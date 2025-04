ZAGG ernennt Bişar Yeşil zum neuen Country Manager für die DACH-Region

Bisar Yesil, ZAGG Country Manager für die DACH-Region

SHANNON, IRELAND, April 30, 2025 / EINPresswire.com / -- ZAGG, ein weltweit führender Anbieter von Zubehör und Technologien rund um den mobilen Lifestyle, gibt die Ernennung von Bişar Yeşil zum Country Manager für die DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) bekannt. Mit dieser strategischen Personalentscheidung verfolgt das Unternehmen das klare Ziel, seine Marktposition in Zentraleuropa gezielt auszubauen – mit Fokus auf nachhaltige Partnerschaften, Kundennähe und wachstumsorientiertes Channel-Management.„Bişar bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Vertrieb von Hightech-Produkten sowie in der Geschäftsentwicklung und im Channel-Management mit – sowohl im B2B- als auch im B2C-Umfeld“, erklärt Gavin Slevin, Managing Director von ZAGG International. „Zuletzt war er bei Targus tätig, wo er erfolgreich ein mehrköpfiges Vertriebsteam leitete und strategische Partnerschaften in der Region Zentraleuropa etablierte. Mit seiner Fähigkeit, Partnernetzwerke auszubauen, Profitabilität zu steigern und lokale Strategien mit globalen Zielen zu verknüpfen, ist er eine wertvolle Verstärkung für unser Führungsteam. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben.“Wachstumsstrategie mit Fokus auf Partnerschaften und MarktverständnisZAGG verfolgt in der DACH-Region ambitionierte Ziele: die Markenbekanntheit zu steigern, neue Kundensegmente zu erschließen und langfristige Partnerschaften zu etablieren – insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Einzelhandel. Ein lokal ausgerichteter Go-to-Market-Ansatz soll dabei regionale Fachhändler und Vertriebspartner gezielt unterstützen, während das innovative Produktportfolio von ZAGG weiterhin auf starke Marktnachfrage trifft.Klare Vision für die RegionIn seiner neuen Rolle wird Bişar Yeşil ZAGG als verlässlichen und strategisch relevanten Partner im Channel-Umfeld positionieren. Zu seinen Schwerpunkten zählen:• Aufbau und Pflege nachhaltiger Beziehungen zu Schlüsselkunden• Entwicklung eines engagierten regionalen Teams zur Unterstützung der Partner• Anpassung der strategischen Maßnahmen an die spezifischen Anforderungen der DACH-Märkte„Mein Ziel ist es, ZAGG in der DACH-Region als führende Marke für Schutz- und Produktivitätslösungen zu etablieren“, so Yeşil. „Durch enge Zusammenarbeit, gegenseitigen Erfolg und vertrauensvolle Partnerschaften schaffen wir eine stabile Basis für langfristiges Wachstum. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit einem motivierten Team sowie engagierten Partnern.“Interesse an einer Partnerschaft mit ZAGG?Für weitere Informationen oder Kooperationsanfragen wenden Sie sich bitte direkt an:bisar.yesil@zagg.com________________________________________Über ZAGGZAGG ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Displayschutz, Schutzhüllen, Tastaturen für Tablets und Ladelösungen für mobile Geräte. Unter den Marken ZAGG und mophie bietet das Unternehmen umfassenden Schutz, kabelloses Laden und mobile Stromversorgung. Inspiriert von Menschen, die aktiv, kreativ und vernetzt leben, unterstützt ZAGG seine Kunden dabei, ihre mobilen Geräte sorglos und flexibel zu nutzen.ZAGG hat seinen Hauptsitz in Utah, USA, und betreibt Niederlassungen in den USA, Irland und China. Weltweit wurden bereits mehr als 400 Millionen Geräte mit ZAGG-Produkten geschützt. Die Produkte sind bei führenden Händlern wie Verizon, AT&T, T-Mobile, Best Buy, Walmart, Target, Currys und MediaMarkt erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.zagg.com sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.