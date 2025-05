إطلاق منصة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز توظيف الشباب الإماراتي

الدكتورة سونيا بن جعفر تطلق برنامج مسار الغرير توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة عبد الله الغرير وإنسيبشون

إطلاق «مسار الغرير» لتعزيز فرص توظيف الشباب الإماراتي عبر الذكاء الاصطناعي، من خلال مسارات مخصّصة وتوصيات تدريبية وربط مباشر مع سوق العمل

تزويد الشباب بمهارات المستقبل ليس مجرّد إعداد واستعداد، بل هو وعد نقدّمه. و«مسار الغرير» ليس مجرّد منصة، بل استثمار جريء في أقوى الموارد التي تتمتّع بها أمتنا: شبابها.” — سونيا بن جعفر

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 22, 2025 / EINPresswire.com / -- 22 مايو 2025 – دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت مؤسسة عبد الله الغرير اليوم «مسار الغرير»، وهي منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى دعم الشباب الإماراتي في التعامل الصحيح مع سوق العمل المتغير من خلال تقديم مسارات وظيفية مخصّصة وتحقيق الربط بين الشباب والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.وقد أُقيم حفل الإطلاق في قاعة "تيرّا" بمدينة إكسبو دبي، بحضور مسؤولين حكوميين، وممثلين عن القطاعين الخاص والأكاديمي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المحترفين والمتخصّصين، تحت شعار: "تمكين الشباب الإماراتي بمهارات المستقبل".وقد تم تطوير منصة «مسار الغرير» بالشراكة مع شركة "سكاي هايف" التابعة لشركة "كورنر ستون"، وتستخدم المنصة بيانات ومعلومات فورية مباشرة واردة من سوق العمل لتقديم توصيات تدريبية مخصّصة، وتخطيط المسارات الوظيفية، وتسهيل عملية التوظيف – ضمن إطار أخلاقي وآمن للذكاء الاصطناعي.وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير:"تزويد الشباب بمهارات المستقبل ليس مجرّد إعداد واستعداد، بل هو وعد نقدّمه. و«مسار الغرير» ليس مجرّد منصة، بل استثمار جريء في أقوى الموارد التي تتمتّع بها أمتنا: شبابها. فمن خلال الرؤى والمعطيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، نعيد تشكيل مسارات الوصول إلى الفرص، ونضمن أن يكون كل متعلّم وكل معلّم وكل جهة عمل جزءاً من منظومة حيوية للنمو. وهذا أكثر من مجرّد تعليم، بل إنه تمكين على مستوى المجتمع المحلي في عام المجتمع هذا. إنه التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل تلتقي فيه الطموحات بالفرص، ويُبنى فيه التقدم بدلاً من مجرّد تخيُّله".ومن جهته، صرّح فنسنت بيليفو، الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في شركة كورنرستون: "نحن في كورنرستون ملتزمون بمساعدة المؤسسات والمجتمعات المحلية حول العالم في فتح أبواب الفرص من خلال المهارات. وإنّ إطلاق مسار الغرير يمثّل خطوة قوية نحو بناء دولة الإمارات العربية المتحدة المستعدة للمستقبل، دولة يمكن فيها للمتعلّمين والموظفين الوصول إلى الأدوات والرؤى والأفكار والدعم الذي يحتاجونه لتحقيق إمكاناتهم. وإننا فخورون بالشراكة مع مؤسسة عبد الله الغرير في هذه المبادرة المهمة".كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء رئيسيين منهم: «أمازون ويب سيرفيسز (AWS)»، و«ستراتيجي& الشرق الأوسط»، وشركة «إنسبشن» التابعة لمجموعة «جي42»، للالتزام بدعم توظيف الشباب من خلال منصة «مسار الغرير».كما تضمّنت الفعالية عرضاً مباشراً للمنصة، وجلسة حوارية بعنوان "سد فجوة المهارات باستخدام الذكاء الاصطناعي"، وتجارب تفاعلية تحاكي رحلة المتعلم.هذا وتتماشى منصة «مسار الغرير» مع رؤية عام المجتمع في دولة الإمارات من خلال ربط الشباب والمعلمين وأصحاب العمل في مسعى مشترك لبناء مستقبل قائم على المهارات وشامل للجميع.وتهدف المنصة إلى الوصول لأكثر من 45,000 شاب وشابة من الإمارات والمنطقة العربية، مما يجعلها معياراً جديداً للابتكار القابل للتوسّع، وتكافؤ الفرص، والتعاون متعدد القطاعات في المنطقة.ملاحظات للمحررينعن مؤسسة عبد الله الغريرتهدف مؤسسة عبد الله الغرير إلى تمكين الشباب الإماراتي والعربي من التطور والمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة من خلال توفير حلول تعليمية مبتكرة وشراكات حقيقية فاعلة. وباعتبارها واحدةً من أكبر المؤسسات التعليمية التي يمولها القطاع الخاص في المنطقة العربية، تعمل المؤسسة على توفير فرصٍ تعليمية عالية الجودة وقائمة على التكنولوجيا، إلى جانب تطوير المهارات ذات الصلة والتي تتيح الانتقال الناجح إلى مرحلة التعليم العالي وسوق العمل. وقد نجحت مؤسسة عبد الله الغرير ومعها صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، والذي تديره المؤسسة أيضاً، في تحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة أكثر من 354,000 شاب إماراتي وعربي استفادوا من البرامج والمبادرات حتى الآن.عن شركة سكاي هايف التابعة لكورنرستونتعمل شركة "سكاي هايف" التابعة لكورنرستون - الشركة الرائدة في توفير معلومات سوق العمل وتكنولوجيا مهارات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، على إنشاء اقتصاد أكثر شمولاً حيث تصبح المهارات مسارات لتحقيق النجاح. لقد مكنت شركة "سكاي هايف" التابعة لكورنرستون أكثر من 100 مؤسسة في 200 دولة ومنطقة من الانتقال من الوظائف إلى المهارات. لقد تم تكريمنا لابتكاراتنا وأفضل ممارساتنا في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من قبل Fast Company وForbes والمنتدى الاقتصادي العالمي وGartner. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.skyhive.ai للاستفسارات الإعلامية:pr@alghurairfoundation.org +| 971 55 885 1308

