Day Pass Reservation System Now Online for Greenbrier and Sandy Point State Parks

May 19, 2025

Weekend and holiday reservations required at the two parks starting Saturday, May 24

Sandy Point State Park, Maryland DNR photo.

Beginning today, visitors planning to attend Greenbrier State Park or Sandy Point State Park for Memorial Day weekend as well as future weekends and holidays can make reservations at parkdayuse.maryland.gov.

The Maryland Park Service’s new day pass reservation system requires all visitors to these parks to reserve their day-use passes in advance during peak times, to reduce overcrowding, limit traffic backups at park entrances, reduce the frequency of capacity closures, and ensure that every visitor knows they have a space before arriving. Later this summer, the system will also expand to other parks including Point Lookout, Newtowne Neck, and North Point State Parks.

With the new system, advance reservations are mandatory on weekends and holidays from Memorial Day weekend through Labor Day— no same-day drive-up access will be allowed. Reservations must be made online and can be made starting seven days in advance of a visit. Reservations may be edited or canceled until 8 a.m. the day before the visit.

Regular day-use fees will be paid at the time of reservation using credit or debit cards or other online payment methods. Visitors with Maryland Annual Park Passes, Golden Age Passes, or who qualify for free entry as veterans or individuals with disabilities will have their status verified upon entry to the park. Park staff may also adjust and require additional payment based on the actual number of visitors who arrive.

More information, including answers about boat launching processes and other commonly asked questions, is available on the Maryland State Parks website.

La versión en español está a continuación:

Ya está disponible el sistema en línea de reserva de pases diarios para los parques estatales de Greenbrier y Sandy Point.

Es necesario hacer una reserva para los fines de semana y festivos en los dos parques a partir del sábado, 24 de mayo.

A partir de hoy, los visitantes que tengan previsto acudir al parque estatal de Greenbrier o al parque estatal de Sandy Point durante el fin de semana del día de la conmemoración de los caídos, así como en próximos fines de semana y días festivos, pueden hacer sus reservas en parkdayuse.maryland.gov.

El nuevo sistema de reserva de pases de un día del servicio de parques de Maryland exige a todos los visitantes de estos parques que reserven sus pases de un día con antelación durante la temporada alta, para reducir la masificación, limitar las retenciones de tráfico en las entradas de los parques, reducir la frecuencia de los cierres debido al límite de capacidad y garantizar que todos los visitantes sepan que tienen una plaza antes de llegar. A finales de este verano, el sistema se extenderá también a otros parques, como Point Lookout, Newtowne Neck y North Point State Parks.

Con el nuevo sistema, es obligatorio reservar con antelación los fines de semana y festivos desde el día de la conmemoración de los caídos hasta el día del trabajo, no se permitirá el acceso en el mismo día. Las reservas deben hacerse por internet y pueden realizarse desde siete días antes de la visita. Las reservas podrán modificarse o cancelarse hasta las 8 de la mañana del día previo a la visita.

Los cargos de los pases de un día se abonarán en el momento de la reserva mediante tarjetas de crédito o débito u otros métodos de pago en línea. A los visitantes que posean los pases Maryland Annual Park Passes, Golden Age Passes o que tengan derecho a entrada gratuita por ser veteranos o personas con discapacidad, se les verificará su condición en el momento de entrar en el parque. El personal del parque también puede ajustar y exigir un pago adicional en función del número real de visitantes que lleguen.

Puede encontrar más información, incluyendo respuestas referentes a lanzamientos de embarcaciones y otras preguntas frecuentes, en la página web Maryland State Parks website.