Mophie Juice Pack Hero Mophie Juice Pack Hero 2

mophie célèbre le changement de marque avec le lancement du Juice Pack® pour iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

PARIS, FRANCE, November 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Shannon, Irlande (Oct. 30, 2024) – mophie, marque leader en matière de charge et innovatrice de solutions intelligentes pour appareils mobiles, annonce aujourd'hui une nouvelle identité de marque, comprenant un logo d'entreprise rafraîchi. La nouvelle image de marque représente une évolution majeure pour mophie, reflétant l’engagement de l’entreprise en faveur de l’innovation, de l’expérience utilisateur et des solutions de recharge performantes. La nouvelle identité de marque vise à incarner l’approche avant-gardiste et l’engagement de mophie à fournir des solutions de recharge de premier ordre permettant aux utilisateurs de rester constamment chargés.Pour célébrer le nouveau logo et l'identité de la marque, mophie a annoncé aujourd'hui la coque batterie de téléphone portable Juice Pack pour iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, qui porte des éléments de la nouvelle identité de marque de l'entreprise. La dernière itération du Juice Pack élargit la gamme robuste de solutions de chargement portables de mophie, offrant un moyen pratique de garder les appareils alimentés tout au long de la journée. Conçu spécifiquement pour l'iPhone 16, Juice Pack contient une batterie lithium-ion interne de 2 800 à 3 600 mAh, offrant une capacité suffisante pour garantir aux utilisateurs de rester alimentés sans interruption. Les caractéristiques du produit comprennent:• Une amélioration clé du Juice Pack compatible iPhone 16 est son aimant passif intégré, permettant aux utilisateurs de fixer facilement des accessoires compatibles Qi2 et MagSafe, tels que des supports de voiture, des portefeuilles et des supports. Cette fonctionnalité offre une plus grande flexibilité et commodité, permettant aux utilisateurs de sécuriser facilement leur iPhone dans diverses configurations, que ce soit à la maison, en voiture ou en déplacement.• Fidèle à l'héritage de mophie en matière de gestion intelligente de l'énergie, la dernière version du Juice Pack est doté de la technologie avancée de charge pass-through Priority Plus. Cette fonctionnalité intelligente alimente d'abord l'iPhone lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation externe, puis recharge la coque batterie elle-même. Cela garantit une expérience de charge transparente et efficace, minimisant les temps d’arrêt pour les utilisateurs.• Conçu pour le confort de l'utilisateur, le Juice Pack pour iPhone 16 offre une finition douce au toucher utilisant un matériau acrylonitrile butadiène styrène (ABS) de première qualité, garantissant une prise en main confortable et agréable au toucher. Malgré sa puissante batterie interne, la coque conserve un profil mince et ergonomique, avec des bords stratégiquement renforcés qui offrent une protection contre les chocs et les chutes du quotidien.• Dans un effort continu en faveur du développement durable, mophie a incorporé jusqu'à 50 % de matériaux recyclés dans le Juice Pack pour iPhone iPhone 16.1Spécifications techniques supplémentaires du Juice Pack :iPhone 16 : contient une batterie interne de 2 800 mAh• L: 16.91 mm (0.67 pouces)• L : 75.6 mm (2.97 pouces)• H: 161.34 mm (6.35 pouces)iPhone 16 Pro : contient une batterie interne de 2 800 mAh• L: 17.3 mm (0.68 pouces)• L: 75.45 mm (2.97 pouces)• H: 163.85 mm (6.45 pouces)iPhone 16 Pro Max: : contient une batterie interne de 3,600 mAh• L: 17.3 mm (0.68 pouces)• L: 81.1 mm (3.19 pouces)• H: 174 mm (6.85 pouces)Disponibilité:Le mophie Juice Pack pour iPhone 16, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max (99,95 € / 89,95 £ / 99,95 $) est disponible dès aujourd'hui sur mophie.com. Chaque produit comprend une garantie du fabricant de deux ans, offrant une tranquillité d'esprit à chaque achat.21.Le matériau recyclé est certifié par un tiers.2mophie garantit ces produits contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat au détail par l'utilisateur final d'origine.Voir mophie.com/pages/warranty-policy pour plus de détails.iPhone est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.À propos de mophiemophie, une marque ZAGG, est une marque leader en matière de charge et un concepteur et fabricant primé qui permet au monde mobile de rester constamment chargé. Largement acclamé pour ses solutions mobiles innovantes, mophie est le fier développeur du Juice Pack original. En tant qu'innovateur en matière de chargement sans fil, de chargeurs portables, de câbles et d'adaptateurs muraux, les produits mophie sont reconnus pour leur style et conçus pour leurs performances, offrant une intégration transparente du matériel et du design. Les produits mophie sont disponibles dans plus de 130 pays et peuvent être trouvés dans les magasins Apple, Boulanger, Best Buy, Verizon, AT&T et T-Mobile, ainsi que chez d'autres grands détaillants. Visitez mophie.com et suivez-nous sur Facebook, X (anciennement Twitter) et Instagram.Contacts:mophieJeff DuBois801-506-7336Jeff.dubois@zagg.commophie (International)Adrian Fennell+353-87-928-2397Adrian.fennell@zagg.com

