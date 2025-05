Concierto de Miguel Bosé: Los mejores hoteles de CDMX te esperan en Polanco

Lujo y música en Polanco: una velada con Miguel Bosé

Disfruta el concierto de Miguel Bosé en Ciudad de México y alójate en los hoteles más exclusivos de Polanco para una experiencia única y sofisticada.

MEXICO CITY, MEXICO CITY, MEXICO, May 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Miguel Bosé regresó a México con una gira en los estados más representativos del país. Entre ellos, la CDMX, que será testigo de un espectáculo cargado de éxitos y una producción de primer nivel en abril y mayo. El próximo concierto se llevará a cabo en el Auditorio Nacional el 14 de mayo de este 2025.

Provenientes de diversas partes de la República, numerosos fans ya se preparan para reservar habitaciones en los hoteles de la CDMX en Polanco, que, además de contar con una ubicación privilegiada, conquistan a sus huéspedes con amenidades de lujo y servicios para descansar después del concierto.

Es bien sabido que la Ciudad de México alberga alojamientos por demás sofisticados; sin embargo, el hotel que destaca por ofrecer comodidad y fácil acceso al recinto, además de espléndidos servicios, es el Presidente InterContinental.

Reconocido por sus habitaciones con vistas panorámicas, albercas privadas y otros servicios exclusivos, el hotel de 5 estrellas cuenta con una ubicación privilegiada frente al auditorio. Ubicado en Campos Elíseos y a menos de 10 minutos del llamado “Coloso de Reforma", los asistentes al concierto podrán llegar rápidamente del hotel a este destino y a otros puntos clave, como Paseo de la Reforma y la Avenida Presidente Masaryk.

En una ciudad en la que moverse en auto puede ser todo un reto, ya que el tráfico es parte del panorama diario, contar con la ventaja de trasladarse cómodamente al concierto es un beneficio innegable. Para complementar la experiencia del concierto, el mismo hotel alberga siete restaurantes gourmet que traen lo mejor de la comida italiana, japonesa, española y francesa a tierras mexicanas.

Ya sea para una comida relajada antes del show en Lilōu o una cena elegante para después en Chapulín, Tokoya Nigiri Bar, Amaral, Alfredo di Roma o Au Pie de Cochon, el hotel complace a todos con su variedad de lugares para comer en Polanco.

El regreso de Miguel Bosé a la CDMX será un evento imperdible. Por ello, te recomendamos planificar tu estancia, estar cerca del evento y dejarte llevar por el sabor y aroma de los platillos más icónicos de la cocina internacional en los restaurantes del Presidente InterContinental.

Está a tu alcance todo lo necesario para que el concierto sea más que una presentación musical. Tienes la opción de convertir tu estancia en la CDMX en una escapada que recordarás toda la vida.

