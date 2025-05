Sangi Jiménez y Take 6 Hacen Historia Musical con 'Pa´ Ti'

“Cantar con Take 6 fue un sueño hecho realidad. Es un honor ser parte de este renacimiento artístico, compartiendo alma y música con voces que han marcado generaciones”.” — Sangi Jimenez

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, May 8, 2025 / EINPresswire.com / -- El icónico grupo vocal estadounidense Take 6, ganador de 10 premios Grammy y conocido por colaborar con leyendas como Whitney Houston, Stevie Wonder, Ray Charles y Michael McDonald, regresa con una colaboración inesperada y poderosa: Sangi Jiménez, una cantante y compositora dominicana que encarna frescura, autenticidad y emoción.Juntos, lanzan ‘Pa’ Ti’, el primer sencillo que allana el camino para un álbum que promete convertirse en un hito musical.Esta colaboración convierte a Sangi en la primera artista latina en grabar con Take 6 en español, algo que no sucedía desde la época de Luis Miguel, y marca el regreso del legendario grupo a los estudios con un sonido vibrante y renovado.“Cantar con Take 6 fue un sueño hecho realidad”, confiesa Sangi. “Es un honor ser parte de este renacimiento artístico, compartiendo alma y música con voces que han marcado generaciones”.Por su parte, Take 6 enfatiza que esta colaboración representa un puente entre mundos: soul y pop, anglo y latino, clásico y fresco.El resultado es una obra poderosa y emotiva con atractivo internacional, que ya está generando anticipación en plataformas como Spotify, YouTube y TikTok.Con ‘Pa’ Ti’, Take 6 no solo regresa a la escena: renueva su legado junto a una nueva estrella en ascenso, incluso mientras preparan su nuevo proyecto para 2026, RHAPSODY.Esto es solo el comienzo.Escucha ahora: Spotify | YouTube | MultiplataformasSigue a Sangi Jiménez:Instagram: https://www.instagram.com/sangijimenez/ TikTok: https://www.tiktok.com/@sangijimenez Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063807632519 X: https://x.com/sangijimenez Follow Take 6:Instagram:X: https://x.com/Take6official/status/1920071798596505741 CONTACT:Ismael Castroinfo@mifondos.com725-222-0117

