Tidigare toppchefer från Walmart och Cint ansluter till Priceagents styrelse för att driva innovation inom prissättning

Philip Carls och Oscar Carlsson stärker Priceagents team för att hjälpa globala varumärken att fatta smartare prissättningsbeslut

Med deras vägledning bygger vi inte bara en bättre plattform, vi erbjuder verktyg som ger våra kunder vassare insikter, snabbare beslut och förmåga att snabbare anpassa sig till marknadsförändringar.” — Robert Tinterov, medgrundare och vd för Priceagent

STOCKHOLM, SWEDEN, May 21, 2025 /EINPresswire.com/ -- Priceagent, plattformen som ger alla företag möjligheten att nu fatta datadrivna och snabbare beslut inom prissättning, har utsett två erfarna chefer till sin styrelse: Philip Carls, prissättningsexpert med erfarenhet från Amazon och Walmart, och Oscar Carlsson, produktinnovatör inom teknik för marknadsundersökningar som varit med och skapat tillväxt för Cint genom internationell expansion och börsintroduktion.

Tillsättningarna sker samtidigt som Priceagent fortsätter sin mission att demokratisera prissättningsinsikter för varumärken över hela världen. Med miljontals datapunkter från över 130 marknader och en egenutvecklad algoritm som finslipats under ett decennium, drar plattformsföretaget till sig stort intresse från företag som söker snabba, trygga och upprepningsbara prissättningsbeslut.

”Jag är väldigt glad att välkomna Philip och Oscar till styrelsen. Philip förstår prissättningens komplexitet inifrån, och Oscar ser exakt hur produkt, data och affär möts. Tillsammans tillför de unik kompetens som stärker hela vår verksamhet,” säger Robert Tinterov, medgrundare och vd för Priceagent. "Med deras vägledning bygger vi inte bara en bättre plattform, vi erbjuder verktyg som ger våra kunder vassare insikter, snabbare beslut och förmåga att snabbare anpassa sig till marknadsförändringar.”

Philip Carls har djupgående erfarenhet av strategisk prissättning, avancerad analys och marknadsföring inom detaljhandel och e-handel. Hos Walmart skapade han prissättningsstrategin som bidrog till att etablera företaget som USA:s största livsmedelskedja. På Symantec drev han en global intäktsökning på 10 % genom prisoptimering. Som Head of EU Pricing på Amazon ledde han företagets största lönsamhetsinitiativ 2022, vilket ökade vinsten med över 250 miljoner dollar årligen. Senast var han VP Pricing and Assortment på AUTODOC. Hans arbetssätt kombinerar datavetenskap, tvärfunktionellt samarbete och verklig förståelse för go-to-market-strategier för att skapa bestående resultat.

”Jag har ägnat min karriär åt att lösa prissättningsutmaningar hos stora varumärken, så jag såg omedelbart styrkan i Priceagent. Plattformen gör på några minuter eller timmar det som tidigare tog veckor och kostade över 100 000 dollar. Den är snabb, skalbar och bygger på faktisk betalningsvilja – något jag önskar att jag hade haft tillgång till tidigare i min karriär. Jag ser fram emot att göra den här möjligheten tillgänglig för alla företag som vill fatta smartare prissättningsbeslut,” säger Philip Carls.

Oscar Carlsson, som ursprungligen anslöt till Priceagent som rådgivare 2024, har sedan dess fördjupat sitt engagemang och är nu både styrelsemedlem och interim Chief Product Officer. Carlsson är en erfaren teknolog och tillväxtstrateg som bidrog till att leda pionjärföretaget inom teknik för marknadsundersökningar, Cint, från startup till global börsnotering. Där var han drivande i produktstrategi, internationell expansion och flera förvärv. Hans beslut att investera i Priceagent och ta en exekutiv roll speglar hans starka övertygelse om plattformens potential att förändra marknaden.

”Priceagent har byggt en plattform som gör avancerade prissättningsinsikter tillgängliga för en bredare grupp beslutsfattare och placerar den typ av data och verktyg som tidigare var reserverade för globala konsultbolag direkt i händerna på vardagliga beslutsfattare. Det är därför jag gått från rådgivare till investerare och nu interim CPO. Jag tror på vad Priceagent bygger och dess framtidspotential,” säger Oscar Carlsson.

Om Priceagent

Priceagent är en plattform och tjänst för prissättning som hjälper både små och stora företag att sätta rätt pris med trygghet, genom att visa exakt hur många kunder som skulle köpa vid varje prisnivå och hur efterfrågan påverkas av faktorer som produktfunktioner, försäljningskanal, konkurrensläge och mer.

Med huvudkontor i Stockholm och kontor i Los Angeles ger Priceagent varumärken snabb och direkt tillgång till insikter om betalningsvilja i över 130 marknader, baserat på ett globalt nätverk med över 300 miljoner verifierade konsumenter. Den egenutvecklade algoritmen, förfinad under tio år, identifierar prisplatåer och tydliga prisväggar samt visar hur prisnivåerna står sig mot konkurrenterna. Det möjliggör snabbare, billigare och mer repeterbara prissättningsbeslut utan att förlita sig på långsamma och kostsamma traditionella metoder.

Läs mer på www.priceagent.com.

###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.