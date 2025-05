Viñadas 2025: El evento enológico en el corazón de Valle de Guadalupe

Brindis al atardecer entre los viñedos del Valle de Guadalupe durante Viñadas 2025

Viñadas 2025 en Valle de Guadalupe: una experiencia enológica única entre viñedos, sabores locales y tradición vitivinícola.

MEXICO CITY, MEXICO, May 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- Viñadas 2025 es una serie de experiencias enogastronómicas donde se muestra lo mejor del vino, la cocina local y la hospitalidad del Valle de Guadalupe, en Baja California.

Arrancó el 17 de mayo y se extenderá hasta el 18 de octubre, con distintas sedes repartidas entre algunos viñedos con hospedaje y restaurantes de la zona.

Organizado por la Asociación Civil Emprendedores del Valle de Guadalupe, esta segunda edición del evento itinerante llegó con grandes expectativas, tras su éxito en 2024.

Viñadas 2025: Impulso enoturístico para descubrir y fortalecer el Valle de Guadalupe

Con una agenda cuidadosamente curada, Viñadas 2025 busca mucho más que ofrecer experiencias; está diseñado para invitar a los visitantes a conocer de cerca la cultura vinícola del Valle de Guadalupe.

A través de catas guiadas, maridajes únicos y recorridos por hoteles con viñedos, el evento promueve un acercamiento auténtico al mundo del vino mexicano.

Uno de sus grandes propósitos es fortalecer al Valle de Guadalupe como el principal destino enoturístico de México, dejando una huella en la mente de quienes valoran el buen vivir, la gastronomía de alto nivel y la conexión con el entorno.

De junio a octubre: Un calendario con sabor a vino

El recorrido de este año continuará el 15 de junio en Elena Restaurante & Bakuss Oyster Bar y el 20 de julio en Ojo Azul & Almatierra Restaurante. Agosto será uno de los meses más activos, con paradas en Vinícola Castillo Ferrer (9 de agosto), Don Tomás Viñedo (16 de agosto) y Rancho L-86 & Vinos Casa Luna (23 de agosto).

En septiembre, los reflectores apuntan a Vinos 63 & Limbo (20 de septiembre), mientras que octubre cerrará con broche de oro en dos locaciones imperdibles: El Cielo Resort (4 de octubre) y Casa Entrevéz (18 de octubre).

Viñedos con hospedaje: Vivir el vino desde adentro

Uno de los grandes diferenciales de Viñadas, es que gran parte de las sedes ofrecen hospedaje, lo que permite a los visitantes extender su experiencia más allá de una simple cata.

Espacios como El Cielo Resort invitan a los asistentes a sumergirse en la vida vitivinícola con cabañas en viñedos, cenas maridaje y vistas privilegiadas a los campos de uva.

Reservar con anticipación, clave del éxito

La alta demanda ha hecho que algunas fechas ya se encuentren casi agotadas. Si estás considerando asistir, lo ideal es asegurar tu hospedaje con anticipación, ya que la temporada alta se extiende hasta mediados de octubre.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.