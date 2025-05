Nuevo servicio de movilidad segura, cómo la tecnología está transformando la experiencia de las mujeres en Colombia

Más de 2 millones de usuarios se movilizan mensualmente en Colombia a través de aplicaciones de transporte.

BOGOTA, COLOMBIA, COLOMBIA, May 14, 2025 / EINPresswire.com / -- “Avísame cuando llegues”, “No te vayas sola”, “¿Quién te recoge?”. Estas frases, tan comunes en hogares colombianos, reflejan una realidad persistente: para muchas mujeres, moverse por la ciudad implica enfrentar riesgos y preocupaciones constantes.La movilidad en Colombia no es solo una cuestión de infraestructura: también expone desafíos sociales y económicos que siguen sin resolverse. Según cifras recientes, más del 71% de las colombianas han manifestado sentirse inseguras al utilizar servicios de transporte, mientras el desempleo femenino continúa siendo uno de los grandes retos estructurales.Ante este panorama, surgen iniciativas que combinan tecnología, responsabilidad social y empoderamiento económico para transformar la movilidad urbana en un espacio más seguro e inclusivo para las mujeres en Colombia, aportando al desarrollo social y la innovación en el país. Entre estas iniciativas se destacan proyectos como Picap Queen, que priorizan la participación femenina en la movilidad y la economía nacional.Con un crecimiento mensual estimado de más del 70% en la participación femenina, estas acciones están contribuyendo a fortalecer la seguridad en la movilidad urbana y a generar oportunidades económicas para las mujeres, con ingresos que pueden alcanzar hasta 5 millones de pesos mensuales para conductoras.Pensando en ellas, en las mamás que esperan el mensaje de “Ya llegué”, en las hijas que buscan moverse sin miedo, en las mujeres que también quieren ser protagonistas al volante, Picap lanza Picap Queen, un servicio pensado y construido por mujeres para mujeres, donde la empatía y la seguridad son el centro de todo. Con este lanzamiento, la marca da apertura a su campaña para el mes de las madres: “Picap Queen, la promesa que le cumplimos a mamá”, un mensaje cargado de tranquilidad, fuerza y cercanía para todas esas mamás que viven con la incertidumbre y el miedo cada vez que sus hijas se movilizan en ciudades tan caóticas como Bogotá.Con un crecimiento mensual proyectado de más del 70% en movilidad para mujeres, Picap no solo impulsa la expansión y el liderazgo, sino que también fortalece la seguridad y abre la puerta a ingresos de hasta 5.000.000 de pesos mensuales.Es una carta y una oportunidad concreta de independencia financiera y estabilidad para miles de hogares colombianos, encabezados por mujeres, esto marca el inicio de una transformación profunda, reescribiendo lo que significa “conducir como mujer” y convirtiendo un estereotipo en un símbolo de liderazgo y empoderamiento.La meta es fortalecer la presencia femenina en la plataforma, impulsando su participación de manera significativa durante el primer año, con el firme propósito de transformar la movilidad en un espacio seguro, inclusivo y generador de oportunidades económicas para todas.En un país donde más del 71% de las mujeres han manifestado sentirse inseguras al utilizar servicios de movilidad y donde el desempleo femenino sigue siendo uno de los grandes desafíos estructurales, Picap Queen llega para cambiar las reglas del juego, con el objetivo de transformar la experiencia de movilidad y aportar a la reactivación económica y al fortalecimiento del tejido social colombiano."Picap es una aplicación que siempre conecta con las necesidades de los usuarios, nuestra comunicación es única, distintiva, ácida, salida de la caja, pero sobre todo, cercana y consciente de cada realidad ” “Por eso este proyecto nació de una verdad que vivimos todos los días: las mujeres son el corazón de nuestra sociedad y, sin embargo, siguen enfrentando riesgos solo por movilizarse. Picap Queen no es solo una respuesta, es un acto de justicia y de confianza en el poder transformador de las mujeres colombianas. Creemos que cada trayecto puede ser una oportunidad para empoderar y cambiar realidades", afirma la vocera

