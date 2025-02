Byscuit.com annonce une plateforme de gestion des consentements (CMP) 100 % bilingue, sans frais supplémentaires

Logo Byscuit.com- Ottawa

VACOUVER, CANADA, February 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Byscuit .com , la première entreprise canadienne spécialisée dans les solutions de conformité en matière de cookies et de protection de la vie privée, est fière d’annoncer que sa plateforme de gestion des consentements (Consent Management Platform, ou CMP) est désormais entièrement bilingue , en anglais et en français https://www.byscuit.com/fr/nouvelles/notre-bilinguisme-nest-pas-en-extra/ , sans coût additionnel. Cette évolution reflète l’engagement de Byscuit.com à soutenir les entreprises et organismes à travers le Canada et à l’international, en leur offrant une expérience utilisateur fluide et inclusive.« Notre volonté d’offrir un service bilingue découle directement de nos racines canadiennes », déclare Guy Michon chez Byscuit. « En proposant, par défaut, une fonctionnalité complète en anglais et en français, nous veillons à ce que nos clients et leurs utilisateurs bénéficient d’un niveau de conformité et de protection de la vie privée optimal, peu importe leur langue officielle. »Principaux avantages de la CMP bilingueBasculement fluide entre les langues : Les utilisateurs peuvent facilement passer de l’anglais au français (et inversement), ce qui simplifie la navigation et la compréhension des informations de consentement.Conformité inclusive : Cette fonctionnalité aide les entreprises à respecter les exigences réglementaires canadiennes et internationales, qui exigent de plus en plus l’accessibilité dans plusieurs langues.Aucun frais supplémentaire : Toutes les options liées à la gestion bilingue du consentement sont incluses par défaut. Aucune “option payante” ou “complément” n’est nécessaire pour activer la langue de son choix.En permettant aux entreprises de rester en conformité avec les réglementations sur la protection des données — qu’il s’agisse de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), de la Loi 25 au Québec ou du Règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l’Union européenne — la CMP bilingue de Byscuit offre une solution centralisée et flexible. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une interface conviviale et sécuritaire, tandis que les entreprises peuvent gérer leurs consentements et leurs politiques de confidentialité de façon efficace.Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie globale de Byscuit, qui vise à adapter ses services aux réalités locales et internationales, tout en tenant compte de la diversité linguistique. En rendant accessible, dès l’installation, un environnement complet en anglais et en français, Byscuit facilite la mise en conformité de ses clients et contribue à instaurer une meilleure transparence sur la collecte et l’utilisation des données.Pour plus d’informations sur la CMP bilingue de Byscuit et ses nombreuses fonctionnalités, visitez : https://www.byscuit.com/

