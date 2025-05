Dark Social e la morte della SEO: un sondaggio di SALESmanago rivela cosa tiene svegli i marketer di notte

ROME , ITALY, May 20, 2025 / EINPresswire.com / -- La SEO tradizionale è sull'orlo del baratro, secondo una nuova ricerca di SALESmanago , una delle principali piattaforme europee di Customer Engagement. Il 73% degli addetti al marketing dell'e-commerce e della vendita al dettaglio ritiene che la SEO tradizionale sarà obsoleta entro il 2026, segno evidente che le regole del coinvolgimento digitale stanno cambiando.Sulla base di un'indagine condotta su 150 marketer di Regno Unito, Polonia e Italia, i dati rivelano che i leader europei dell'eCommerce si trovano ad affrontare sfide per tenere il passo con l'evoluzione dei comportamenti dei consumatori, la frammentazione delle piattaforme e la disruption tecnologica.I risultati principali della ricerca 2025 evidenziano i seguenti fattori che tengono svegli i responsabili dell'e-commerce:- Estinzione della SEO: Il 73% dei marketer afferma che la SEO tradizionale sarà morta entro la fine del 2026- TikTok spinge il commercio: il 44% riferisce di un aumento della domanda di social commerce, con il 35% che si rivolge a strumenti basati sull'intelligenza artificiale per rispondere- Dilemma del dark social: il 63% afferma che piattaforme come WhatsApp e i DM di Instagram stanno rendendo più difficile misurare il traffico web- Pressione sulla personalizzazione: il 51% è alle prese con le crescenti aspettative di esperienze personalizzate- Riflettori puntati sulla sostenibilità: il 41% afferma che i consumatori eco-consapevoli stanno ridisegnando le loro strategie“I brand di tutta Europa si stanno rapidamente rendendo conto che i journey dei consumatori non sono più lineari e il fatto che così tanti marketer stiano mettendo in discussione il valore della SEO la dice lunga”, ha dichiarato Brian Plackis-Cheng, CEO di SALESmanago. “Man mano che i consumatori si spostano su piattaforme private e si impegnano in journeyi trasversali più imprevedibili, i marchi hanno bisogno di informazioni in tempo reale, oltre alle parole chiave, e di personalizzazione rispetto ai prodotti”.Per tenere il passo con queste tendenze, gli esperti di marketing dichiarano prioritari gli investimenti in Customer Data Platform (47%), integrazioni di social commerce (38%), strumenti basati sull'intelligenza artificiale (35%) e automazione del marketing omnichannel (34%).“I marketer sono sotto pressione per dimostrare il ROI, nonostante i crescenti punti oscuri come i dark social”, ha aggiunto Plackis-Cheng. “I vincitori saranno coloro che unificano i loro dati, adottano l'IA con una chiara strategia di segmentazione, sfruttano i canali di messaggistica come SMS e WhatsApp per un coinvolgimento mirato e personalizzato, e offrono esperienze personalizzate su scala.”-FINE-Informazioni su SALESmanagoSALESmanago è una società SaaS europea fondata nel 2012. Offriamo una customer engagement platform potente e ricca di funzionalità per i team di marketing eCommerce, adottata da oltre 3.000 aziende di medie dimensioni in tutta Europa, tra cui Victoria's Secret, iSpot, Orbico, Horta, Komputronik e 4F.SALESmanago aiuta i clienti ad acquisire, convertire e coinvolgere i propri clienti con una profonda padronanza della personalizzazione e viaggi orchestrati, utilizzando il nostro esclusivo SALESmanago Growth Framework. I nostri clienti si affidano a noi per aiutarli a crescere, siamo valutati 8,5/10 su TrustRadius e 4,6/5 su Capterra, il che riflette il nostro impegno ad aiutare i marchi B2C a far crescere le revenue nel modo più efficiente.Per saperne di più su www.salesmanago.com

