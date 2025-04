EBC 金融集團深化對「United to Beat Malaria」的承諾，攜手擴大全球合作 並首度贊助5K慈善路跑活動

EBC金融集團(英國)有限公司執行長David Barrett、亞太區營運總監Samuel Hertz,以及United to Beat Malaria執行董事Margaret McDonnell齊聚華盛頓特區領袖高峰會,攜手合作,共同重申對終結瘧疾的承諾 —— EBC金融集團 United to Beat Malaria年度領袖高峰會的倡議者齊聚美國國會山莊,共同推動對話、創新與領導力,攜手邁向更美好的未來。 EBC金融集團亞太區營運總監Samuel Hertz於華盛頓特區出席2025年「United to Beat Malaria」領袖高峰會,與全球倡議者齊聚一堂,重申EBC對「Move Against Malaria 5K」活動的贊助承諾。

從策略夥伴到全球行動,EBC 與國際社群攜手,邁向終結瘧疾的共同目標

DC, UNITED STATES, April 30, 2025 /EINPresswire.com/ -- 迎來2025年世界瘧疾日,以「Malaria Ends With Us: Reinvest, Reimagine, Reignite」(終結瘧疾,由我們開始:再投資、再想像、再啟動)為主題,宣布續約成為聯合國基金會「United to Beat Malaria」運動的全球合作夥伴。 進入第二年的合作關係後,EBC 將進一步擴大影響力,透過增加企業贊助與動員跨國員工參與宣導行動,並直接投資於一線救命工具,支持拯救生命的努力。

基於「沒有孩子該因蚊蟲叮咬而喪命」的共同信念,EBC 正從盟友角色蛻變為積極倡導者,不僅支持驅動全球消除瘧疾的系統性行動,也深耕守護弱勢社群的基層計畫。作為承諾的一部分,EBC 首度贊助「Move Against Malaria 5K 2025」慈善路跑活動,號召全球各地民眾為消除這項致命,但可完全預防的疾病共同努力。

「2024年,我們選擇站出來聲援;2025年,我們選擇親身投入行動。」EBC 金融集團(英國)有限公司執行長 David Barrett 表示。「這項運動已經成為我們領導策略和企業文化的一部分。這不是一時的活動,而是一場持續推進的運動。」

堅守全球健康公平的共同使命

為紀念續約合作,Barrett 與「United to Beat Malaria」執行董事 Margaret McDonnell 進行了一場40分鐘的座談會,深入討論全球團結行動的急迫性、這場運動帶來的個人與職涯影響,以及為何 EBC 決定成為這場抗瘧之路的同行者。

「第一年讓我大開眼界,見識到這場運動不僅在美國,也在全球如何推動。」Barrett 說道。「今年則更具挑戰——政治局勢變了,環境變了,但這反而讓這個使命更加重要。」

作為在非洲、拉丁美洲及亞洲擁有業務據點的全球金融機構,EBC 對抗瘧疾的投入不僅是企業責任,更是與自家員工和所在社群緊密相連的個人承諾。

「在我們設立辦公室的地區,瘧疾是一個現實且急迫的問題。」Barrett 指出。「剛開始只是出於關心,但越了解這場運動如何拯救無數生命,就越發覺我們必須堅持下去。」

McDonnell 也肯定 EBC 這樣的私人企業夥伴的重要性:「即使並非從事公共衛生領域,EBC 仍能認知到瘧疾對員工、客戶及社群的深遠影響。」她強調:「瘧疾不只是健康議題,更是經濟、勞動力及全球戰略議題。」

Barrett 也提醒,任何資金鏈條的中斷都可能讓多年努力付諸流水:「這類行動需要宏觀思維。如果我們只關注下個季度,很可能毀掉幾十年的累積成果。」

齊聲倡議:出席2025年「United to Beat Malaria」年度領袖高峰會

2025年3月,Barrett 與 EBC 亞太區營運總監 Samuel Hertz 一同前往華盛頓特區,參加「United to Beat Malaria」年度領袖高峰會,與來自全球超過120位熱情倡議者、決策者、科學家、學生及企業領袖共同討論終結瘧疾的路徑。

高峰會以登上國會山莊展開直接倡議作為高潮,Barrett 和 Hertz 與國會議員會晤,呼籲持續支持美國總統對抗瘧疾倡議 (PMI)、全球抗擊愛滋病、結核病和瘧疾基金(Global Fund),以及聯合國相關瘧疾計畫。EBC 作為私營部門的代表,與來自世界各地的夥伴共同呼籲穩定投資與策略性合作。

「最讓我印象深刻的,是這些『抗瘧冠軍』們的熱情。」Barrett 分享道。「從學生到科學家,他們的行動充滿感染力。他們不僅在學習,更在領導,這讓我相信一個更健康、更公平的世界是可以實現的。」

Hertz 補充:「能夠和這群在社區倡導、建立聯盟、推動政策改變的冠軍們一同走進國會,讓我們更堅信:倡議真的能帶來改變。EBC 為能代表私人企業界而感到自豪,更為能與真正推動變革的人並肩而行而倍感榮耀。」

不只是一場路跑:EBC 動員全球團隊為抗瘧而行動

EBC 將再度參與「Move Against Malaria 5K」全球虛擬挑戰賽——活動自4月25日展開至5月10日,號召全球各地參加者以步行、跑步、騎行或任何方式參與,支持瘧疾防治工作。

雖然去年已積極參與,今年則是 EBC 首次以官方贊助商身份支持活動,進一步展現企業對倡導與行動雙重承諾的深化。超過200位來自英國、亞洲、非洲及拉丁美洲的 EBC 員工將響應參與,動員團隊、連結社區,並協助募集重要資金。

以有目的的投資,為前線帶來改變

EBC 的資金將用於支持抗瘧一線行動,包括提供經殺蟲劑處理的蚊帳、快速診斷試劑與抗瘧治療藥物,幫助撒哈拉以南非洲、拉丁美洲及加勒比海地區,這些最受瘧疾威脅的脆弱社群。

「這段合作超越了一般的企業慈善,而是反映了共同守護弱勢族群的使命感。」McDonnell 表示。

EBC 亦將此行動與整體的企業社會責任(CSR)及環境、社會與公司治理(ESG)策略緊密結合,並積極探索與聯合國體系及全球健康夥伴的更深層次合作,以擴大影響力。

「作為全球金融機構,我們深知可持續成長與全球福祉密不可分。」Hertz 補充道。「在這場對抗瘧疾的戰役中,我們不僅是捐助者,更是倡議者、盟友,也是變革的推動者。」

僅在2024年,「United to Beat Malaria」便成功保護了全球超過167萬名脆弱社群成員免於瘧疾威脅,這得益於包括 EBC 在內眾多合作夥伴的共同支持。活動註冊及捐款詳情請見:

https://fundraise.unfoundation.org/event/move-against-malaria-5k-2025/e654861。

這些努力涵蓋了五個高風險非洲國家(剛果民主共和國、衣索比亞、奈及利亞、南蘇丹與烏干達),並推動了20個拉丁美洲與加勒比海國家的瘧疾消除計畫,協助當地脆弱人口在醫療資源有限、流離失所與持續衝突中努力生存。

但這場戰役仍遠未結束。根據世界衛生組織(WHO)2024年世界瘧疾報告,全球瘧疾病例達到約2.63億例,死亡人數超過59.7萬人,其中大部分為五歲以下兒童。這些原本可以拯救的生命,需要全球行動、私營部門領導力與國際社群持續支持。

EBC 金融集團將持續攜手「United to Beat Malaria」,站在全球運動的最前線,為終結瘧疾而努力。更多有關 EBC 金融集團企業社會責任行動,請瀏覽 www.ebc.com/ESG。

###

關於EBC金融集團

EBC 金融集團(EBC)創立於倫敦著名的金融區,以其金融經紀與資產管理專業享譽業界。EBC 在全球主要金融中心設有辦事處,包括倫敦、雪梨、香港、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾,以及拉丁美洲、亞洲和非洲的新興市場,致力於為零售、專業及機構投資者提供全球市場及交易機會,涵蓋外匯、商品、股票及指數等多元產品。

EBC 榮獲多項國際大獎,並始終秉持高標準的道德操守,各地子公司均依法於當地持牌並受監管。EBC Financial Group(UK)Limited 受英國金融行為監管局(FCA)監管;EBC Financial Group(Cayman)Limited 受開曼群島金融管理局(CIMA)監管;EBC Financial Group(Australia)Pty Ltd 及 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券及投資委員會(ASIC)監管;EBC Financial(MU)Ltd 則由模里西斯金融服務委員會(FSC)授權及監管。

EBC 的核心團隊匯聚了來自全球主要金融機構的業界資深人士,擁有超過40年的豐富經驗,曾歷經多次重大經濟周期,包括廣場協議、2015年瑞士法郎危機,以及新冠疫情期間的市場動盪。我們秉持誠信、尊重與資產安全至上的文化,確保每一位投資者的信任都得到應有的重視與保障。

作為 FC Barcelona 官方外匯合作夥伴,EBC 於亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲提供專業化金融服務。EBC 同時透過與聯合國基金會及「United to Beat Malaria」運動的合作,積極參與全球健康倡議;並支持牛津大學經濟系的「What Economists Really Do」公共參與系列,推動經濟學與社會重大議題的對話,促進公眾理解與參與。

了解更多資訊,請瀏覽:www.ebc.com

關於聯合國基金會「United to Beat Malaria」運動

過去25年來,聯合國基金會致力於創新及建立夥伴關係,支持聯合國推動全球性問題的解決。作為一個獨立的慈善組織,聯合國基金會與聯合國密切合作,積極應對人類面臨的重大挑戰,推動全球進步。詳情請參閱 www.unfoundation.org。

聯合國基金會旗下的「United to Beat Malaria」運動,匯聚全球各界多元合作夥伴與支持者,採取緊急行動,致力於終結瘧疾,建構更健康與公平的世界。自2006年以來,該運動致力於動員全球公民,提升大眾意識、籌募資金並發聲倡議,並與瘧疾流行國家當地夥伴合作,將救命資源送達最邊緣、最脆弱的社群。透過促進領導力、政治意願及資源投入的提升,以及推動更全面與創新的工具與策略,我們有望成為歷史上第一個終結瘧疾的世代。

了解更多資訊,請參閱:www.beatmalaria.org

