TALQ Consortium unveils fake TALQ certifications

TALQ联盟发布权威认证

虽然在没有明确证据将伪造行为与制造商直接联系起来的情况下很难采取法律行动,但此案无疑突显出了我们的商标和认证流程的宝贵价值” — Simon Dunkley, Secretary General, TALQ Consortium

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, May 14, 2025 / EINPresswire.com / -- TALQ联盟,即《TALQ智慧城市协议》(该协议是全球智慧城市应用的接口标准)的开发者持续通过严格的认证程序向智慧城市应用制造商提供TALQ认证。整合TALQ接口标准,实现与其他认证产品的互操作性,这正是越来越多的公共招标项目要求TALQ认证的原因所在。然而,城市和评估机构必须保持警惕:近期已曝光多起试图进行认证欺诈的事件。验证TALQ认证的唯一可靠来源是联盟官网上的正式名单。TALQ多年来一直致力于帮助城市做出合理、面向未来的投资决策,并确保户外照明及其他智慧城市服务系统的互操作性。全球范围内要求TALQ认证产品招标数量的不断增加,突显了该标准的重要性。2025年初,一家参与大型智慧城市基础设施项目的咨询公司联系了TALQ联盟,以确认多家供应商的认证情况。在公开招标过程中,多家制造商提交了文件,声称已获得TALQ认证。当顾问尝试对照官方TALQ认证产品列表核实认证时,发现其中一家公司并未在列。该顾问出于谨慎联系了联盟,这展现了其令人钦佩的责任感。调查发现,其中一名投标人提交了一份伪造文件,即另一家成员公司真实TALQ证书的篡改副本。得益于顾问的勤勉尽责,欺诈行为得以揭露,从而确保了最终选择建立在经过验证、具备互操作性的解决方案之上。“虽然在没有明确证据将伪造行为与制造商直接联系起来的情况下很难采取法律行动,但此案无疑突显出了我们的商标和认证流程的宝贵价值。”TALQ联盟秘书长Simon Dunkley如是说。“不幸的是,这并非首次发生的事件,它突显出,我们标准的可信度不仅取决于技术规范,更依赖于整个智慧城市生态系统中TALQ成员、合作伙伴及终端用户的认知与警觉性。”

