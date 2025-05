OLIVEDA International Inc. hat in den USA eine Bewertung von 1 Milliarde US Dollar erreicht

The Story of OLIVE TREE PEOPLE the difference: OLIVEDA 100% pure power

DüSSELDORF, GERMANY, May 19, 2025 / EINPresswire.com / -- OLIVE TREE PEOPLE startete im März 2023 in Venice Beach, in der Garage von OLIVEDA und OLIVE TREE PEOPLE-Gründer und CEO Thomas Lommel – mit etwa 40 Bestellungen pro Tag, die innerhalb weniger Monate auf bis zu 10.000 Bestellungen pro Tag explodierten.“Dieser plötzliche Erfolg stellte uns vor große Herausforderungen, denn trotz des Umzugs von meiner Garage in unser erstes Lager in Culver City, Los Angeles, wussten wir nicht mehr, was wir mit den Paletten und Produkten tun sollten, die in immer größeren Mengen aus Deutschland ankamen," beschreibt Thomas Lommel. “Nicht weniger herausfordernd war es, diese Produktmengen innerhalb kurzer Zeit von Deutschland in die USA zu fliegen und die Produktion um bis zu 3.000 % zu steigern. Wir haben Tage erlebt, an denen wir Tausende von Rückstandslisten hatten und Dutzende von Produkten nicht auf Lager waren. Sobald neue Produkte, wie zum Beispiel unser beliebtes F59, wieder auf Lager waren, waren sie innerhalb von Sekunden ausverkauft.”Doch Thomas Lommel und sein Team liessen sich nicht aufhalten. “Dank meines fantastischen Teams haben wir diese extrem herausfordernden Zeiten mit Bravour gemeistert und verfügen nun in unserem derzeitigen Lager über genügend Platz, um unseren Zweijahresumsatz von über 100 Millionen Dollar zu vervielfachen.”Auch an der Börse macht sich der atemberaubende Start von OLIVE TREE PEOPLE in den USA bemerkbar: “Dieses enorme Wachstum hat sich natürlich auch auf den Kurs unserer OLVI-Aktien ausgewirkt: Das Unternehmen wurde zeitweise mit über 3 Milliarden Dollar bewertet und hat sich nun nach nur zwei Jahren bei über 1 Milliarde Dollar eingependelt,” erklärt Thomas Lommel.Auf die Frage nach der zukünftigen Entwicklung erklärt Thomas Lommel: “Mein Ziel war es nicht, diesen unglaublichen monetären Erfolg oder eine Bewertung von über 1 Milliarde Dollar zu erreichen, sondern die Magie unserer Bäume in die Welt zu bringen. Als ich begann, hatte ich keine Ahnung von WATERLESS BEAUTY . Ich habe meine Produkte intuitiv in einem Baumhaus entwickelt, einfach, weil ich nicht anders konnte und Kosmetik auf diese Weise so viel mehr Sinn macht. Für mich sind Bäume nicht in Geld zu messen – ohne Bäume würden wir nicht existieren. Die Magie, die von unseren Bergolivenbäumen ausgeht, lässt sich mit keiner Währung der Welt aufwiegen. Bäume ermöglichen es uns Menschen, jeden Tag zu heilen und eins zu sein mit uns selbst und der Natur.”“2025 wird ein weiteres herausforderndes Jahr, in dem wir weiter wachsen werden: im Sommer 2025 wollen wir nach Kanada expandieren , um dann im Oktober 2025 Europa mit unserer WATERLESS BEAUTY Bewegung zu erreichen,” verrät Thomas Lommel. “Das Potenzial von WATERLESS BEAUTY ist schier unendlich. Die puren Formulierungen und 100% wirksamen Zusammensetzungen unserer Produkte sorgen bei fast allen Menschen, die damit in Berührung kommen, für ‚Aha-Momente'. Und unsere ”365-Tage-Zufriedenheitsgarantie" macht es auch allen anderen möglich, den beeindruckenden Unterschied von WATERLESS BEAUTY zu herkömmlicher Kosmetik zu erleben."

