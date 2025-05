Pointspay en Pay. kondigen strategisch partnership aan om loyaliteitspunten te integreren in de betaalomgeving

ZURICH, SWITZERLAND, May 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Pointspay , wereldwijd marktleider in realtime oplossingen voor loyaliteitsbetalingen, en de Nederlandse betaaldienstverlener Pay. kondigen een strategisch partnership aan. Dankzij deze samenwerking kunnen duizenden webwinkels loyaliteitspunten en Miles naadloos integreren in hun betaalomgeving, zonder extra technische aanpassingen.Met Flying Blue+ als betaalmethode kunnen klanten hun Miles direct gebruiken tijdens het afrekenen of sparen voor toekomstige beloningen. Deze innovatie betaaloplossing biedt niet alleen een eenvoudige en flexibele betaalervaring, maar stelt klanten ook in staat om een deel van de betaling met Miles te voldoen en het resterende bedrag af te rekenen via hun gewenste betaalmethode."Dit is een game-changer voor winkeliers," aldus Dominic Hofer, CEO van Pointspay. "Loyaliteit is lange tijd een bijzaak geweest in de digitale handel. We brengen daar verandering in door er een directe spaar- of besteedervaring van te maken tijdens het online afrekenen. Met Pay. bieden we duizenden winkeliers een krachtige tool om hun omzet te verhogen en klantrelaties op te bouwen."Cruciaal is dat de oplossing geen extra technische ontwikkeling vereist. Het kan eenvoudig via de bestaande configuratie van Pay. worden geactiveerd."Onze samenwerking met Pointspay geeft de klanten een belangrijk voordeel, Miles kunnen ook buiten de reiswereld worde gebruikt. Samen met Pointspay maken we de betaalervering aantrekkelijker en waardevoller,” aldus Olaf Kok, COO van Pay.In de komende maanden kunnen klanten van Pay. kennismaken met het portfolio van wereldwijde loyaliteitsprogramma's uit diverse sectoren, waardoor ze meer klanten kunnen aantrekken en behouden – allemaal via één online integratie met Pointspay. Verkopers kunnen deze integratie eenvoudig activeren in hun bestaande Pay. account.

