Oficina de Operaciones Campo de San Diego recuerda a los viajeros las restricciones a la importación de flores antes del Día de las Madres

SAN DIEGO — Con la llegada del fin de semana del Día de las Madres, los especialistas en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos recuerdan a los viajeros las normas que rigen la importación de flores y plantas desde México. En esta época del año, se observa un aumento repentino en la importación de flores, lo que puede representar un riesgo para la agricultura estadounidense al introducir plagas y enfermedades. Para proteger los cultivos estadounidenses y el medio ambiente, ciertas flores, plantas y tierra no pueden cruzar la frontera. Estas restricciones se implementan para prevenir la propagación de especies invasoras y enfermedades relacionadas con las plantas, que pueden dañar los cultivos y resultar en costosas medidas de contención y restricciones a las exportaciones. Los especialistas en agricultura de la CBP examinan meticulosamente todas las flores y materiales vegetales que ingresan a Estados Unidos. Este minucioso proceso de inspección implica sacudir las flores para eliminar cualquier insecto oculto y usar cuidadosamente lupas para detectar la presencia de plagas o enfermedades. Cuando se detectan plagas o enfermedades, la CBP las envía al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde expertos emplean imágenes digitales y otras tecnologías avanzadas para identificarlas con precisión. Si bien se permite la entrada de muchas flores, como rosas y claveles, tras una inspección, una flor comúnmente restringida es el crisantemo, cuya entrada a EE. UU. está prohibida a través de los puertos de pasajeros cuando se importa desde México. Esta medida ayuda a detener la propagación de hongos dañinos como la roya blanca del crisantemo, una enfermedad que podría afectar gravemente a los productores nacionales de flores. Las plantas destinadas al cultivo deben contar con los permisos correspondientes, y no se permite la tierra procedente de México debido al riesgo de plagas transmitidas por el suelo. Todos los viajeros deben declarar cualquier planta o flor a los oficiales de la CBP a su llegada. Si bien solo se encuentran plagas dañinas en un pequeño porcentaje de las flores inspeccionadas, una sola especie invasora podría causar daños importantes a los cultivos. Ciertos rellenos para ramos también pueden ser problemáticos. Por ejemplo, la Murraya (también conocida como jazmín naranja) puede ser portadora del psílido asiático de los cítricos, una plaga que amenaza los cultivos de cítricos. Si algún ramo incluye plantas infestadas, todo el arreglo será confiscado en la frontera. CBP recomienda a los viajeros que planeen traer flores, plantas y otros productos agrícolas que visiten el enlace: Traer productos agrícolas a Estados Unidos | Aduanas y Protección Fronteriza de Estado Unidos antes de viajar al extranjero. Para evitar posibles sanciones civiles o penales y ayudar a prevenir la introducción de plagas y enfermedades en el ecosistema estadounidense, los viajeros siempre deben declarar todo lo que adquieran en el extranjero a los oficiales de la CBP. Puede encontrar más información sobre artículos prohibidos y restringidos en la Guía "Infórmese antes de ir". Manténgase informado sobre las condiciones del cruce fronterizo consultando los tiempos de espera en tiempo real. Para mayor comodidad mientras viaja, también puede descargar la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de la App Store de Apple o Google Play. Esta información se actualiza cada hora para ayudarle a planificar su viaje. Siga al Director de la Oficina de Campo de la CBP en San Diego en @DFOSanDiegoCA para obtener noticias de última hora, eventos de actualidad, historias de interés y fotos.

