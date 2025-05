5 enfermedades comunes en adultos mayores y cómo prevenirlas desde el cuidado especializado

Atención médica especializada para la prevención de enfermedades comunes

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO CITY, MEXICO, May 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- El envejecimiento de la población ha traído consigo un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas como la demencia, la hipertensión y la diabetes. Por ello, la prevención y el acceso a atención médica especializada se han vuelto cada vez más relevantes.

Ante este panorama, muchas familias se han decidido por una residencia para adulto mayor de una calidad superior para la atención de sus familiares, es decir, un senior living. En estos espacios, el monitoreo médico y las actividades recreativas han demostrado ser de mucha ayuda ante estas complicaciones.

Enfermedades comunes que se previenen en una residencia de adultos mayores:

- Las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, afectan la memoria y las funciones cognitivas, deteriorando la autonomía del paciente. Su avance, impacta la vida diaria, dificultando tareas básicas y la interacción social.

- Por su parte, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y las arritmias son patologías comunes en esta etapa de la vida. La acumulación de colesterol y la rigidez arterial aumentan el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

- Otra de las condiciones más comunes es el desgaste articular y la inflamación crónica, las cuales, afectan la movilidad, limitando la autonomía. La artrosis, en particular, es una de las principales causas de discapacidad en este sector de la población.

- La pérdida de densidad ósea, también conocida como osteoporosis, aumenta el riesgo de fracturas, siendo las más comunes las de cadera y muñeca. En muchos casos, la enfermedad no presenta síntomas hasta que ocurre una fractura.

- Los niveles elevados de glucosa en sangre también pueden generar complicaciones graves en el sistema nervioso, renal y cardiovascular. Hoy por hoy, las estadísticas muestran que la prevalencia de enfermedades como la diabetes tipo 2 aumenta con la edad, especialmente en personas con hábitos poco saludables.

Prevención y cuidado integral hacen la diferencia en un programa de elderly care

El bienestar en la tercera edad depende en gran medida de la prevención y el autocuidado. Implementar hábitos saludables contribuye a reducir el riesgo de enfermedades y mejorar la calidad de vida.

Algunas de las acciones más importantes en un programa de elderly care están relacionadas con:

- Dieta equilibrada, rica en fibra, proteínas magras, grasas saludables y baja en azúcares refinados.

- Ejercicio moderado, como caminatas, natación o estiramientos, para fortalecer músculos y articulaciones.

- Controles médicos regulares para detectar y tratar afecciones a tiempo.

- Estimulación cognitiva mediante lectura, rompecabezas y actividades que ejerciten la memoria.

Darle seguimiento a estas medidas es posible en un senior living de prestigio. En el que, a través de una alimentación saludable, fisioterapia, actividades cognitivas y atención médica constante, se brinda un entorno seguro, activo y adaptado a las necesidades de cada persona.

Las enfermedades en adultos mayores representan un desafío para su bienestar y autonomía. No obstante, con hábitos saludables y revisiones preventivas, es posible minimizar su impacto y mantener una buena calidad de vida.

Garantizar la salud en la tercera edad requiere un enfoque preventivo, atención especializada y un entorno adecuado. Considera las residencias para adultos mayores de calidad superior y cuida de los tuyos desde hoy.





