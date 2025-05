ALE ernennt neue globale Vertriebs- und Marketingleiterin

KORNWESTHEIM, GERMANY, May 22, 2025 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , führender europäischer Anbieter von sicheren Netzwerk- und Kommunikationslösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, hat Sandrine El Khodry zur neuen Executive Vice President of Global Sales & Marketing berufen. Sie berichtet direkt an den CEO Yann Zhang.Durch ihre zahlreichen Stationen bei ALE und in der IT- und Kommunikationsbranche verfügt Sandrine El Khodry über umfangreiche Erfahrungen in leitenden Vertriebspositionen und ein tiefes Verständnis der Marktdynamik globaler Unternehmen. Sie hat ihre Teams zu außergewöhnlichen Leistungen motiviert, komplexe globale Initiativen geleitet und multinationale internationale Arbeitsgruppen effektiv geführt. Ihre mehr als drei Jahrzehnte lange Karriere umfasst Schlüsselbereiche wie Mobility Solutions, Cloud, IT-Infrastruktur, Sicherheit, Telekommunikation und Customer Experience.Mit der Ernennung von El Khodry unterstreicht ALE das Bestreben, sein nachhaltiges globales Wachstum zu beschleunigen und seine Marktpräsenz zu stärken. Mit ihrer Erfahrung in der strategischen Geschäftsentwicklung, im Portfoliomanagement und in der Pflege wichtiger Partnerschaften ist El Khodry ideal positioniert, um die weltweiten Vertriebs- und Marketingteams von ALE zu leiten, Innovationen voranzutreiben und Kunden auf der ganzen Welt einen hohen Mehrwert zu bieten.Yann Zhang, CEO von Alcatel-Lucent Enterprise: „Sandrine hat sich sowohl bei ALE als auch in der IT- und Kommunikationsbranche einen Namen gemacht. Sie ist damit die ideale Führungspersönlichkeit, um unsere Teams zusammenzuführen und unsere globale Vertriebs- und Marketingstrategie voranzutreiben. Ich bin überzeugt, dass ihr kooperativer Ansatz Innovationen beschleunigen und nachhaltigen Erfolg bringen wird, und ich freue mich sehr, sie in dieser wichtigen globalen Position willkommen zu heißen“.Sandrine El Khodry, EVP Global Sales & Marketing, kommentiert: „Ich fühle mich geehrt, diese neue globale Position bei ALE zu übernehmen. Ich werde eng mit unseren talentierten Teams auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und dabei meine Leidenschaft für Menschen, Innovation und Wachstum einbringen. Gemeinsam werden wir wichtige Impulse setzen, Chancen nutzen und nachhaltigen Erfolg für unser Unternehmen, unsere Partner und unsere Kunden schaffen.“Über Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise bietet sichere Netzwerk- und Kommunikationslösungen, mit denen Unternehmen und Branchen ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern können. In der Cloud. Vor Ort. Hybrid.Alle Lösungen verfügen über integrierte Sicherheit, begrenzte Umweltauswirkungen und erfüllen in vollem Umfang die Datenschutzanforderungen von Organisationen und Einzelpersonen auf nationaler und internationaler Ebene.Alcatel-Lucent Enterprise konzentriert sich auf drei Säulen: Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung und bietet Technologielösungen, die der Umwelt, den Menschen und der Wirtschaft zugutekommen.Mehr als 100 Jahre Innovation haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Berater für über eine Million Kunden auf der ganzen Welt gemacht. Mit Hauptsitz in Frankreich und 3.400 Geschäftspartnern weltweit bietet Alcatel-Lucent Enterprise eine effektive globale Reichweite mit lokalem Fokus.Kontakt für MedienanfragenKatrin PfeifferALE Deutschland GmbHkatrin.pfeiffer@al-enterprise.comAgenturkontakt:Arno Laxy/Johannes MangerSympra GmbH (GPRA), Agentur für Public Relationsale@sympra.de, 0711 / 9 47 67 0Globale Anfragen:

