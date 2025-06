Day Pass Reservation System to Begin at Point Lookout, Newtowne Neck, and North Point State Parks for Juneteenth Holiday

June 6, 2025

Maryland DNR photo

Visitors to Point Lookout, Newtowne Neck, and North Point State Parks will be able to make day-use reservations beginning June 12 for the Juneteenth holiday, June 19, and then for all subsequent weekends and holidays through Labor Day.

The day-use reservation system has been successfully operating on peak days at Greenbrier State Park and Sandy Point State Park since Memorial Day weekend. Visitors to all five parks can make reservations up to seven days in advance of a visit at parkdayuse.maryland.gov.

The Maryland Park Service’s new day pass reservation system requires all visitors to these parks to reserve their day-use passes in advance during peak times, to reduce overcrowding, limit traffic backups at park entrances, reduce the frequency of capacity closures, and ensure that every visitor knows they have a space before arriving.

With the new system, advance reservations are mandatory on weekends and holidays through Labor Day— no same-day drive-up access will be allowed. Reservations must be made online and can be revised or canceled until 8 a.m. the day before the visit.

Regular day-use fees will be paid at the time of reservation using credit or debit cards or other online payment methods. Visitors with Maryland Annual Park Passes, Golden Age Passes, or who qualify for free entry as veterans or individuals with disabilities will have their status verified upon entry to the park. Park staff may also adjust and require additional payment based on the actual number of visitors who arrive.

The system is needed due to the influx of new visitors entering Maryland State Parks–particularly parks with public swimming access–following the Covid-19 pandemic. Park visitation rates increased from an average of 10.8 million per year from 2010 to 2019 to an average of 18.7 million per year from 2020 through 2024. This has resulted in a significant corresponding increase in park capacity closures. These sudden closures can result in large backups at state parks and traffic issues on approaching roads as visitors wait in lines to enter the park, or in disappointment when park staff must turn away potential visitors due to capacity limitations.

More information is available on the Maryland State Parks website.

El sistema de reserva de pases diarios comenzará en los parques estatales Point Lookout, Newtowne Neck y North Point para el feriado de Juneteenth

Los visitantes de los parques estatales Point Lookout, Newtowne Neck y North Point podrán hacer reservas para uso diario a partir del 12 de junio para el feriado de Juneteenth, el 19 de junio, y luego para todos los fines de semana y feriados posteriores hasta el Día del Trabajo.

El sistema de reservas para uso diurno ha funcionado correctamente en días de mayor afluencia en los Parques Estatales Greenbrier y Sandy Point desde el fin de semana del Día de los Caídos. Los visitantes de los cinco parques pueden reservar con hasta siete días de anticipación en parkdayuse.maryland.gov.

El nuevo sistema de reserva de pases diarios del Servicio de Parques de Maryland requiere que todos los visitantes a estos parques reserven sus pases de uso diario con anticipación durante las horas pico, para reducir el hacinamiento, limitar los atascos de tráfico en las entradas de los parques, reducir la frecuencia de cierres por capacidad y garantizar que cada visitante sepa que tiene un espacio antes de llegar.

Con el nuevo sistema, es obligatorio reservar con antelación los fines de semana y festivos hasta el Día del Trabajo. No se permitirá el acceso en coche el mismo día. Las reservas deben hacerse en línea y se pueden modificar o cancelar hasta las 8:00 a. m. del día anterior a la visita.

Las tarifas regulares de uso diario se pagarán al momento de la reserva con tarjeta de crédito o débito u otros métodos de pago en línea. Los visitantes con Pases Anuales para Parques de Maryland, Pases Golden Age, o que califiquen para entrada gratuita como veteranos o personas con discapacidades, tendrán su estatus verificado al ingresar al parque. El personal del parque también podría ajustar y requerir un pago adicional según el número real de visitantes.

El sistema es necesario debido a la afluencia de nuevos visitantes a los Parques Estatales de Maryland, en particular a los parques con acceso público a piscinas, tras la pandemia de COVID-19. Las visitas a los parques aumentaron de un promedio de 10.8 millones al año entre 2010 y 2019 a un promedio de 18.7 millones al año entre 2020 y 2024. Esto ha provocado un aumento significativo en los cierres por aforo. Estos cierres repentinos pueden provocar grandes congestiones en los parques estatales y problemas de tráfico en las carreteras de acceso, ya que los visitantes hacen fila para entrar, o generar decepción cuando el personal del parque debe rechazar a posibles visitantes debido a las limitaciones de capacidad del parque.

Hay más información disponible en el sitio web de Parques Estatales de Maryland.