Richard Dailly passe d'un géant mondial à un acteur local, une transition exemplaire

Un expert international du renseignement rejoint Compliancia à Bangkok pour renforcer ses opérations stratégiques en Asie.

BANGKOK, THAILAND, May 15, 2025 / EINPresswire.com / -- Richard Dailly rejoint Compliancia comme Conseiller Stratégique à BangkokL’expert en intelligence économique et investigations Richard Dailly rejoint le cabinet d’investigation Compliancia en tant que Conseiller Stratégique, consolidant ainsi l’expertise régionale du cabinet depuis son bureau de Bangkok.Ancien cadre dirigeant du cabinet de conseil mondial Kroll Associates, qu’il a dirigé en Asie du Sud-Est depuis Singapour, Richard Dailly incarne un retour à une approche plus agile, personnalisée et réactive du renseignement stratégique.Un retour aux sources professionnelles en AsieAprès une carrière initiale dans la diplomatie et la sécurité internationale au sein du Foreign and Commonwealth Office britannique, Richard Dailly rejoint le monde du conseil en intégrant Kroll à Londres en 2005 « J’ai intégré Kroll à une époque où la structure restait encore à taille humaine. J’ai ensuite contribué à l’ouverture du bureau en Inde et dirigé les équipes en Asie depuis Singapour. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que j’étais devenu un rouage minuscule dans une immense machine. »Une nouvelle étape professionnelle à BangkokFin 2024, Richard Dailly découvre les équipes de Compliancia à Bangkok. Rapidement, l’évidence d’une collaboration s’impose. « J’ai immédiatement perçu un alignement naturel entre leur vision et mon parcours. J’apporte des relations établies depuis des décennies avec de grands groupes et experts régionaux. Ce partenariat sonnait comme une évidence. »Les atouts d’un cabinet boutique dans l’intelligence économiquePour Dailly, l’avenir appartient aux structures flexibles, discrètes et expertes. « La qualité de nos livrables est comparable à celle des grands cabinets internationaux. Mais notre atout, c’est la réactivité. Pas besoin d’attendre les horaires de Londres ou de New York, ni d’expliquer le contexte à un interlocuteur sans expérience locale. » Compliancia propose ainsi des prestations de haut niveau, mais sans les lourdeurs organisationnelles des grands groupes.« J’ai toujours trouvé étrange d’associer “discrétion” et sponsoring sur une Formule 1, c’est tout et son contraire. « Dans une grande structure, même les meilleurs résultats sont noyés dans la pression constante de vendre plus, plus vite. Ici, je peux créer, diriger, et surtout, innover. »« Ce nouveau défi est aussi exigeant que stimulant. Je suis honoré de contribuer à positionner Compliancia comme une référence du secteur – sans forcément passer par la Formule 1. »À propos de ComplianciaCompliancia est un cabinet indépendant spécialisé dans l’intelligence économique, les investigations d’affaires et les enquêtes d’intégrité. Basé à Bangkok, Compliancia intervient sur toute l’Asie pour des clients exigeant discrétion, efficacité et approche sur-mesure.

