Eagle Technischer Workshop in Deutschland

SCHLIERBACH, GERMANY, April 28, 2025 / EINPresswire.com / -- Eagle Deutschland freut sich, einen exklusiven technischen Workshop anzukündigen, der am 14. und 15. Mai im Showroom in Schlierbach stattfinden wird.Diese Veranstaltung bietet Fachleuten aus der Industrie eine einzigartige Gelegenheit, die volle Leistungsfähigkeit der Faserlaser-Schneidmaschinen und Automatisierungslösungen von Eagle live zu erleben.Der Workshop beginnt mit einer Einführung in den einzigartigen Ansatz von Eagle in der Faserlasertechnologie – inklusive einer detaillierten Vorstellung des „Ideal Machine Concept“ sowie einer umfassenden Präsentation der Eagle iNspire. Die Teilnehmer erhalten praxisnahe Einblicke in:Die Vorteile ultraschneller Einstechzeiten, inklusive eines Vergleichs zwischen gängigen Marktstandards und Eagles eigener Technologie MyEBOOSTDie Wahl der optimalen Laserleistung für individuelle Produktionsanforderungen – live demonstriert mit Schneidleistungen von 6 bis 30 kWDrei Schneidtechnologien im direkten Vergleich: Brennschneiden (O₂), Schmelzschneiden (N₂) sowie Hybridschneiden mit Eagles MyEMIX-Gas-MischtechnologieAutomatisierungslösungen und intelligente Teileaustragung, präsentiert von unserem Partner Isochronic, zur Vermeidung von Leerlaufzeiten und zur Steigerung der MaschinenproduktivitätIm Anschluss an die Technologie-Demonstrationen findet eine offene Diskussionsrunde statt, in der die Teilnehmer Fragen stellen und sich direkt mit den technischen Experten von Eagle austauschen können. Ein besonderes Highlight des Workshops ist der Besuch bei einem Eagle-Kunden, bei dem eine 15-kW-Faserlaserschneidanlage iNspire 1530 in voller Produktion gezeigt wird – in Kombination mit dem CraneMaster-System zur automatisierten Be- und Entladung sowie dem intelligenten eTower-Lagersystem.Jetzt anmelden:Für weitere Informationen zum Workshop kontaktieren Sie uns gerne unter:infode@eagle-group.euMehr über die Produkte von Eagle finden Sie unter: www.eagle-group.eu /de/

