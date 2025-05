Los granjeros y trabajadores agrícolas pueden ser elegibles para recibir asistencia de FEMA

FRANKFORT, Kentucky —Los granjeros y peones agrícolas de Kentucky cuyas herramientas o equipos fueron dañados por las tormentas severas, vientos directos, tornados, deslizamientos de tierra y de lodo ocurridos en febrero y abril pueden ser elegibles para recibir asistencia por desastre. La asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) está disponible para remplazar herramientas esenciales, suministros, equipos y artículos necesarios para el empleo o el empleo por cuenta propia que hayan sido dañados por desastre. Cobertura para herramientas y equipos Las granjas familiares suelen tener un equipo variado necesario para operar. Esta maquinaria incluye, entre otros, tractores, arados, sembradoras o plantadoras, cosechadoras, rociadores, empacadoras de heno y vehículos utilitarios. Todos estos artículos son potencialmente elegibles para recibir asistencia por desastres de FEMA si el solicitante puede demostrar que fueron dañados por el desastre, el solicitante no tiene otro artículo en funcionamiento que cubra esta necesidad y la pérdida del artículo no fue cubierta por el seguro. Los cultivos y ganado no son "herramientas y equipo" ya que son el producto de una operación agrícola, mientras que las herramientas y equipo son los medios de producción. Los trabajadores agrícolas pueden ser elegibles para recibir asistencia para remplazar herramientas y equipo dañado por desastre no cubierto por el seguro si pueden demostrar que estos artículos son un requisito de su empleador. La asistencia se basa en la necesidad de remplazar herramientas esenciales, suministros, equipo y artículos dañados por desastre que sean un requisito de un empleador como condición de empleo o necesarios para la educación. Esto incluye herramientas y equipo dañado por desastre u otros artículos necesarios para un oficio o profesión específica, NO proporcionados o suministrados por el empleador. Muchos de estos artículos tienen costos considerables, pero es importante recordar que la asistencia para herramientas ocupacionales no cubiertas o sin suficiente cobertura de seguro se limita a la cantidad máxima de Asistencia para Otras Necesidades que puede recibir un solicitante. La Agencia Federal de Pequeños Negocios y el Departamento de Agricultura pueden tener asistencia adicional disponible para ayudar a cubrir estas necesidades. Cómo solicitar Asistencia Individual de FEMA Se puede solicitar asistencia de varias maneras: En línea en DisasterAssistance.gov/es.

Visite un Centro de Recuperación por Desastre. Para encontrar uno cercano, visite fema.gov/DRClocator (enlace en inglés) o envíe un mensaje de texto con la palabra “CENTRO” y un código postal al 43362 (por ejemplo: “CENTRO 29169”).

Utilice la aplicación móvil de FEMA.

Llame a la línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 todos los días de 7 a.m. a 10 p.m., hora del Este. La ayuda está disponible en múltiples idiomas. Si utiliza un servicio de retransmisión, como el Servicio de Retransmisión de Video (VRS, por sus siglas en inglés), teléfono con subtítulos u otro servicio, proporcione a FEMA su número para ese servicio.

FEMA trabaja con cada familia de forma individualizada. Solicite asistencia por separado para cada desastre Los propietarios de viviendas e inquilinos en el condado Woodford pueden ser elegibles para recibir asistencia federal, si sufrió daños o pérdidas a la propiedad en el condado Woodford por las tormentas severas ocurridas en febrero, y luego nuevamente por la tormenta severa ocurrida en abril, deberá completar dos solicitudes de asistencia por desastre separadas. Para obtener más información sobre la recuperación tras las inundaciones en Kentucky visite: www.fema.gov/es/disaster/4860. Siga la cuenta de la Región 4 de FEMA en X: x.com/femaregion4.

