O Chamado a um Guia Livre e Universal

A N.Y. Climate Week segue o caminho deixado pelo Papa Francisco. Trabalha-se aguardando o novo Pontífice "da cooperação".

ROMA, ITALY, April 28, 2025 /EINPresswire.com/ -- Em uma época marcada pelo desconcerto, rápidas transformações e um crescente sentimento de incerteza global, sente-se mais do que nunca a necessidade de um guia capaz de tecer com inteligência, prudência e visão o frágil tecido da comunidade humana e espiritual.

Quando os fundamentos parecem tremer e as palavras correm o risco de se dispersar como poeira ao vento, emerge com força a necessidade de uma presença capaz de unir, de ouvir e de costurar os rasgos de um mundo fragmentado. Uma presença discreta, mas incisiva, capaz de orientar sem alarde, de construir pontes onde outros só veem barreiras, de defender a dignidade da pessoa sem ceder às urgências efêmeras do tempo.

Nesse contexto, o próximo encontro com o futuro da Igreja apresenta-se particularmente complexo. Um conclave chamado a discernir entre múltiplas vozes, no qual uma grande parte dos Padres Cardeais representa novas geografias espirituais, preciosas em sua frescura, mas às vezes distantes do conhecimento profundo da história, das dinâmicas e das responsabilidades delicadas próprias do Estado da Cidade do Vaticano. Em um cenário como esse, o risco é que o peso das decisões recaia sobre quem, embora animado por sincera devoção, ainda não possui plena familiaridade com a sutil arquitetura institucional que sustenta a Igreja em seu caminho terreno.

Mais do que nunca, torna-se necessário identificar um guia que, além da sabedoria espiritual e da profundidade humana, seja dotado daquela liberdade interior que nasce de uma exclusividade ao Evangelho e à Igreja universal. Um guia não vinculado por laços particulares a congregações ou ordens, de modo a agir na plenitude de sua responsabilidade apostólica, imune a pressões ou compromissos que poderiam limitar sua ação. Uma liberdade evangélica e institucional, preciosa como o ar para a missão de Pedro em nossos tempos.

Nessa perspectiva, a figura de quem, ao longo de seu caminho, deu prova de rara maestria na arte do discernimento, da diplomacia do coração e da composição paciente das relações entre povos, culturas e diferentes crenças, torna-se ainda mais luminosa. Uma mente lúcida, alimentada por uma profunda humanidade e um amor incondicional pela verdade.

Não é o alarde que revela os verdadeiros líderes espirituais, mas sua capacidade de permanecer firmes na tempestade, de indicar o caminho com o simples gesto de quem, sem impor-se, acompanha. O estrondo das declarações não é necessário: pequenos sinais de sabedoria bastam, capazes de abrir espaços de confiança onde a suspeita ameaça prevalecer.

Hoje, mais do que nunca, o desejo por um pastor capaz de ler os tempos com lucidez evangélica, de reconciliar os opostos, de devolver a voz aos silêncios profundos da alma humana, torna-se uma invocação. Um construtor de paz que sabe encarnar, com discrição e firmeza, o sentido mais elevado do serviço: aproximar-se da humanidade ferida, guiando-a para horizontes de unidade, liberdade e esperança.

Em um mundo desorientado, o tecelão paciente e sábio torna-se o sinal mais eloquente da Providência em ação.

Estas reflexões nascem da experiência adquirida em anos de serviço na promoção do diálogo entre culturas, religiões, governos, comunidades acadêmicas e científicas, em constante colaboração com as instituições da Santa Sé. Um percurso vivido no espírito de discrição e humilde dedicação, com a profunda convicção de que só através do encontro e da cooperação é possível construir um futuro de paz e fraternidade autêntica.

Como confirmação deste compromisso, no último dia 19 de abril, poucas horas antes do falecimento do Santo Padre Francisco, recebemos — pela voz do Cardeal Secretário de Estado — uma missiva na qual o Pontífice impartia sua bênção e seus cumprimentos ao evento Earth Day 2025. Fortalecidos por esta mensagem e pela responsabilidade que dela decorre, junto à Dra. Patrizia Marin, responsável pelo meio ambiente no Instituto de Estudos Avançados e Cooperação (IASC), em colaboração com Kathleen Rogers, Presidente da Earth Day Network, e Massimiliano Falcone, Embaixador Especial Global Earth Day, decidimos continuar este caminho. A partir deste momento, sob os auspícios da IASC World Changer, nasce o novo programa "O Legado de Laudato Si’", com um evento de lançamento em Nova York no próximo dia 24 de setembro, durante a Climate Week, para honrar o legado espiritual e moral deixado pelo Papa Francisco, certos de que o novo Pontífice saberá captar sua inspiração e projetá-la em novos caminhos de esperança para a humanidade e para a criação.

Sir Prof Gabriele Pao-Pei Andreoli Presidente do IASC Interlocutor representante da Pontifícia Academia de Teologia, Vaticano

