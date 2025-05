مايو 20258

Dr. Hajar Ahmed Albinali, MD, FACC, FGHA Conference Chairman Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel 17th Gulf Heart Association Conference Logo

DOHA, QATAR, May 8, 2025 / EINPresswire.com / -- مايو 20258مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشرالدوحة، قطر – يسرّ جمعية القلب الخليجية (GHA) أن تعلن عن انطلاق مؤتمرها في نسخته السابعة عشرة. ومن المزمع انعقاد المؤتمر في الدوحة، قطر، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2025 بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (HMC). تهدف هذه الفعّالية المتميزة إلى جمع باقة من كبار أطباء القلب، والمهنيين الصحيين والباحثين القادمين من جميع أنحاء المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، بغية توفير منصة رائدة لاستكشاف أحدث التطورات في علم القلب ومجال الرعاية القلبية.وسيستهلّ المؤتمر في نسخته الحالية أعماله بسلسلة من ورش العمل المتخصصة والتي ستعقد في أولى أيامه، مما يفسح المجال أمام تقديم تجربة عملية تدريبية قيّمة للمهنيين الصحيين عبر مختلف التخصصات. وستنطوي هذه الفعاليات على عدد من الورش، والتي من بينها ورشة عمل POCUS/ECHO، وورشة عمل للقسطرة والعناية بالأكسجة الغشائية خارج الجسم، إضافة إلى ورشة عمل هيموديناميكية. ترمي هذه الورش إلى تعزيز مهارات المشاركين وتنمية معارفهم العملية.وخلال اليومين الثاني والثالث من الفعّالية، يواصل مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر أعماله عبر سلسلة من الجلسات التي تخضع لقيادة عدد من الخبراء، والتي ستشهد بدورها تقديم طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بعلم القلب والرعاية القلبية على يدّ مجموعة من المتخصصين المحترفين في علم القلب على الساحتين المحلية والدولية.وستضم هذه الجلسات بين جنباتها كوكبة من الخبراء البارزين من جميع أنحاء العالم بغرض مناقشة أحدث الأبحاث وأبرز العلاجات المبتكرة، والوقوف على أفضل الممارسات في مجال صحة القلب. ومن المقرر أن تختتم كل جلسة بنقاش حيويّ على شكل لجنة، والذي يهدف إلى توفير فرصة سانحة للحصول على مزيد من الرؤى والاستكشافات المتعمقة للموضوعات المطروحة.يعدّ مؤتمر جمعية القلب الخليجية السابع عشر برنامجًا ديناميكيًا وشاملًا، حيث يتضمن مجموعة من الجلسات العلمية التي تخضع لقيادة الخبراء وعددًا من ورش العمل التفاعلية، فضلًا عن توفيره فرصًا قيّمة للتواصل بين الحضور. ومن ثمّ، يمثل هذا المؤتمر تجربة استثنائية تعمل على توسيع آفاق المعرفة، وتبادل الأفكار المثمرة وإحراز تقدم مستمر في مجال صحة القلب والأوعية الدموية.رسالة من سعادة الدكتور حجر أحمد البنعليعبَّر سعادة الدكتور هاجر أحمد البنعلي، رئيس المؤتمر السابع عشر لجمعية القلب الخليجية، عن حماسه تجاه هذه الفعّالية، قائلًا: "يسرني أن أحتفي بالزملاء الموقرين، والضيوف الكرام وجميع الحضور في المؤتمر السابع عشر لجمعية القلب الخليجية المنعقد في الدوحة. ونيابة عن الفرع المحلي للجمعية واللجنة المنظمة، يسعدني أن أتقدم إليكم جميعًا بأحرّ التحيات. سيبدأ المؤتمر بورش عمل في اليوم الأول، تليها مناقشات حول موضوعات متقدمة وعامة في علم القلب على مدار اليومين الأخيرين. ومن شأن مشاركة كوكبة من القادة الملهمين في هذا المجال والقادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم أن تجعل من المؤتمر فرصة استثنائية ومنصة رائدة لتوفير المعلومات".موقع المؤتمرالآن، صار الموقع الرسمي للمؤتمر متاحًا عبر الرابط https://www.gha25.com/، والذي يمكنكم زيارته للحصول على التفاصيل المتعلقة بالفعّالية، وللتسجيل وللمزيد. لا تفوتوا هذه الفرصة السانحة وانضموا إلى المؤتمر لتكونوا جزءًا من هذه الفعّالية البارزة في مجال علم القلب.عن جمعية القلب الخليجيةتُعدّ جمعية القلب الخليجية منظمة مهنية رائدة، غير هادفة للربح وتكرّس أعمالها من أجل تعزيز رعاية القلب المتقدمة في المنطقة. ومن خلال التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية، تنظم الجمعية اجتماعات علمية في مجال علم القلب وجراحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ورش عمل ومؤتمرات، مما يعزز التعليم وتبادل المعلومات العلمية.منذ تأسيسها في عام 2002، ساهمت الجمعية بدور محوريّ في تقدم رعاية القلب والبحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يُعتبر إنجازًا كبيرًا لأعضائها.الموقع الإلكتروني: https://www.gulfheart.org/ عن مؤسسة حمد الطبيةتعتبر مؤسسة حمد الطبية المزود الرئيسيّ للرعاية الصحية الثانوية والثالثية في قطر، وإحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.لأكثر من أربعة عقود، تكرّس مؤسسة حمد الطبية جهودها لتقديم الرعاية الأكثر أمانًا وفعالية لجميع مرضاها.تدير مؤسسة حمد الطبية خمسة عشر مستشفى متخصصًا بالإضافة إلى جهاز الإسعاف الوطني، وخدمات الصحة النفسية، والرعاية المنزلية، والرعاية طويلة الأمد.إن التحول الذي شهدته مؤسسة حمد الطبية على مدى العقد الماضي لا يضاهى في جميع أنحاء العالم. فمنذ عام 2016، افتتحت المؤسسة ثمانية مستشفيات جديدة ومجموعة من المرافق المتخصصة الجديدة، مما عزز شبكة مستشفيات القطاع العام في قطر.حصلت ثلاثة عشر مستشفى من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية على اعتماد مركز طبي أكاديميّ مؤسسيّ من اللجنة المشتركة الدولية، مما يؤكد جودة وسلامة الخدمات المقدمة، في حين حصل جهاز الإسعاف، وخدمة الرعاية الصحية المنزلية، وخدمة علاج السكتة الدماغية، وخدمة الرعاية التلطيفية على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية المرموق.تلتزم مؤسسة حمد الطبية بتقديم خدمات رعاية صحية تضاهي أفضل المستويات العالمية، وتتجاوز العديد من خدماتنا المعايير الدولية لجودة الرعاية، بما في ذلك علاج السكتة الدماغية، وأمراض القلب، والإصابات، والسرطان.في عام 2023، صُنفت أربعة من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا في العالم، وحقق اثنان منها تصنيفًا ضمن أفضل 100 مركز؛ مما يسلط الضوء على التزامنا بالجمع بين رعاية المرضى والبحث الطبيّ والتعليم لتحقيق أفضل النتائج والتجارب لمرضانا.تقود مؤسسة حمد الطبية تطوير أول نظام صحيّ أكاديميّ في المنطقة، يجمع بين البحث المبتكر والتعليم رفيع المستوى والرعاية السريرية الممتازة، وتلتزم ببناء إرث من الخبرات في مجال الرعاية الصحية في قطر.كما كانت مؤسسة حمد الطبية أول نظام مستشفيات في الشرق الأوسط يحقق الاعتماد المؤسسيّ من مجلس اعتماد التعليم الطبيّ العالي الدولي (ACGME-I) ، مما يدل على التميز في الطريقة التي يتم بها تدريب الخريجين الطبيين من خلال برامج الإقامة والتدريب والزمالة.الموقع الالكتروني: https://www.hamad.qa/EN/Pages/default.aspx

