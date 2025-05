Protection de la certification TALQ – Un cas de vigilance

TALQ Consortium unveils fake TALQ certifications

Le consortium TALQ dévoile des fraudes à la certification

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, May 14, 2025 / EINPresswire.com / -- Le consortium TALQ, développeur du protocole TALQ Smart City (une norme d’interface mondiale pour les applications de villes intelligentes), continue à attribuer la certification TALQ aux concepteurs d’applications de villes intelligentes utilisant une procédure de certification rigoureuse. L’intégration de la norme d’interface TALQ permet une interopérabilité avec d’autres produits certifiés, raison pour laquelle de plus en plus d’appels d’offres exigent désormais la certification TALQ. Cependant, les villes et les évaluateurs doivent rester vigilants : plusieurs incidents de tentative de fraude à la certification ont récemment été identifiés. La seule source fiable pour la vérification d’une certification TALQ est la liste officielle fournie sur le site Internet du consortium.Depuis des années, TALQ aide les villes à prendre des décisions d’investissement sensées et à l’épreuve du temps et à assurer l’interopérabilité des éclairages extérieurs et d’autres services de villes intelligentes. Le nombre croissant d’offres exigeant des produits certifiés TALQ à l’échelle internationale souligne l’importance de la norme.Début 2025, une société d’audit impliquée dans un projet majeur d'infrastructure de ville intelligente a contacté le consortium TALQ pour obtenir une confirmation des certifications de plusieurs sous-traitants. Durant la procédure d’appel d’offres public, plusieurs fabricants ont soumis des documentations invoquant une certification TALQ. Lorsque le consultant a tenté de vérifier les certifications sur la liste officielle de produits certifiés de TALQ, une entreprise manquait à l’appel.Par précaution, le consultant a fait preuve d’une responsabilité admirable et a contacté le consortium. L’enquête a révélé que l’un des soumissionnaires avait soumis un faux document, une copie trafiquée d’un certificat TALQ véritable appartenant à une autre entreprise certifiée. Grâce à la diligence du consultant, la certification frauduleuse a été mise au jour, ce qui a permis de garantir que la sélection finale serait basée sur des solutions interopérables vérifiées.« Alors qu’il est difficile d’engager une action en justice sans une preuve évidente permettant d’établir un lien direct entre la fraude et un fabricant, ce cas illustre clairement l’importance de notre marque déposée et de notre processus de certification », explique Simon Dunkley, secrétaire général du consortium TALQ.« Cet incident, qui n’est malheureusement pas le premier, met en évidence le fait que la crédibilité de notre norme dépend non seulement de ses spécifications techniques, mais aussi de la conscience et de la vigilance des membres TALQ, de nos partenaires et des utilisateurs finaux dans l’ensemble de l'écosystème de ville intelligente. »

