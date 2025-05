PELLERITI PRIORE regresa a Argentina con nueva identidad y vinos de culto

Marcelo Pelleriti y Miguel Priore presentan el portafolio completo de Pelleriti Priore, su colección de vinos de culto nacida en Mendoza Vista panorámica del viñedo Los Pioneros en La Consulta Mendoza, Argentina, origen de los vinos de Pelleriti Priore. Marcelo Pelleriti y Miguel Priore comparten una copa de vino bajo un olivo centenario en el viñedo Los Pioneros Vineyard Marcelo Pelleriti y Miguel Priore brindan en el viñedo Los Pioneros, celebrando el espíritu libre y artístico de su proyecto Portafolio completo Pelleriti Priore: siete vinos de culto con puntajes de 95 a 97 puntos por James Suckling

Luego de una pausa local, Marcelo Pelleriti y Miguel Priore relanzan su proyecto con nueva estética, vinos de culto y distribución selectiva.

Durante más de una década llevamos los vinos de Mendoza al mundo. Hoy volvemos a casa con nueva identidad y la misma pasión por nuestra tierra.” — Marcelo Pelleriti

MENDOZA, MENDOZA, ARGENTINA, May 21, 2025 / EINPresswire.com / -- Después de más de una década construyendo una marca referente en vinos argentinos y de dos años de pausa en el mercado local, Marcelo Pelleriti y Miguel Priore anuncian oficialmente el regreso a Argentina con una nueva identidad PELLERITI PRIORE, una estética renovada y una propuesta de distribución exclusiva.Durante más de una década llevamos los vinos de Mendoza al mundo. Hoy volvemos a casa con una nueva visión, una nueva identidad y el mismo respeto por nuestra tierra. Así nace PELLERITI PRIORE, el renacimiento de una historia que continúa, con más fuerza que nunca, explica Marcelo Pelleriti.Unidos por la pasión y la excelenciaCon más de 15 años juntos, Pelleriti y Priore fusionan la maestría enológica y la visión estratégica internacional:- Marcelo Pelleriti: primer argentino en obtener 100 puntos de Robert Parker, con más de 50 vendimias entre Argentina y Francia. Un maestro en la creación de vinos que expresan lo mejor del terroir.- Miguel Priore: experto en branding y expansión global, con un enfoque en construir marcas de impacto y legado. Su pasión por la excelencia impulsa cada iniciativa hacia un estándar internacional.Un proyecto con raíces profundas y visión de futuroEntre 2009 y 2023, Marcelo Pelleriti y Miguel Priore desarrollaron en Argentina la marca Marcelo Pelleriti Wines, construyendo paso a paso una propuesta que combinaba excelencia enológica y vocación internacional. Durante más de una década, lograron posicionarse en el segmento de vinos de alta gama, con reconocimiento tanto en el país como en el exterior.En 2024, el proyecto se transformó con un rebranding internacional que dio origen a PELLERITI PRIORE, una colección de vinos de culto con distribución limitada, presencia global en más de 40 países y un enfoque en la excelencia, el arte y el legado.PELLERITI PRIORE nace del sueño de crear los Grand Cru del Nuevo Mundo, vinos que reflejan la complejidad y diversidad del terroir mendocino, respetando su esencia y elevando el prestigio del vino argentino en el mundo.“Con PELLERITI PRIORE queremos llevar la identidad de Mendoza al máximo nivel internacional, respetando nuestra tierra y proyectándola al futuro”, afirma Marcelo Pelleriti.Vinos que narran la tierraEl ADN de PELLERITI PRIORE está en el Malbec, el Cabernet Franc y blends de selección precisa, elaborados mediante microvinificación y un meticuloso trabajo de terroir.Las etiquetas ya han recibido elogios internacionales, destacando con 95 a 97 puntos otorgados por James Suckling.Comprometidos con la excelencia y la sustentabilidad, implementan prácticas responsables en viñedos y bodega, priorizando biodiversidad y eficiencia de recursos naturales.Distribución exclusiva y acceso limitadoA partir de Julio 2025, los vinos estarán disponibles en:- Vinotecas especializadas.- Restaurantes selectos.- Membresía privada con acceso a ediciones limitadas y experiencias personalizadas.Contacto de Prensa:Marcelo PelleritiFounder & Winemaker Directormarcelo@pelleritipriore.com+54 261 500 7263Miguel PrioreFounder, Chief Sales & Marketing Officermiguel@pelleritipriore.com+1 786 553 4617Material para prensaImágenes en alta resolución, logos, Press Kit y otros recursos de marca están disponibles para descarga en la sección Brand Assets de nuestro sitio web: https://pelleritipriore.com/trade/ Más información:Web: www.pelleritipriore.com Instagram: @pelleritipriore

