Pointcarré lance Design Maker V2, un logiciel révolutionnaire pour l'industrie textile

Logiciel de CAO Textile POINTCARRE Cliquer pour voir la transformation du dessin en tissu

La société rennaise Pointcarré, avec le soutien de la Région Bretagne, propose un logiciel qui permet de transformer des dessins générés par IA en tissu.

RENNES, ILLE ET VILAINE, FRANCE, May 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Une innovation majeure pour le secteur textileDesign Maker V2 représente une percée technologique dans l'industrie textile en automatisant la création de tissages complexes. Ce logiciel combine une compréhension approfondie des contraintes techniques du tissage avec une expertise en intelligence artificielle pour développer un outil capable de simuler et produire des designs de tissage directement utilisables sur des métiers à tisser industriels."Design Maker V2 va révolutionner la façon dont les créateurs textiles travaillent," explique Freddy Brault, gérant de Pointcarré . "Notre objectif est de leur permettre de se concentrer sur la créativité plutôt que sur les aspects techniques contraignants. Ce logiciel réduira significativement les délais et coûts de production tout en favorisant l'innovation en design textile."Un projet soutenu par la Région BretagneCe projet ambitieux bénéficie d'un soutien financier important de la Région Bretagne, qui a accordé une subvention dans le cadre de son programme "Innovation et économie de la connaissance"."Ce genre de projet s'étale sur plusieurs mois, c'est un investissement en temps et en homme énorme," souligne Freddy Brault. "Il était important que la Région soit là pour nous soutenir financièrement. Ce partenariat nous permet de mobiliser deux développeurs à temps plein pendant un an et d'investir dans l'infrastructure technologique nécessaire pour mener à bien ce projet innovant."Des bénéfices multiples pour l'industrieDesign Maker V2 apportera des avantages considérables à l'industrie textile :- Réduction significative des délais de conception et de production- Diminution des coûts grâce à une simulation précise avant production- Limitation du gaspillage de matériaux- Promotion de l'innovation en design textileLe projet, qui a débuté en mai 2024, s'achève en mai 2025. Pointcarré continue ainsi de réaffirmer sa vision "Simplify your work" en facilitant les étapes de la création textile et en automatisant le travail fastidieux pour permettre aux designers de consacrer plus de temps à la création.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.