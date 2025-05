中国患者越来越多的JY整形外科皮肤科扩大韩中美容医疗交流

河南省郑州市的医疗专业人士代表团对JY整形外科皮肤科进行了正式访问 河南省郑州市的医疗专业人士代表团对JY整形外科皮肤科进行了正式访问

对Ulthera·钛提拉术、皮肤助推器等高功能施术的需求增加 继中国医疗团队访问之后, 正式开始交流, 确认K-美容的地位

SEOUL, GANGNAM, SOUTH KOREA, May 20, 2025 / EINPresswire.com / -- 位于首尔清潭洞的JY整形外科皮肤科继中国医疗团队的正式访问之后, 当地患者也接连访问, 作为韩中美容医疗交流的中心备受关注。据JY整形外科皮肤科透露, 最近中国患者的访问次数不断增加, 特别是对Ulthera钛提拉术、皮肤助推器等高功能性抗衰老施术的需求正在不断增加。 JY整形外科皮肤科 19日表示, 来自中国河南省郑州的医疗团队正式访问了医院。访问团中包括河南省第三人民医院整形外科博士王军杰博士和河南省社会医疗协会博士王晨灏博士等医疗界人士。他们亲自参观了医院的诊疗系统和主要施术过程, 并讨论了合作的可能性。医院方面与医疗团队一起共享了韩国的美容整形技术和患者量身型治疗系统, 特别是以超声波和高频为基础的提拉技术以及以再生为中心的皮肤助推器项目受到了很大的关注。JY整形外科皮肤科相关人士表示: “中国患者的再访率越来越高, 非切开方式的Ulthera钛提拉施术和茱贝露、丽珠兰、外泌体皮肤助推器施术的人气正在上升”, 并分析道, “这个结果反映了人们偏爱短暂的恢复时间和自然的施术结果的倾向”。代表院长崔俊荣表示: “对K-美容的信赖正在扩散到整个医疗施术领域, 对患者接待系统的期待值也在提高", 并说: "今后将通过国际合作, 引领全球美容医疗的标准。”另一方面, JY整形外科皮肤科以20年以上的临床经验为基础, 提供特级抗衰老解决方案, 获得亚洲整形外科大奖等, 在业界内构筑了信赖。此外, 该医院还拥有丰富的面向外国患者的诊疗经验, 因此被评价为具备了扩大国际医疗交流的有利条件。业界相关人士表示: “以JY整形外科皮肤科等专门医院为中心, 韩国美容医疗产业正在向高附加值保健产业进化。”

JY整形外科皮肤科

