーミングを継続的に提供しています。<<今後の展望:よりシンプルに、より迅速に、より大規模に>>Caton は現在、CMXS をSaaS(Software as a Service)モデルへ進化させており、放送局がわずか数分でサービスを開始できる環境を整えています。専用機器の導入なしにスケーラブルな運用が可能となる、“高度化された IP 放送”を目指す一歩です。<< Broadcast Asia 2025 でお会いしましょう>>2025年5月27日〜29日、シンガポール・エキスポにて開催される Broadcast Asia 2025(ブース番号:5D1-1) にぜひお越しください。CMXS の最新デモをご覧いただき、放送ワークフローの未来を一緒に探りましょう。< >Caton Technology は、次世代 IP 伝送のグローバルリーダーとして、メディア配信の革命をリードする高性能なソリューションと卓越したサービスを提供しています。AI とクラウドテクノロジーを組み合わせた Caton Media XStream により、ゼロエラーと信頼性の高いライブ映像配信を実現。従来の配信手法を超えるSLA(サービス品質保証)を、極めて競争力の高い価格にてご提供します。品質・性能・価値をすべて妥協せず、放送業界の未来を共に創り出していきます。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください: www.catontechnology.com

