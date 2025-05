Frontera FM 100.7

Lotus Communications Anuncia la Incorporación de Dalia Keller como Ejecutiva Senior de Cuentas en Frontera 100.7 FM

SAN DIEGO, CA, UNITED STATES, May 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Lotus Communications Corp, una destacada empresa de medios con sede en el sur de California, se complace en anunciar que la reconocida profesional de la industria Dalia Keller se ha unido al equipo de KFBG Frontera 100.7 FM como Ejecutiva Senior de Cuentas. Reconocida por su pasión por ayudar a los socios publicitarios a alcanzar el éxito mediante campañas efectivas y orientadas a resultados, Dalia aporta una mentalidad centrada en el cliente que se alinea perfectamente con los valores y la visión de Lotus Communications.Dalia ha ocupado cargos clave en organizaciones de medios de renombre como NBCUniversal Media y Local Media San Diego, donde construyó relaciones duraderas y lideró soluciones de marketing estratégico adaptadas a empresas locales y regionales. Su profundo conocimiento del mercado de San Diego y su compromiso con la excelencia la convierten en una incorporación valiosa al equipo de Frontera 100.7 FM.“Estoy emocionada de unirme a Lotus Communications y Frontera 100.7 FM y contribuir a su misión de conectar comunidades a través de la radio local dinámica,” dijo Keller. “Es una gran oportunidad para colaborar con un equipo apasionado y generar un impacto significativo en la comunidad latina local.”“Estamos encantados de darle la bienvenida a Dalia a la familia Lotus,” dijo Kane Biscaya, Gerente Regional de Lotus Communications Corp. “Su enfoque en el éxito del cliente y su experiencia en el mercado nos ayudarán a fortalecer aún más nuestras alianzas y ofrecer resultados impactantes a nuestros anunciantes.”La incorporación de KFBG al portafolio de Lotus marca la más reciente expansión de la empresa—y una muy significativa.“San Diego es un mercado radial sólido, con varios operadores de transmisión de alta calidad,” dijo Jim Kalmenson, Presidente de Lotus Communications. “Nos da mucho gusto ser parte de este mercado—con una señal que cubre toda el área y una superestrella como Don Cheto en las mañanas encabezando la programación.”Para contactar al equipo de Frontera 100.7 FM, visite www.fronterafm.com/contact-us

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.