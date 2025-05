Los Guardias de Vida Silvestre de Texas Emiten un Recordatorio de Seguridad Antes del Fin de Semana de Memorial Day

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN – A medida que se acerca el fin de semana de Memorial Day (Día de la Conmemoración de los Caídos), los Guardias de Vida Silvestre de Texas se preparan para un verano lleno de actividad en los lagos, ríos y aguas costeras con el objetivo de mantener seguros a los navegantes. Con más de 560,000 embarcaciones registradas y aproximadamente 359,000 embarcaciones de remo no registradas en las vías fluviales de Texas, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) insiste a los navegantes a priorizar el uso de chalecos salvavidas, la operación sobria de las embarcaciones y la seguridad basada en el sentido común. Los operadores de motos acuáticas también deben tener en cuenta que estos vehículos están sujetos a leyes de seguridad específicas, como el uso obligatorio de chaleco salvavidas en todo momento y la operación únicamente durante las horas del día. "Los Guardias de Vida Silvestre de Texas estarán fuera el fin de semana de Memorial Day para asegurar de que el público disfrute de su tiempo en el agua de manera responsable," dijo Cody Jones, subcomandante de cumplimiento marítimo de TPWD. "Pero también necesitamos que los navegantes tomen la seguridad en serio. Muchas de las muertes y lesiones graves que ocurrieron en aguas de Texas el año pasado eran prevenibles." Los Guardianes de Vida Silvestre continuarán patrullando las vías navegables en todo el estado durante toda la temporada de verano, trabajando para prevenir accidentes y asistir a quienes lo necesiten. Aunque los guardianes están capacitados y equipados para responder rápidamente, muchas emergencias pueden evitarse por completo cuando los navegantes toman decisiones informadas y responsables. “Cada chaleco salvavidas que se usa y cada operador sobrio al mando contribuye a un ambiente más seguro para todos en el agua,” dijo Erika Brooks, especialista en educación sobre navegación de TPWD. Requisitos y Recordatorios de Seguridad Usar un chaleco salvavidas : Es obligatorio para los niños menores de 13 años y esencial para todos.

: Es obligatorio para los niños menores de 13 años y esencial para todos. Utilizar el interruptor de corte del motor : Es un requisito legal y puede ayudar a prevenir lesiones graves.

: Es un requisito legal y puede ayudar a prevenir lesiones graves. Nunca operar una embarcación bajo los efectos del alcohol o las drogas : Las sanciones incluyen multas y suspensión de la licencia.

: Las sanciones incluyen multas y suspensión de la licencia. Tomar un curso de seguridad para navegantes : Obligatorio para toda persona nacida el 1 de septiembre de 1993 o después, que opere ciertos tipos de embarcaciones.

: Obligatorio para toda persona nacida el 1 de septiembre de 1993 o después, que opere ciertos tipos de embarcaciones. Los operadores de motos acuáticas deben usar chaleco salvavidas, respetar la regla de los 50 pies y salir del agua antes del anochecer.

deben usar chaleco salvavidas, respetar la regla de los 50 pies y salir del agua antes del anochecer. Estar atento a las condiciones climáticas, comunicar tus planes y evitar sobrecargar la embarcación.

Evitar el agua salada si se tienen heridas abiertas, ya que la bacteria Vibrio se encuentra de forma natural en las aguas costeras de Texas. “La educación para navegantes es una de las herramientas más efectivas que tenemos para reducir incidentes,” dijo Jones. “Muchos de los involucrados en accidentes fatales o graves nunca habían tomado un curso de seguridad. Eso es algo que todo navegante puede controlar.” Para encontrar cursos de seguridad certificados, consultar leyes de navegación o revisar requisitos de equipo, visita el Programa de Educación para Navegantes de TPWD (en inglés). Sobre los Guardias de Vida Silvestre de Texas Los Guardias de Vida Silvestre de Texas, pertenecientes a la División de Cumplimiento de la Ley del TPWD, son responsables de hacer cumplir las leyes relacionadas con la conservación y gestión de los recursos naturales, así como de garantizar la seguridad pública mediante una vigilancia basada en la comunidad. Su misión es proporcionar oportunidades de caza, pesca y recreación al aire libre para el uso y disfrute de las generaciones presentes y futuras. Además, desempeñan un papel crucial en operaciones de búsqueda y rescate durante desastres naturales, lo que ejemplifica su compromiso con la protección tanto del medio ambiente como de la población de Texas. Si presencias una infracción contra la vida silvestre en curso, llama inmediatamente al 1-800-792-GAME (4263) y repórtala a Operation Game Thief (OGT), el programa de alto al crimen contra la vida silvestre en Texas. Los operadores están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Los reportes pueden hacerse de forma anónima, y quienes proporcionen información que conduzca a una condena pueden ser elegibles para recibir recompensas de hasta $1,000.

