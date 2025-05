Protegiendo la Certificación TALQ – Un Caso de Vigilancia

TALQ Consortium unveils fake TALQ certifications

El Consorcio TALQ descubre una certificación falsificada

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, May 14, 2025 / EINPresswire.com / -- El Consorcio TALQ, desarrollador del Protocolo TALQ para Ciudades Inteligentes—un estándar global de interfaz para aplicaciones de ciudades inteligentes—continúa otorgando la Certificación TALQ a fabricantes mediante un riguroso procedimiento de certificación. La integración del estándar de interfaz TALQ permite la interoperabilidad con otros productos certificados, razón por la cual cada vez más licitaciones públicas exigen esta certificación. Sin embargo, las ciudades y evaluadores deben mantenerse atentos: se han detectado recientemente varios intentos de fraude en la certificación. La única fuente fiable para verificar una Certificación TALQ es la lista oficial publicada en el sitio web del Consorcio.Durante años, TALQ ha ayudado a las ciudades en la toma de decisiones de inversión sólidas y preparadas para el futuro, garantizando la interoperabilidad de los sistemas de alumbrado público y otros servicios de ciudades inteligentes. El creciente número de licitaciones a nivel mundial que exigen productos certificados por TALQ subraya la importancia de este estándar.A comienzos de 2025, una consultora involucrada en un importante proyecto de infraestructura para ciudad inteligente contactó al Consorcio TALQ para confirmar las certificaciones de varios proveedores. Durante el proceso de licitación pública, varios fabricantes presentaron documentación afirmando contar con la Certificación TALQ. Sin embargo, al intentar verificar dichas certificaciones en la lista oficial de productos certificados por TALQ, la consultora descubrió que una de las empresas no figuraba en ella.Por precaución y demostrando una responsabilidad admirable, la consultora se puso en contacto con el Consorcio. La investigación reveló que uno de los licitadores había presentado un documento falsificado: una copia alterada de un certificado TALQ auténtico perteneciente a otra empresa miembro. Gracias a la diligencia de la consultora, se descubrió el intento de fraude, lo que ayudó a garantizar que la selección final se basara en soluciones verificadas e interoperables.“Aunque es difícil emprender acciones legales sin pruebas claras que vinculen directamente la falsificación con un fabricante, este caso demuestra claramente el valor de nuestra marca registrada y de nuestro proceso de certificación ”, afirma Simon Dunkley, Secretario General del Consorcio TALQ.“Este incidente —lamentablemente, no el primero— pone de manifiesto que la credibilidad de nuestro estándar depende no solo de sus especificaciones técnicas, sino también de la conciencia y vigilancia de los miembros de TALQ, socios y usuarios finales en todo el ecosistema de ciudades inteligentes.”

