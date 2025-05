Comunicado de Prensa de Front Line Defenders

La extraordinaria resiliencia de los defensores y defensoras de derechos humanos, una fuente de esperanza frente al retroceso de los derechos a nivel mundial

• En 2024, al menos 324 defensores y defensoras fueron asesinados en 32 países como consecuencia de su labor pacífica• Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos documentados (157)A pesar de vivir en un mundo cada vez más hostil y de las crecientes amenazas a su labor, los defensores y defensoras de derechos humanos (DDH) de todo el mundo demostraron un increíble nivel de resiliencia y determinación al resistir al retroceso en materia de derechos humanos que se ha producido a nivel mundial, según afirmó un representante de Front Line Defenders en la presentación de su informe insignia.El Análisis Global de Front Line Defenders 2024/25 ofrece un panorama detallado de las violaciones cometidas contra los/as DDH en situación de riesgo en 105 países de todas las regiones del mundo durante el año pasado.Asimismo, revela estadísticas recopiladas y verificadas por el HRD Memorial , coordinado por Front Line Defenders, que documentan el asesinato de al menos 324 DDH en 32 países en 2024. Los/as DDH que trabajan defendiendo el derecho a la tierra, los derechos ciudadanos y los de los pueblos indígenas representaron casi una quinta parte del total de personas asesinadas. Por su parte, los países con el mayor número de asesinatos documentados fueron Colombia (157), México (32), Guatemala (29), Palestina (22) y Brasil (15). (Para una información más detallada, consulte las páginas 6 a 11).Año tras año, cientos de defensores y defensoras de derechos humanos pagan con su vida las consecuencias de su trabajo, lo que tiene un impacto devastador en sus familias y comunidades. Es un lúgubre reflejo del inmenso peligro al que se enfrentan quienes trabajan pacíficamente en la defensa de los derechos humanos», afirmó Alan Glasgow, director ejecutivo de Front Line Defenders.Existen otras amenazas y riesgos múltiples. El análisis de Front Line Defenders muestra que las defensoras de los derechos de las mujeres en todo el mundo y quienes trabajan en situaciones de conflicto se encuentran entre las personas más perseguidas. Es una muestra importante de la valentía de estos defensores y defensoras, que continúan su lucha a pesar del inmenso peligro. Estas personas, que creen fervientemente que vale la pena luchar por un mundo mejor, son las mejores entre nosotros».Riesgos diversos para los/as DDHLa detención o el arresto arbitrario fue la violación más denunciada en todo el mundo, seguida de las amenazas u otros tipos de acoso, las acciones legales, las amenazas de muerte y la vigilancia (para un desglose más detallado, incluido por regiones, consulte las páginas 12 a 18). Por su parte, las defensoras de derechos humanos denunciaron niveles ligeramente más altos de amenazas u otros tipos de acoso en comparación con sus homólogos masculinos, mientras que los/as DDH transgénero y de género no conforme denunciaron que ésta fue la violación más común a la que se enfrentaron.La criminalización siguió estando muy presente, con 107 cargos en 75 casos. Los cargos más citados estuvieron relacionados con la difamación (23,4 %); la seguridad nacional (19,6 %); otros cargos penales (12,1 %); delitos contra el orden público (11,2 %) y terrorismo (11,2 %). En todas las regiones, Gobiernos y actores no estatales recurrieron al sistema judicial para perturbar, obstaculizar, estigmatizar, arruinar y encarcelar a los/as DDH, independientemente de los derechos que defendieran. La legislación antiterrorista y las leyes de «agentes extranjeros» fueron las armas más utilizadas contra estas personas.A nivel mundial, las cinco áreas de defensa más atacadas fueron: los derechos de las mujeres (12 %); los derechos LGBTIQ+ (9 %); las violaciones de derechos humanos en situaciones de conflicto (7 %); los movimientos de derechos humanos (6 %); y los derechos ambientales (6 %). En conjunto, los defensores y defensoras del medio ambiente, de los derechos indígenas y del derecho a la tierra representaron el 15% de las violaciones documentadas. (Puede consultar el desglose por regiones en el informe).Derechos de las mujeres en primera líneaSegún datos de Front Line Defenders, quienes trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres estuvieron entre las personas más atacadas a nivel mundial en 2024, ocupando los tres primeros puestos en todas las regiones excepto en una. Esta tendencia se manifestó de diversas maneras: las defensoras fueron objeto de campañas de desprestigio, criminalización, arrestos y detenciones arbitrarias, así como de amenazas, entre otras, de violencia sexual y por motivos de género.Por ejemplo, en Bangladesh, el rol de las defensoras fue clave en los movimientos de protesta que luchaban por sociedades más justas. En países como Afganistán e Irán sufrieron una severa discriminación, y desde Gaza hasta Colombia, la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán y Ucrania soportaron una pesada carga en situaciones de conflicto y crisis.La Dra. Mahrang Baloch , defensora de los derechos de las mujeres de la región pakistaní de Baluchistán, se enfrentó a riesgos constantes durante todo el año, entre otros, a prohibiciones de viaje, campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias. En el momento de publicar el informe, seguía encarcelada en Quetta tras haber sido arrestada arbitrariamente por liderar una protesta pacífica. En un prólogo enviado a Front Line Defenders, describió por qué los/as DDH persisten en su lucha:Debemos seguir resistiendo. Porque los defensores y defensoras de derechos humanos son quienes están en primera línea, arriesgándolo todo para que otras personas puedan encontrar a sus seres queridos desaparecidos, para que todas puedan ir a la escuela, para que las silenciadas puedan hablar, para que las mujeres violadas en campos de refugiados puedan encontrar justicia, para que quienes luchan solas en sus hogares, pueblos y ciudades sepan que no están solas. Debemos apoyarlas y estar unidas. No por una nación. No por una religión. No por una raza. Sino por la humanidad. Porque si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo hará?»Nota para la edición:Las estadísticas del Análisis Global proceden del estudio de casos de Front Line Defenders y de las subvenciones aprobadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Se basan en 2.068 violaciones denunciadas en 105 países. Front Line Defenders documenta múltiples violaciones por caso o subvención, ya que ésta es la realidad de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Para obtener más información sobre cómo se recopilan estos datos y los del HRD Memorial, consulte el apartado de la Metodología al final del informe.

